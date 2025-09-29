Vremea de azi, 29 septembrie. Apar primele ninsori. Ploaia cuprinde mai multe zone ale țării

Luni se răcește. Norii se înmulțesc și o să plouă în multe zone, mai abundent în centru, în nord și în zona montană.

Pe crestele Carpaților predomină ninsorile, iar maximele pleacă de la 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și se opresc la 20 de grade în vestul Olteniei.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan vor fi înnorări și ploi în unele zone. Avem și scurte momente însorite, iar temperaturile, în scădere față de ieri, ajung la 19 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim tot vreme rece pentru data din calendar și cel mult 19 grade pe la amiază. Soarele se arată trecător, iar ploile apar mai ales în zona montană.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se răcește, iar maximele se opresc la 17 grade, pe la Vaslui. Cerul rămâne acoperit, o să plouă destul de mult, iar la altitudini mari o să ningă.

Cam la fel va fi și în nordul Transilvaniei și în Maramureș: atmosferă închisă, cu înnorări, ploi în zonele joase și ninsori pe creste. Temperaturile, în scădere față de ieri, ajung pe la 16 grade în zona Satu Mare.

În vestul României apare puțin și soarele printre nori. Și pe-aici o să plouă, mai ales în zonele de munte. Vremea se menține rece și în această regiune și se ating cel mult 19 grade în Banat.

În Transilvania urmează o zi mohorâtă, cu cer acoperit și ploi care vor lăsa în urmă 15 litri de apă pe metru pătrat. În zona înaltă de munte o să ningă. Se face mai rece decât ieri, iar în depresiuni vor fi doar 8 grade. Ceva mai bine o să fie pe partea vestică, pe la Alba Iulia se vor înregistra 16 grade.

În Oltenia, ploile apar mai ales în zona montană. Și în restul provinciei vor fi înnorări, iar soarele apare puțin doar prin vestul regiunii, pe unde se ating și cele mai mari temperaturi din țară: 20 de grade, la Drobeta Turnu Severin.

În ținuturile sudice scad temperaturile și, după cele 23 de grade de ieri, astăzi vor fi doar 17 grade în Lunca Dunării. Nu vedem soarele și o să plouă, mai abundent pe la deal și pe la munte.

Vremea în București

În București se răcește, iar la amiază vor fi cel mult 17 grade. Înnorările persistă și o să plouă atât în timpul zilei, cât și după ce se lasă noaptea. Mâine, în zori, minima ajunge la 9 grade.

Temperaturile scad și la munte, așa că vremea devine rece pentru finalul lunii septembrie. Cerul rămâne acoperit, o să plouă în majoritatea masivelor, iar în unele zone se vor strânge 15 litri de apă pe metru pătrat. La altitudini mari, ploile se transformă în ninsori.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













