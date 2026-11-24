În zona montană, de asemenea, în nord, în centru și în est mai vin câțiva fulgi de zăpadă. Vântul rămâne insistent în multe regiuni, iar pe creste va fi viscol.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici se adună norii, dar nu prea sunt semne de precipitații. Se răcește, însă, față de ziua de ieri, iar maximele nu mai trec de 8 grade.

Norii se înmulțesc și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Condițiile de ploaie sunt foarte reduse, dar pe la munte vin câțiva fulgi de zăpadă. Tot acolo se întețește vântul, care viscolește ninsoarea cu rafale de 90 de km/h. Temperaturile scad și pe-aici și se opresc la 8 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim vreme rece pentru data din calendar, cu maxime de 6 grade. Pe-aici avem perioade însorite, dar vin și câteva ninsori slabe, pe suprafețe restrânse. Vântul se întețește în vestul regiunii, iar la munte se transformă în viscol.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem înnorări persistente. O să ningă în unele zone, iar în regiunile montane stratul de zăpadă crește cu vreo 8 centimetri. Temperaturile continuă să scadă și ajung cu greu la valori pozitive.

În vestul țării se arată, trecător, soarele, dar și pe-aici se răcește, iar maximele se opresc la 4 grade - o valoare sub normalul perioadei. Precipitațiile apar mai ales la munte și vorbim în special despre ninsori slabe.

În Transilvania se înnorează, iar în estul provinciei și la munte o să ningă. Tot în aceste zone vântul prinde putere, iar pe creste se transformă în viscol. După o dimineață rece, temperaturile nu cresc foarte mult peste zi și rămân la valori negative în majoritatea zonelor.

În Oltenia se îndreaptă vremea. Se anunță o zi frumoasă, cu soare, câțiva nori inofensivi și un vânt mai insistent în sudul și în vestul regiunii, pe unde suflă cu 70 de km/h. Vântul bate tare și la munte, pe unde va fi viscol. Temperaturile scad și nu mai trec de 6 grade.

Cam la fel va fi și în sudul țării: atmosferă însorită și temperaturi în scădere față de ieri. La amiază se vor înregistra 6...7 grade. Vântul are intensificări în sud-vestul Munteniei și în zonele montane.

Vremea în București

În București norii se risipesc, dar se mai răcește. Vor fi cel mult 8 grade, iar vântul agită atmosfera cu viteze de 45 de km/h. La noapte se înseninează, dar se face mai frig și vor fi minus 2 grade în centrul orașului.

Vremea la munte

La munte găsim vreme rece. Înnorările persistă, o să ningă slab, iar în nordul Orientalilor se mai pot depune 8 centimetri de zăpadă. Vântul are intensificări în masivele sudice și în cele estice, pe unde viscolește ninsoarea cu rafale de 90 de km/h.