Liga Campionilor continuă marţi şi miercuri cu meciurile din etapa a patra a grupei principale, potrivit News.ro.
Marţi:
19:45 Galatasaray - Stuttgart
19:45 Şahtior Doneţk - Sporting CP
22:00 Atletico Madrid - FC Bayern Munchen
22:00 FC Barcelona - Aston Villa
22:00 Bodo/Glimt - Lille
22:00 Feyenoord - Inter Milano
22:00 LASK - Slovan Bratislava
22:00 Manchester United - AS Roma
22:00 Villarreal - PSG
Miercuri:
19:45 AEK Atena - Real Madrid
19:45 Fenerbahce - Liverpool
22:00 Borussia Dortmund - Real Betis
22:00 FC Porto - Napoli
22:00 Lens - Como
22:00 PSV Eindhoven - Club Brugge
22:00 RB Leipzig - Manchester City
22:00 Slavia Praga - Arsenal
22:00 Viking - Sabah FC.