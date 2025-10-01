Vremea de azi, 1 octombrie. Condiții de iarnă la munte. Ploaie și frig în mai multe regiuni

Miercuri, în vestul și în sud-estul țării se arată trecător soarele, dar în rest atmosfera se menține închisă toată ziua. O să plouă în Moldova și în Transilvania.

Mai vin ceva ploi în Maramureș, Crișana, Banat și în nordul Munteniei, iar în zonele înalte de munte o să ningă. Avem vreme rece pentru această perioadă. Maximele pornesc de la 7 grade în Bucovina și se opresc la 20 de grade în Lunca Dunării.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan se înnorează din când în când, dar e puțin probabil să plouă. Vântul devine mai insistent pe timpul nopții în Dobrogea, iar temperaturile scad puțin față de ieri.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim înnorări și ploi în unele zone dar se arată și soarele printre nori. Se mai răcorește și la amiază se ating cel mult 17 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina urmează o zi foarte rece pentru început de octombrie. Vor fi 7 grade la Suceava și 11 grade la Iași și la Bacău. Predomină vremea închisă, o să plouă și se pot acumula cantități mai însemnate de apă. În zonele de munte ninge și se depune strat de zăpadă.

Vreme neplăcută găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. O să plouă în mai multe reprize pe parcursul zilei, iar în zonele de munte, la altitudini de peste 1.400 de metri, se va depune strat de zăpadă. La amiază vor fi în jur de 15 grade la Satu Mare.

În vestul țării avem atmosferă rece, înnorări persistente și ploi din loc în loc. În zonele de munte se anunță precipitații mixte, însă la peste 1700 de metri altitudine vor predomina ninsorile.

În Transilvania este frig dimineața, mai ales în depresiuni. Predomină vremea închisă, o să plouă, iar în zonele înalte de munte se anunță ninsori. Temperaturile vor ajunge până la 15 grade la Alba Iulia.

În Oltenia, ziua de astăzi aduce destul de mulți nori, un pic de soare și temperaturi de până la 19 grade Celsius. La noapte o să plouă și minimele vor ajunge la 7 grade.

În sudul României, se înnorează, apare puțin și soarele, iar vântul va ajunge la viteze de 40.45 km/h. Cele mai ridicate temperaturi din țară, de până la 20 de grade, se vor înregistra în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București, atmosfera va fi însorită în prima parte a zilei. Apoi se adună norii. Vântul devine mai insistent, iar la noapte e posibil să plouă. Temperaturile se mențin sub valorile normale. Vor fi cel mult 18 grade pe la amiază.

Vremea rămâne rece și în zonele montane. Va fi cam înnorat și o să plouă în majoritatea masivelor. Se pot strânge cantități însemnate de apă, în jur de 15 litri pe metru pătrat, iar la altitudini mari o să ningă și se va depune strat de zăpadă.

