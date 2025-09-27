Vremea de azi, 27 septembrie. Temperaturi mai mici în majoritatea zonelor. Maximele pornesc de la 14 grade

Ziua de sâmbătă aduce vreme rece în majoritatea zonelor, soare în jumătatea nord-estică a țării, înnorări și condiții de ploaie în rest.

Vântul continuă să sufle cu putere în județul Caraș-Severin, iar maximele pornesc de la 14 grade în estul Transilvaniei și ajung la 22 de grade în Banat.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi destul de însorită, dar cu temperaturi mai scăzute decât ar fi normal și cel mult 20 de grade în Bărăgan. Vântul devine mai insistent la malul mării și atinge viteze de 40-45 de km/h.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei este răcoare pentru acest moment al anului. Maximele se opresc tot pe la 20 grade. Ca aspect vremea arată bine. Avem soare, vânt domol și o atmosferă plăcută după orele prânzului.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim vreme frumoasă, însă temperaturile lasă de dorit. Nu reușesc să treacă de 17 grade. La noapte vor fi doar 3 grade în zona Bucovinei.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș apar ceva înnorări în unele zone și e posibil să picure trecător. Nu lipsesc perioadele însorite și se încălzește față de ieri. Cel mai bine o să fie în Maramureș, pe unde se vor înregistra 21 de grade.

În vestul României găsim vreme schimbătoare. Se înnorează din când în când. Apar și ceva condiții de ploaie, iar vântul are intensificări susținute în Banat, în județul Caraș-Severin. Pe aici vor fi rafale de 70 km/h. Temperaturile ajung la valori potrivite pentru acest moment al anului.

În Transilvania este cam frig acum, dimineața, în special în depresiuni, pe unde sunt și condiții de brumă. Apoi se arată soarele. Atmosfera se încălzește treptat, iar în vestul provinciei e posibil să apară câțiva nori de ploaie.

Și în Oltenia se mai adună norii și e posibil să picure în unele zone. În ansamblu avem vreme mai bună decât ieri, dar temperaturile se mențin sub valorile normale. Vor fi cel mult 21 de grade la Drobeta-Turnu Severin.

La fel o să fie și în ținuturile sudice: înnorări, un pic de soare, poate și o ploaie slabă, de scurtă durată. Maximele se opresc pe la 20-21 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București vântul se domolește astăzi. Se arată trecător soarele și se mai încălzește față de ieri. Temperatura urcă până la 21 de grade. La noapte se împrăștie norii, dar se mai răcește puțin. Vor fi 8 grade în centru și doar 5 grade la marginea orașului.

La munte găsim vreme rece pentru această perioadă. Norii vin și trec. E posibil să aducă și câțiva stropi de ploaie. Vântul bate cu putere în Munții Banatului și ajunge la viteze de 80.90 de km/h.

