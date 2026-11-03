„Au stat la pândă, au stat prin boscheţi, au stat toată noaptea treji să comenteze, să propage, să promoveze”, a afirmat Simonis, conform News.ro.

Afirmaţiile preşedintelui CJ Timiş au fost făcute, luni, într-o adunare la care erau prezenţi liderii administraţiei locale din judeţ.

„Un pic prea de dimineaţă după un weekend greu, după cum bine ştiţi. Dar nu doar pentru cei care am fost în sală, la eveniment, e un weekend greu sau a fost un weekend greu, ci şi pentru ceilalţi. Că au stat la pândă, au stat prin boscheţi, au stat toată noaptea treji să comenteze, să propage, să promoveze. Deci e un weekend greu pentru toată lumea, a existat, a fost, suntem cu toţii obosiţi, şi unii, şi alţii", a afirmat Alfred Simonis, potrivit unei înregistrări publicate pe social media de Vocea Timişului.

Fiul preşedintelui CJ Timiş, Alfred Simonis, a fost botezat de liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, petrecerea având loc sâmbătă.

Sorina Docuz, tânăra parteneră a fostului premier PSD Marcel Ciolacu, a purtat o rochie gri pe care a accesorizat-o cu o blană care părea de şinşilă.

Internauţii care au văzut imaginile au comentat „luxul şi opulenţa", fiind oameni care au avansat ideea că haina partenerei fostului lider PSD costă câteva zeci de mii de lei.

La eveniment au mai participat Lia Olguţa Vasilescu, ministrul delegat pentru învăţământ preuniversitar Sorin Ionescu, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila, ministrul Muncii Florin Manole, primarul sectorului 4 Daniel Băluţă, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan.

Printre cei care au cântat la petrecerea lui Simonis s-au aflat Al Bano şi Theo Rose.