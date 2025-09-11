Panică într-un cartier din Cluj: un camion a ajuns direct într-un magazin de mobilă

Accident rutier mai puțin obișnuit joi dimineață în Cluj-Napoca. Un tir a ajuns într-un magazin de la parterul unui bloc după ce șoferul a pierdut controlul asupra volanului în condiţii de ploaie măruntă.

Conducătorul auto a fost rănit ușor.

Accidentul s-a petrecut puțin după ora 5 dimineața. Locatarii din bloc s-au trezit speriați de o bubuitură puternică. Șoferul în vârstă de 51 de ani ajunsese cu TIR-ul de pe banda lui de mers ... în magazinul de la parterul imobilului.

Potrivit poliţiştilor, camionul ar fi alunecat pe șinele de tramvai, a intrat pe contrasens. În drumul său a lovit alte două autoturisme parcate, iar apoi a intrat direct în acest bloc.

Tir-ul, care nu era încărcat cu marfă, a ajuns într-un magazin de mobilă, închis la acea oră. Șoferul a fost ușor rănit.



Reprezentantă a magazinului: ”Suntem şocaţi, speram să fie bine şoferul, în interior evaluăm situaţia să sperăm ca prin asigurare o să rezolvăm”.

Cei din zonă sunt uimiţi de întâmplare:



Iulian Timșa, purtător de cuvânt IPJ Cluj: ”Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Acesta a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat la o unitate spitalicească”.

Poliţiştii continuă cercetările. Totodată, urmează să se stabilească dacă în acest caz se impune o expertiză a structurii de rezistență a blocului.



