Cod roșu de ploi abundente în două județe, până vineri seara. Meteorologii anunță vreme severă în jumătate din țară. HARTĂ

02-10-2025 | 10:39



Administraţia Naţională de Meteorologie a emis joi o atenționare Cod roșu de ploi abundente în județele Dolj și Olt și mai multe atenționări Cod galben și portocaliu de vreme rea, valabile în mai multe județe.



Cod roșu de ploi abundente

Astfel, în intervalul 2 octombrie, ora 18:00 – 3 octombrie, în județele Dolj și Olt va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă de 100...110 l/mp

Informare meteorologică

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m

În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 15 grade, mai ridicate în Dobrogea spre 17...20 de grade și minime între 0 și 10 grade.

Din dimineața zilei de joi (2 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25...50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70...90 l/mp. La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60...70 km/h.

Cod galben de ploi însemnate cantitativ

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23

Zone afectate: centrul și estul Munteniei și în Dobrogea

În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în centrul și estul Munteniei și în Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi de 25...35 l/mp și local de 40...50 l/mp.

Cod portocaliu de ploi importante cantitativ

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23

Zone afectate: județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova

În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 70...80 l/mp și izolat de peste 90 l/mp.

anm

Cod galben de intensificări ale vântului

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23

Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50...70 km/h.

Cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 20 – 3 octombrie, ora 23

Zone afectate: Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București și în zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea

În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70...90 km/h.

Cod galben de ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23

Zone afectate: estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m

În estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini în general de peste 1500 m va ninge temporar viscolit (rafale de 50...70 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10...30 cm).

Cod portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m

Interval de valabilitate: 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 23

Zone afectate: zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov

În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov în general la altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent, temporar viscolit (rafale de 70...80 km/h) și se va depune strat consistent de zăpadă de 30...50 cm.

Cod galben de ploi însemnate cantitativ

Interval de valabilitate: 3 octombrie, ora 23 – 4 octombrie, ora 10

În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în estul și nord-estul Munteniei, în Dobrogea, în sudul și centrul Moldovei. Cantitățile de apă vor fi de 25...35 l/mp și local de 40...50 l/mp.

anm

Cum va fi vremea în București

02.10.2025 Ora 10:00 - 03.10.2025 Ora 09:00

Vremea va fi închisă, vântoasă și deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Va ploua în cea mai mare parte a intervalului, iar cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală ziua de până la 50...55 km/h, iar seara și noaptea de până la 70...75 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...11 grade și cea minimă de 4...6 grade.

03.10.2025 Ora 10:00 - 04.10.2025 Ora 10:00

Vremea se va menține închisă, vântoasă și deosebit de rece. Va continua să plouă, însemnat cantitativ (25...40 l/mp). Vântul va avea intensificări, mai susținute pe parcursul zilei, când la rafală se vor atinge viteze de 70...90 km/h. Temperatura maximă va fi de 10...12 grade, iar cea minimă de 8...9 grade.

Sursa: ANM

