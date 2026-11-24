Pentru vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul şi estul Transilvaniei, vestul Moldovei este în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului. În Bucureşti, vremea va fi rece pentru această perioadă şi vântul va avea intensificări, scrie News.ro.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de ninsori viscolite valabilă marţi, între orele 10.00 şi 20.00, în Carpaţii Meridionali, Carpaţii Orientali şi Munţii Apuseni, unde va ninge slab, dar vântul va avea intensificări, cu viteze de 60...90 km/h, viscolind ninsoarea.