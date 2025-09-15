O româncă și un britanic au fost obligați să părăsească Veneția după ce au înotat în Canalul Mare

Un britanic în vârstă de 35 de ani și iubita sa româncă de 25 de ani au fost obligați să se întoarcă, în aceeași zi în care au ajuns în Veneția, în Marea Britanie, după ce gondolierii i-au denunțat poliției locale pentru că s-au scăldat în canal.

Cei doi au fost amendați cu 450 de euro (529 de dolari) fiecare și expulzați din Veneția pentru 48 de ore, aceasta fiind a 1.136-a sancțiune de acest fel aplicată turiștilor care s-au comportat necorespunzător în oraș în acest an, potrivit Poliției Municipale din Veneția, scrie CNN.

Autoritățile avertizează și aplică sancțiuni

Cuplul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, s-a scufundat în apropierea podului Accademia, lângă Piața San Marco, iar gondolierii de la chioșcul Rio San Vidal au chemat imediat autoritățile, care i-au scos din apă.

„Le mulțumesc gondolierilor pentru cooperare și pentru că au raportat la timp incidentul. Veneția trebuie apărată de cei care o disprețuiesc: protejarea orașului înseamnă asigurarea decenței pentru rezidenți și vizitatori care îl experimentează cu civilitate.”, a declarat Elisabetta Pesce, consilierul pentru securitate al orașului Veneția, într-o declarație publicată vineri de autoritățile orașului.

Înotul în canalele din Veneția este interzis din mai multe motive, printre care traficul intens de ambarcațiuni și curățenia — sau lipsa acesteia — a apei, potrivit ministerului turismului al orașului.

Supraturismul și sancțiunile pentru turiști

Din cele 1.136 de ordine de expulzare din oraș emise până în prezent în acest an, aproximativ 10 au fost pentru înot.

„De la începutul anului, am emis un total de 1.136 ordine de expulzare pentru incidente de degradare și comportament necivilizat”, a declarat adjunctul comandantului poliției locale din Veneția, Gianni Franzoi, într-o declarație transmisă CNN.

Comportamentul necorespunzător al vizitatorilor este unul dintre cele mai grave efecte secundare ale supraturismului, a afirmat Franzoi, iar incidentele sunt în creștere.

În iulie 2024, un australian a fost amendat și expulzat pentru că a sărit de pe Podul Rialto, după ce prietenii lui au postat despre acest lucru pe rețelele de socializare.

Cu un an înainte, doi turiști francezi au fost amendați și expulzați pentru că au făcut baie nud în canal, sub lumina lunii. În august 2022, un german a fost amendat și expulzat pentru că a făcut surf în canal.

Autoritățile din Veneția au încercat să găsească un echilibru între necesitatea veniturilor generate de turiști și cerințele locuitorilor pentru un oraș care să funcționeze în interesul lor.

Vizitatorii care vin pentru o zi plătesc acum o taxă de intrare de 10 euro în weekendurile de vară și în perioadele aglomerate din timpul anului.

Orașul a interzis, de asemenea, grupurile turistice de peste 25 de persoane, difuzoarele și megafoanele și chiar și statul în picioare pe străzile înguste pentru a asculta ghidurile turistice.

„A fost necesar să se stabilească un sistem de sancțiuni care să descurajeze în mod eficient potențialele încălcări”, a declarat Pesce atunci când ordonanța a fost adoptată în februarie.

„Obiectivul nostru rămâne combaterea tuturor formelor de nereguli legate de turismul excesiv în centrul istoric al orașului lagunar. Noile reguli pentru grupurile însoțite de ghizi încurajează o formă mai durabilă de turism, asigurând în același timp o mai mare protecție și siguranță în oraș și un echilibru mai bun între nevoile locuitorilor și vizitatorilor Veneției.”, a adăugat ea.

