Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol

01-10-2025 | 19:29
Pregătiți-vă hainele groase, pentru că vremea se schimbă radical. De joi, în jumătate de ţară avem cod portocaliu de ploi abundente, lapoviţă şi chiar ninsori. Inclusiv în Bucureşti sunt aşteptate furtuni violente.

autor
Roxana Hulpe

Treisprezece judeţe vor fi ţinta furtunilor, ploilor abundente, vântului şi chiar a ninsorilor viscolite. Va fi şi mai frig. 7 grade cel mult ziua, noaptea 0 grade.

De joi dimineaţă de la ora 10 până sâmbătă vor fi vigoare cele două coduri, galben şi portocaliu de fenomene meteo severe.

Va ploua torenţial în special în sudul ţării , acolo este şi cod portocaliu pentru că s-ar putea strânge până la 90 de litri de apă pe metru pătrat.

În opt judeţe din sud estul ţării vântul va sufla cu putere, cu rafale de peste 85 km pe oră.

Pentru Capitală şi Ilfov ANM a emis alerte speciale de mâine seară până vineri dimineață - cod portocaliu de vânt extraordinar de puternic.

Iar în zonele de munte a judeţelor Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Alba şi Sibiu este posibil să ningă viscolit, iar la altitudini mai mari se depună şi un strat de zăpadă de 40 de cm.

La dispeceratul integrat dedicat situaţiilor de urgenţă, sunt specialişti ISU, SMURD, de la Serviciul de Ambulanţă, Apa Nova ori telecomunicaţii, care urmăresc dacă apar situaţii speciale în care trebuie să intervină.

De asemenea, oamenii trebuie informaţi de pericol pe reţelele de socializare şi vor fi emise şi alerte.

Pentru vijelia de joi dimineaţă, sunt deja pe teren echipe care verifică arborii care ar putea pune în pericol vieţile oamenilor, acoperişuri, sistemele de panotaj, şantierele, Apa Nova se asigură că rigolele nu sunt înfundate.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 01-10-2025 19:28

