Liga Campionilor continuă marţi şi miercuri cu meciurile din etapa a patra a grupei principale, potrivit News.ro.

Marţi:

19:45 Galatasaray - Stuttgart

19:45 Şahtior Doneţk - Sporting CP

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22:00 Atletico Madrid - FC Bayern Munchen

22:00 FC Barcelona - Aston Villa

22:00 Bodo/Glimt - Lille

22:00 Feyenoord - Inter Milano

22:00 LASK - Slovan Bratislava

22:00 Manchester United - AS Roma

22:00 Villarreal - PSG

Miercuri:

19:45 AEK Atena - Real Madrid

19:45 Fenerbahce - Liverpool

22:00 Borussia Dortmund - Real Betis

22:00 FC Porto - Napoli

22:00 Lens - Como

22:00 PSV Eindhoven - Club Brugge

22:00 RB Leipzig - Manchester City

22:00 Slavia Praga - Arsenal

22:00 Viking - Sabah FC.