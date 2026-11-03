Este vorba despre șoferul unei mașini care, din primele informații, ar fi intrat în depășire și a acroșat un alt autoturism, apoi s-a izbit de copacii de la marginea drumului.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Accidentul s-a produs luni seară, în jurul orei 19:30, pe drumul ce leagă satele Cicârlău și Ilba. Șoferul și pasagerul din mașina care s-a izbit de arborii de la marginea drumului au rămas încarcerați. Celălalt autoturism a ajuns în șanț, iar bărbatul aflat la volan a reușit să iasă singur.

Bărbatul a primit îngrijiri medicale la fața locului și a refuzat transportul la spital. Însă șoferul și pasagerul din cealaltă mașină au avut nevoie de ajutor de urgență.

Laurențiu Petruca, ISU Maramureș: „Am avut doi pacienți încarcerați în autovehiculul BMW, pasagerul și șoferul. Momentan, li se acordă îngrijiri medicale și vor fi transportați la spital."

Cel de la volan a fost preluat în stare gravă.

Dacian Juca, medic UPU-SMURD: „La prima vedere, vorbim de un politraumatism cu traumatism craniocerebral sever, un traumatism toracoabdominal cu pneumotorax, fracturi deschise multiple și fracturi închise multiple”.

Accidentul i-a îngrozit și pe alți șoferi, care au stat mai bine de o oră până s-a deblocat traficul.

Șofer: „Bine că n-am venit mai repede. Atâta pot să spun. Tinerii, da, mai calcă câteodată pedala, vrând-nevrând”.

Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cum s-a produs accidentul.