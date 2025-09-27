Vremea de azi, 27 septembrie. Temperaturi mai mici în majoritatea zonelor. Maximele pornesc de la 14 grade

Vremea
27-09-2025 | 08:11
oameni pe strada
Shutterstock

Ziua de sâmbătă aduce vreme rece în majoritatea zonelor, soare în jumătatea nord-estică a țării, înnorări și condiții de ploaie în rest.

autor
Știrile PRO TV

Vântul continuă să sufle cu putere în județul Caraș-Severin, iar maximele pornesc de la 14 grade în estul Transilvaniei și ajung la 22 de grade în Banat.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi destul de însorită, dar cu temperaturi mai scăzute decât ar fi normal și cel mult 20 de grade în Bărăgan. Vântul devine mai insistent la malul mării și atinge viteze de 40-45 de km/h.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei este răcoare pentru acest moment al anului. Maximele se opresc tot pe la 20 grade. Ca aspect vremea arată bine. Avem soare, vânt domol și o atmosferă plăcută după orele prânzului.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim vreme frumoasă, însă temperaturile lasă de dorit. Nu reușesc să treacă de 17 grade. La noapte vor fi doar 3 grade în zona Bucovinei.

Citește și
Ochelari 3d
Antreprenorii și Universitatea din Brașov formează studenții prin inovație: „Poartă ochelarii și își vede propria fabrică”

În nordul Transilvaniei și în Maramureș apar ceva înnorări în unele zone și e posibil să picure trecător. Nu lipsesc perioadele însorite și se încălzește față de ieri. Cel mai bine o să fie în Maramureș, pe unde se vor înregistra 21 de grade.

În vestul României găsim vreme schimbătoare. Se înnorează din când în când. Apar și ceva condiții de ploaie, iar vântul are intensificări susținute în Banat, în județul Caraș-Severin. Pe aici vor fi rafale de 70 km/h. Temperaturile ajung la valori potrivite pentru acest moment al anului.

În Transilvania este cam frig acum, dimineața, în special în depresiuni, pe unde sunt și condiții de brumă. Apoi se arată soarele. Atmosfera se încălzește treptat, iar în vestul provinciei e posibil să apară câțiva nori de ploaie.

Și în Oltenia se mai adună norii și e posibil să picure în unele zone. În ansamblu avem vreme mai bună decât ieri, dar temperaturile se mențin sub valorile normale. Vor fi cel mult 21 de grade la Drobeta-Turnu Severin.

La fel o să fie și în ținuturile sudice: înnorări, un pic de soare, poate și o ploaie slabă, de scurtă durată. Maximele se opresc pe la 20-21 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București vântul se domolește astăzi. Se arată trecător soarele și se mai încălzește față de ieri. Temperatura urcă până la 21 de grade. La noapte se împrăștie norii, dar se mai răcește puțin. Vor fi 8 grade în centru și doar 5 grade la marginea orașului.

La munte găsim vreme rece pentru această perioadă. Norii vin și trec. E posibil să aducă și câțiva stropi de ploaie. Vântul bate cu putere în Munții Banatului și ajunge la viteze de 80.90 de km/h.

Filmul crimei din Tulcea, rezolvată după 26 de ani cu ajutorul probelor ADN. Făptașul este recidivist

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, ploi, vant, frig,

Dată publicare: 27-09-2025 08:11

Articol recomandat de sport.ro
David Popovici, categoric: ”Încerc să înlocuiesc nervii din trafic cu mersul pe bicicletă”
David Popovici, categoric: ”Încerc să înlocuiesc nervii din trafic cu mersul pe bicicletă”
Citește și...
Raport: Părinții cheltuiesc anual peste 6.000 de lei pe meditațiile copiilor. Costurile aproape s-au triplat în ultimul an
Stiri Educatie
Raport: Părinții cheltuiesc anual peste 6.000 de lei pe meditațiile copiilor. Costurile aproape s-au triplat în ultimul an

În septembrie, elevii nu încep numai școala, ci și meditațiile, care sunt tot mai costisitoare. Un raport Salvați Copiii arată că părinții scot din buzunare mai bine de 6 mii de lei anual, cu 3.700 de lei mai mult, față de anul trecut.

Antreprenorii și Universitatea din Brașov formează studenții prin inovație: „Poartă ochelarii și își vede propria fabrică”
Stiri Educatie
Antreprenorii și Universitatea din Brașov formează studenții prin inovație: „Poartă ochelarii și își vede propria fabrică”

Zece antreprenori din IT și inginerie colaborează cu Universitatea din Brașov pentru a-i ajuta pe studenți să se dezvolte în domeniu. Tinerii au ocazia să primească informații prețioase și chiar să facă practică în companiile acestora.  

Războiul dronelor. Aparate zburătoare neidentificate, detectate în mai multe țări europene. Sistemul olandez de neutralizare
Stiri externe
Războiul dronelor. Aparate zburătoare neidentificate, detectate în mai multe țări europene. Sistemul olandez de neutralizare

Drone suspecte au fost zărite și în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca. Autoritățile locale au anunțat că a fost deschisă o anchetă pentru acte de spionaj și sabotaj.  

Recomandări
Ultimele mitinguri electorale, înaintea alegerilor cruciale din Republica Moldova. ”Învingem și mergem înainte”
Stiri externe
Ultimele mitinguri electorale, înaintea alegerilor cruciale din Republica Moldova. ”Învingem și mergem înainte”

La Chișinău, au avut loc vineri ultimele mitinguri electorale din campania pentru scrutinul parlamentar, cu o miză colosală.

 

Bloomberg: Rusia, principala adversară a Europei. Planurile lui Putin de a perturba alegerile din Moldova
Stiri externe
Bloomberg: Rusia, principala adversară a Europei. Planurile lui Putin de a perturba alegerile din Moldova

Președintele rus Vladimir Putin își intensifică eforturile de destabilizare a Occidentului, forțând liderii europeni să reevalueze amploarea amenințării și să se grăbească să adopte noi măsuri de apărare, scrie Bloomberg.

Raport: Părinții cheltuiesc anual peste 6.000 de lei pe meditațiile copiilor. Costurile aproape s-au triplat în ultimul an
Stiri Educatie
Raport: Părinții cheltuiesc anual peste 6.000 de lei pe meditațiile copiilor. Costurile aproape s-au triplat în ultimul an

În septembrie, elevii nu încep numai școala, ci și meditațiile, care sunt tot mai costisitoare. Un raport Salvați Copiii arată că părinții scot din buzunare mai bine de 6 mii de lei anual, cu 3.700 de lei mai mult, față de anul trecut.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 Septembrie 2025

48:53

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 26 Septembrie 2025

01:44:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28