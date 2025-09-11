Panică într-un cartier din Cluj: un camion a ajuns direct într-un magazin de mobilă

Stiri actuale
11-09-2025 | 18:09
×
Codul embed a fost copiat

Accident rutier mai puțin obișnuit joi dimineață în Cluj-Napoca. Un tir a ajuns într-un magazin de la parterul unui bloc după ce șoferul a pierdut controlul asupra volanului în condiţii de ploaie măruntă.

autor
Alexandra Clej

Conducătorul auto a fost rănit ușor.

Accidentul s-a petrecut puțin după ora 5 dimineața. Locatarii din bloc s-au trezit speriați de o bubuitură puternică. Șoferul în vârstă de 51 de ani ajunsese cu TIR-ul de pe banda lui de mers ... în magazinul de la parterul imobilului.

Potrivit poliţiştilor, camionul ar fi alunecat pe șinele de tramvai, a intrat pe contrasens. În drumul său a lovit alte două autoturisme parcate, iar apoi a intrat direct în acest bloc.

Tir-ul, care nu era încărcat cu marfă, a ajuns într-un magazin de mobilă, închis la acea oră. Șoferul a fost ușor rănit.

Reprezentantă a magazinului: ”Suntem şocaţi, speram să fie bine şoferul, în interior evaluăm situaţia să sperăm ca prin asigurare o să rezolvăm”.

Citește și
crima
Criminal din Buzău, identificat după 23 de ani. Ucigașul este deja după gratii pentru o crimă trasă la indigo

Cei din zonă sunt uimiţi de întâmplare:

Iulian Timșa, purtător de cuvânt IPJ Cluj: ”Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Acesta a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportat la o unitate spitalicească”.

Poliţiştii continuă cercetările. Totodată, urmează să se stabilească dacă în acest caz se impune o expertiză a structurii de rezistență a blocului.

Sursa: Pro TV

Etichete: cluj, accident, TIR, magazin,

Dată publicare: 11-09-2025 18:09

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Criminal din Buzău, identificat după 23 de ani. Ucigașul este deja după gratii pentru o crimă trasă la indigo
Stiri actuale
Criminal din Buzău, identificat după 23 de ani. Ucigașul este deja după gratii pentru o crimă trasă la indigo

Procurorii din Buzău au trimis în judecată un bărbat acuzat de o crimă comisă în urmă cu 23 de ani. Inculpatul, aflat deja în penitenciar, ar fi ucis o femeie de 81 de ani.  

Studenții de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca vor putea face practică în penitenciare
Stiri actuale
Studenții de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca vor putea face practică în penitenciare

Universitatea "Babeş-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca anunţă că a încheiat un protocol de colaborare cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru formarea profesională şi cercetare aplicată în diferite domenii.

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București a respins contestația fostului candidat la prezidențiale
Stiri actuale
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București a respins contestația fostului candidat la prezidențiale

Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, a decis definitiv, joi, Tribunalul Bucureşti.

Recomandări
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”
Stiri Economice
Inflația a explodat din nou, la aproape 10% în august. Topul scumpirilor după „trei şocuri majore”

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de INS.

Asasinarea lui Charlie Kirk. Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul
Stiri externe
Asasinarea lui Charlie Kirk. Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul

Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect în cazul uciderii acestui aliat al lui Donald Trump - un tânăr major.

Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat
Stiri Economice
Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

La începutul acestui an în sistemul public de pensii erau înregistrați circa 4,7 milioane de pensionari, dintre care 3,77 la limită de vârstă și aproape 400.000 cu pensii de invaliditate. Acestora li se adaugă însă și alte categorii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 11 Septembrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 11 Septembrie 2025

47:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Septembrie 2025

01:41:35

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28