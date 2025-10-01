Vremea de azi, 1 octombrie. Condiții de iarnă la munte. Ploaie și frig în mai multe regiuni

Vremea
01-10-2025 | 07:36
oameni pe strada, umbrela, ploaie
Shutterstock

Miercuri, în vestul și în sud-estul țării se arată trecător soarele, dar în rest atmosfera se menține închisă toată ziua. O să plouă în Moldova și în Transilvania.

autor
Știrile PRO TV

Mai vin ceva ploi în Maramureș, Crișana, Banat și în nordul Munteniei, iar în zonele înalte de munte o să ningă. Avem vreme rece pentru această perioadă. Maximele pornesc de la 7 grade în Bucovina și se opresc la 20 de grade în Lunca Dunării.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan se înnorează din când în când, dar e puțin probabil să plouă. Vântul devine mai insistent pe timpul nopții în Dobrogea, iar temperaturile scad puțin față de ieri.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim înnorări și ploi în unele zone dar se arată și soarele printre nori. Se mai răcorește și la amiază se ating cel mult 17 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina urmează o zi foarte rece pentru început de octombrie. Vor fi 7 grade la Suceava și 11 grade la Iași și la Bacău. Predomină vremea închisă, o să plouă și se pot acumula cantități mai însemnate de apă. În zonele de munte ninge și se depune strat de zăpadă.

Citește și
Acoperamantul Maicii Domnului
Acoperământul Maicii Domnului – semnificație, tradiții și rugăciuni ale sărbătorii

Vreme neplăcută găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. O să plouă în mai multe reprize pe parcursul zilei, iar în zonele de munte, la altitudini de peste 1.400 de metri, se va depune strat de zăpadă. La amiază vor fi în jur de 15 grade la Satu Mare.

În vestul țării avem atmosferă rece, înnorări persistente și ploi din loc în loc. În zonele de munte se anunță precipitații mixte, însă la peste 1700 de metri altitudine vor predomina ninsorile.

În Transilvania este frig dimineața, mai ales în depresiuni. Predomină vremea închisă, o să plouă, iar în zonele înalte de munte se anunță ninsori. Temperaturile vor ajunge până la 15 grade la Alba Iulia.

În Oltenia, ziua de astăzi aduce destul de mulți nori, un pic de soare și temperaturi de până la 19 grade Celsius. La noapte o să plouă și minimele vor ajunge la 7 grade.

În sudul României, se înnorează, apare puțin și soarele, iar vântul va ajunge la viteze de 40.45 km/h. Cele mai ridicate temperaturi din țară, de până la 20 de grade, se vor înregistra în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București, atmosfera va fi însorită în prima parte a zilei. Apoi se adună norii. Vântul devine mai insistent, iar la noapte e posibil să plouă. Temperaturile se mențin sub valorile normale. Vor fi cel mult 18 grade pe la amiază.

Vremea rămâne rece și în zonele montane. Va fi cam înnorat și o să plouă în majoritatea masivelor. Se pot strânge cantități însemnate de apă, în jur de 15 litri pe metru pătrat, iar la altitudini mari o să ningă și se va depune strat de zăpadă.

Momentul în care un șofer gonește pe sensul opus și se izbește violent de o mașină, în Iași. Șapte oameni au ajuns la spital

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea la munte, prognoza meteo, ninsoare, ploaie, zapada,

Dată publicare: 01-10-2025 07:36

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
GALERIE FOTO De ce să mai fie în UFC? Cea mai atrăgătoare luptătoare din MMA câștigă o avere prin metode mai puțin ortodoxe
Citește și...
Tinerii de până la 26 de ani se pot vaccina gratuit anti-HPV, de astăzi. Câte femei mor zilnic de cancer de col uterin
Stiri Sanatate
Tinerii de până la 26 de ani se pot vaccina gratuit anti-HPV, de astăzi. Câte femei mor zilnic de cancer de col uterin

Tinerii din România cu vârsta de până în 26 de ani vor beneficia de vaccin gratuit împotriva HPV, virusul responsabil de apariția cancerului de col uterin și a altor forme de cancer, de astăzi, 1 octombrie.

Acoperământul Maicii Domnului – semnificație, tradiții și rugăciuni ale sărbătorii
Stiri Diverse
Acoperământul Maicii Domnului – semnificație, tradiții și rugăciuni ale sărbătorii

Acoperământul Maicii Domnului este o sărbătoare importantă în tradiția creștin-ortodoxă, marcată prin obiceiuri și rugăciuni specifice.

România vrea să intre în cursa de înarmare aeriană alături de Ucraina. Ministrul Țoiu anunță că vom construi drone defensive
Stiri actuale
România vrea să intre în cursa de înarmare aeriană alături de Ucraina. Ministrul Țoiu anunță că vom construi drone defensive

România ar putea începe curând, alături de Ucraina, producţia de drone defensive pentru uz intern şi pentru aliaţii din UE şi NATO, a spus ministrul de Externe Oana Ţoiu pentru Reuters.

Recomandări
România vrea să intre în cursa de înarmare aeriană alături de Ucraina. Ministrul Țoiu anunță că vom construi drone defensive
Stiri actuale
România vrea să intre în cursa de înarmare aeriană alături de Ucraina. Ministrul Țoiu anunță că vom construi drone defensive

România ar putea începe curând, alături de Ucraina, producţia de drone defensive pentru uz intern şi pentru aliaţii din UE şi NATO, a spus ministrul de Externe Oana Ţoiu pentru Reuters.

”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate
Stiri externe
”Shutdown” în SUA. Serviciile guvernului american au fost suspendate

Serviciile guvernului SUA au fost suspendate de la miezul nopţii (ora 7:00, ora României), după ce preşedintele Donald Trump şi Congresul nu au ajuns la un acord în privinţa proiectului de lege privind cheltuielile federale.

Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ
Stiri actuale
Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Autostrada Pitești - Sibiu începe să prindă contur, pe anumite porțiuni. Tunelurile gemene Alina și Daniela sunt aproape gata, iar în 2026, de Crăciun, am putea merge de la București până la Tigveni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Septembrie 2025

45:36

Alt Text!
La Măruță
30 Septembrie 2025

01:31:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Septembrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28