Cât au plătit pentru apa de ploaie locuitorii din Buzău și Râmnicu Sărat și cine a „scăpat”. Suma maximă, 300 de lei

26-08-2025 | 09:06
ploaie
Locuitorii din municipiile Buzău și Râmnicu Sărat au primit în primele șase luni ale anului 2025 facturi pentru apa meteorică cu valori cuprinse între câțiva bani și peste 300 de lei.

Mihai Niculescu

Pe de altă parte, zeci de comune din zona de operare a Companiei de Apă Buzău nu plătesc acest serviciu din cauza lipsei rețelei de canalizare.

Cantități mari de apă meteorică facturată

Potrivit datelor furnizate de operatorul regional, în municipiul Buzău a fost facturată în prima jumătate a anului o cantitate de aproximativ 94.000 mc de apă meteorică, în timp ce la Râmnicu Sărat volumul a ajuns la 46.600 mc de apă de ploaie.

Cea mai mare factură individuală, de peste 300 de lei, a fost emisă pentru un abonat cu o gospodărie având suprafața construită de 420 mp. „În anul 2025, în municipiul Buzău, cea mai mare sumă facturată unui abonat casnic pentru apă meteo a fost pentru un utilizator cu suprafața declarată de 420 mp în luna iunie, reprezentând 41.42 mc, valoare de 313.78 lei, față de luna februarie la același abonat casnic de 1.94 mc = valoare 14.69 lei", a precizat Compania de Apă Buzău pentru AGERPRES.

Variații extreme în funcție de precipitații

Diferențele mari între facturile lunare reflectă variațiile cantităților de precipitații. Cea mai mare cantitate de apă meteorică facturată la un locatar a fost înregistrată în iunie - 4,504 mc în valoare de 34,12 lei, în timp ce cele mai mici cantități au fost în februarie - doar 0.003 mc, echivalentul a 0.02 lei.

„În anul 2025, tariful pentru serviciul de colectare, transport, epurare și evacuare a apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice este de 6,95 lei, fără TVA", informează operatorul.

Metodologia de calcul

Valorile facturilor sunt determinate de suprafețele declarate de utilizatori de pe care se scurge apa meteorică în rețeaua de canalizare. Cantitatea se calculează prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică comunicată de Autoritatea Națională de Meteorologie cu suprafețele declarate și cu coeficientul de scurgere de 0,70.

Tariful pentru apa meteorică a crescut constant în ultimii ani, de la 3.85 lei cu TVA în 2020, la 7.58 lei cu TVA în perioada ianuarie-iunie 2025.

Justificarea serviciului

Compania de Apă explică că „sumele încasate pentru apa meteorică reprezintă contravaloarea serviciului de preluare, transport și epurare a apelor provenite din precipitații care ajung în rețeaua publică de canalizare".

Operatorul precizează că în zona sa de operare rețeaua de canalizare este unitară, ceea ce înseamnă că „atât apele uzate menajere, cât și apele meteorice sunt colectate prin aceeași infrastructură și sunt transportate împreună către stația de epurare".

Sumele colectate sunt utilizate pentru întreținerea și curățarea rețelei de canalizare, transportul și epurarea apelor meteorice, acoperirea costurilor operaționale și investiții în modernizare.

Deși Compania de Apă oferă servicii la nivelul a 35 de comune, din care 15 au sistem de canalizare, cantități de apă meteorică sunt facturate doar în municipiile Buzău și Râmnicu Sărat.

„În restul Unităților Administrativ Teritoriale nu se facturează cantități de apă meteo întrucât infrastructura nu permite preluarea apelor meteorice", subliniază operatorul. „Trebuie să precizăm că nu încasăm o taxă pentru apele meteorice, ci prestăm serviciul de preluare, transport și epurare a apelor provenite din precipitații."

Conform statisticilor companiei, cantitatea medie de apă meteorică facturată unui apartament este de 8-9 mc pe an, iar pentru o gospodărie individual este de 20-25 mc anual, în funcție de suprafața declarată. Cantitatea se stabilește în funcție de „suprafețele betonate aflate în proprietate și declarate de fiecare utilizator la încheierea contractului de prestări servicii".

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 26-08-2025 08:58

