Vremea azi, 2 octombrie. O să plouă mai mult în sud și în sud-vest, iar în zonele montane înalte o să ningă viscolit

Vremea
02-10-2025 | 08:47
Ziua de joi aduce vreme foarte rece în toată țara, cu maxime de la 8 grade în Bucovina, în estul Transilvaniei și în Oltenia până la 15 grade pe litoral.

O să plouă mai mult în sud și în sud-vest, iar în zonele montane înalte o să ningă viscolit. Vântul o să bată din ce în ce mai tare în sudul și în sud-estul României.

Vremea în fiecare regiune

 

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici vedem puțin soarele dimineața. Apoi se înnorează și vin ploile. Se intensifică și vântul: o să atingă viteze de 60 Km/h, iar la noapte poate ajunge la 85 Km/h. Temperaturile, în scădere față de miercuri, se opresc la 15 grade.

Vremea se răcește și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Maximele NU mai trec de 14 grade. Se adună norii și o să plouă în unele zone. Vântul prinde putere și aici, iar ploile se extind după lăsarea nopții.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina urmează o zi mohorâtă, cu temperaturi FOARTE scăzute și cel mult 11 grade pe la Iași. Apar ceva condiții de ploaie și în această regiune.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș atmosfera se menține închisă toată ziua. Ploile apar trecător în zona Transilvaniei, iar pe la munte o să fie un pic de lapoviță și ninsoare. Amiaza aduce temperaturi SUB valorile normale și până la 14 grade în Maramureș.

În vestul României vremea devine mult mai rece decât ar trebui. Maximele se opresc la 14 grade și aici. Dimineața este destul de însorită. Apoi cerul se umple de nori. O să plouă mai serios în sudul Banatului. O să apară câteva ploi slabe și în rest.

În Transilvania urmează o zi neplăcută și rece, cu temperaturi de 8 grade la Miercurea Ciuc și 13 grade la Târgu Mureș. Înnorările persistă. Vin și ceva ploi, iar la munte acestea se transforma în lapoviță și ninsoare. Pe creşte o să ningă destul de serios și o să fie viscol.

În Oltenia se face MULT mai frig decât ar fi normal. Temperaturile pierd chiar și 10 grade față de ziua trecută. Pe aici se vor strânge cantități însemnate de apă, care până mâine -dimineață pot ajunge chiar și la 70 de litri pe metru pătrat. În estul provinviei se intensifica vântul.

Vremea se răcește foarte tare și în ținuturile sudice. Miercuri, au fost 20 de grade în Lunca Dunării. Joi, maximele se opresc pe la 12 grade. Cerul rămâne acoperit toată ziua. Nu lipsesc ploile, iar vântul devine TOT mai insistent.

Vremea în București

 

În București avem o zi foarte rece, cu 11 grade pe la amiază. O să plouă și aici. Se pornește și vântul, iar pe seară și la noapte va atinge viteze de 60 de km/h. Ploile continuă și în timpul nopții, iar mâine, în zori, temperatura coboară până la 6 grade.

Vremea la Munte

 

Și la munte se răcește simțitor. Avem o zi mohorâtă, cu precipitații sub toate formele. La altitudini de peste 1500 de metri o să ningă, iar în vestul Carpaților Meridionali se va depune un strat consistent de zăpadă. În zonele înalte din masivele sudice o să fie viscol.

