Vântul se întețește în multe zone, iar pe creste o să fie viscol puternic. Maximele pornesc de la zero grade în Bucovina și în depresiuni și ajung la 16 grade în sudul Munteniei și în Dobrogea.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se înnorează și o să plouă, iar vântul are intensificări în toată regiunea. E posibil să vedem puțin soarele printre nori, iar temperaturile se mențin ridicate pentru această perioadă.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit și vin precipitații: ploi în zonele joase și ninsori pe la munte. Vântul se întețește, iar pe crestele Carpaților de Curbură va fi viscol puternic, cu rafale de 120 km/h. Maximele ajung la 9 grade, însă din cauza vântului vom resimți valori mai scăzute de atât.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, vremea devine rece. La amiază vor fi cel mult 4 grade. Pe aici avem precipitații sub toate formele, iar în nordul regiunii și la munte vor predomina ninsorile. Vântul are unele intensificări și în această zonă.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Vântul agită atmosfera, mai ales în Transilvania, iar temperaturile coboară sub normalul perioadei. Doar pe la Satu Mare se ating 6 grade.

În vestul țării se arată, trecător, soarele, dar și pe aici se răcește, iar maximele se opresc la 7 grade. O să plouă în zonele joase; la deal și la munte avem lapoviță și ninsoare, iar la altitudini mari se depune strat de zăpadă și va fi viscol puternic.

În Transilvania găsim atmosferă închisă și rece, cu temperaturi de cel mult 7 grade. În estul provinciei și la munte predomină ninsorile, dar în rest o să plouă sau o să cadă lapoviță. Vântul bate tare în toată regiunea, iar pe crestele Meridionalilor viscolește ninsoarea cu 120 km/h.

În Oltenia vor fi scurte momente însorite, dar se anunță o zi destul de neplăcută, cu temperaturi în scădere, vânt puternic și precipitații: ploi pe la câmpie, lapoviță în zonele deluroase și ninsori la munte. La altitudini mari, vântul se transformă în viscol, iar vizibilitatea scade sub 50 de metri.

În sudul țării găsim vreme mai caldă decât ar fi normal și maxime de până la 16 grade în Lunca Dunării. Vântul însă bate tare, cu viteze de 70 km/h în zonele joase. O să plouă, iar la munte ninge și se depune strat de zăpadă.

Vremea în București

În București se anunță o zi mohorâtă: cerul rămâne acoperit, o să plouă, iar vântul agită atmosfera cu viteze de 45 km/h. Maxima ajunge la 13...14 grade, iar peste noapte temperatura coboară până la 2 grade.

Vremea la munte

La munte găsim vreme mai rece decât ar fi normal. O să ningă destul de mult, iar în Occidentali, în Meridionali și în Carpații de Curbură se pot depune 10 centimetri de zăpadă. Vântul are intensificări, iar pe creste va fi viscol puternic, cu rafale de peste 120 km/h.