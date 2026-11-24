Temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în întreaga ţară, până la jumătatea lunii decembrie, urmând să revină la valorile specifice perioadei în săptămâna 14 – 21 decembrie, potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele patru săptămâni, anunţate marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în majoritatea regiunilor în această săptămână, dar mai ales în sud-vestul ţării, urmând ca în prima săptămână din decembrie să fie deficitare la nivelul întregii ţări.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 23.11.2026 – 30.11.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi excedentar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sud-vestice.

Săptămâna 30.11.2026 – 07.12.2026

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în regiunile sud-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în toate regiunile, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 07.12.2026 – 14.12.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în sud-estul teritoriului.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 14.12.2026 – 21.12.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.