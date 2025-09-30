Vremea azi, 30 septembrie. Soare scump la vedere, ploi, ninsori și temperaturi sub normal. Ce vor arăta termometrele

Astăzi temperaturile se mențin sub valorile normale. Ploile apar în nord, în centru și în ținuturile estice. În rest vedem puțin soarele printre nori, iar vântul devine activ în sud-vestul României.

Maximele pleacă de la 11 grade în depresiuni și în Bucovina și ajung la 21 de grade în Lunca Dunării.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici soarele se arată trecător, iar vremea rămâne rece pentru acest moment al anului. La amiază vor fi în jur de 19 grade.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei o să fie cam înnorat. E posibil să vină și câțiva stropi de ploaie, iar temperaturile rămân la valori modeste pentru data din calendar. După prânz se ating 18 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se face mai frig decât ieri, iar maximele se opresc la 15 grade, pe la Vaslui. Cerul rămâne acoperit, o să plouă și se vor strânge 15 litri de apă pe metru pătrat. La altitudini mari o să ningă și se vor depune în jur de 3 centimetri de zăpadă.

Cam la fel va fi și în nordul Transilvaniei și în Maramureș: atmosferă închisă, cu înnorări, ploi în zonele joase și ninsori pe creste. Temperaturile, în scădere față de ieri, ajung pe la 15 grade, în Maramureș.

În vestul României apare puțin și soarele printre nori. E posibil să picure trecător, iar vântul bate mai tare în sudul Banatului. Se mai răcește față de ieri, iar la amiază nu vor fi mai mult de 16 grade.

În Transilvania urmează încă o zi mohorâtă și rece, cu temperaturi de 11 grade la Miercurea Ciuc și 15 grade la Alba Iulia. Cerul rămâne acoperit, o să plouă, iar în zonele înalte de munte o să ningă destul de mult.

În Oltenia, acum, dimineața, avem un cod galben deceață densă și vizivbilitate redusă, valabil până la ora 09. Apoi vor fi ceva înnorări, dar vedem puțin și soarele printre nori. S-ar putea să și plouă, iar vântul agită atmosfera din când în când. Maximele rămân la valori similare cu cele de ieri.

În ținuturile sudice temperaturile cresc puțin, însă amiaza aduce tot vreme rece pentru sfârșit de septembrie. Se înnorează și e posibil să picure trecător. Avem și scurte perioade cu soare și în jur de 21 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București ziua de astăzi ne-aduce atmosferă schimbătoare, scurte momente însorite, condiții de ploaie slabă și o maximă în jur de 19 grade. La noapte vor mai fi ceva înnorări, iar minima ajunge la 8 grade.

Vremea la munte

La munte vremea se menține rece pentru acest moment al anului. Cerul rămâne acoperit, iar precipitațiile apar în special în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali. Plouă în zonele joase, dar pe creste ninge și se depune strat de zăpadă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













