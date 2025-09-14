Surpriză. Celebra statuie a leului din Veneția ar fi, de fapt, chinezească. Ce au descoperit cercetătorii

Stiri Diverse
14-09-2025 | 11:48
statuie, Venetia
Shutterstock

Pentru vizitatori, Veneția este un oraș glorios de clădiri istorice, canale, clopotnițe, acoperișuri roșii — și un leu înaripat puternic, simbolul republicii venețiene, sculptat în structurile din întreaga oraș.

autor
Cristian Matei

Probabil cea mai faimoasă versiune a leului este o statuie de bronz situată în vârful unei coloane din Piazzetta, lângă Piața San Marco.

Acum, însă, cercetătorii cred că statuia a fost realizată în China.

După ce au studiat mostre din leul de metal folosind analiza izotopilor de plumb, cercetătorii de la Universitatea din Padova, din nordul Italiei, au descoperit că cuprul folosit pentru a crea aliajul de bronz (care este un amestec de cupru și staniu) din lucrarea originală din bronz provenea din râul Yangtze din China, potrivit unui studiu publicat în revista Antiquity, citat de CNN.

Asta, au spus ei, ar explica de ce statuia de 4 metri lungime și 2,2 metri înălțime - despre care se credea anterior că a fost realizată local, în Siria sau Anatolia - este misterioasă din punct de vedere stilistic.

Citește și
Spania vrea să taxeze companiile care oferă servicii de mesagerie şi voce, de tipul Whatsapp
Un ”baron” al drogurilor a fost prins datorită unor mesaje pe WhatsApp. ”Părea un tip obișnuit, purta mereu haine de lucru”

Deși a fost instalată în Piața San Marco în secolul al XIII-lea, leul seamănă mai mult cu lucrările produse în China în timpul dinastiei Tang — 618-907 d.Hr. — decât cu cele găsite în Europa mediteraneană medievală, susțin cercetătorii, citând forma botului său și cicatricile rezultate în urma îndepărtării coarnelor anterioare.

Coloana pe care stă leul provine din Anatolia (parte a Turciei moderne), iar leul în sine a fost reparat de mai multe ori, cea mai veche reparație fiind înregistrată în 1293.

”Este posibil ca tatăl și unchiul lui Marco Polo, în timpul celor patru ani petrecuți la curtea lui Kublai Khan în timpul primei lor călătorii, să fi fost responsabili de achiziționarea sculpturii”, au spus cercetătorii, adăugând că vizita a avut loc probabil între 1264 și 1268.

Autorii speculează că animalul era inițial un zhènmùshòu, un gardian monumental și feroce al mormântului, asemănător unui leu, din dinastia Tang.

Odată ce familia Polo a trimis statuia înapoi în Italia după vizita la curtea mongolă, aceasta a fost probabil „discret și laborios refăcută” pentru a arăta ca emblema sfântă a Sfântului Marc, cu coarnele îndepărtate și o „perucă” adăugată, au adăugat ei.

În absența enigmatică a informațiilor scrise, intenția și logistica din spatele călătoriei sale la Veneția rămân neclare și deschise interpretării. Dacă instalarea „Leului” a avut scopul de a transmite un mesaj politic puternic și defensiv, acum îl putem interpreta și ca un simbol al impresionantei conectivități a lumii medievale”, au adăugat ei.

NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”

Sursa: CNN

Etichete: China, venetia, statuie,

Dată publicare: 14-09-2025 11:48

Articol recomandat de sport.ro
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Citește și...
Un ”baron” al drogurilor a fost prins datorită unor mesaje pe WhatsApp. ”Părea un tip obișnuit, purta mereu haine de lucru”
Stiri Diverse
Un ”baron” al drogurilor a fost prins datorită unor mesaje pe WhatsApp. ”Părea un tip obișnuit, purta mereu haine de lucru”

Pentru cei care îl vedeau, el părea un tată muncitor care locuia într-o locuință modestă, la capătul unui șir de case

Un cuplu economisește mii de dolari pe lună călătorind prin lume cu fiica lor. „A fost cea mai bună decizie”
Stiri Diverse
Un cuplu economisește mii de dolari pe lună călătorind prin lume cu fiica lor. „A fost cea mai bună decizie”

Un cuplu din Marea Britanie a decis să-și schimbe complet stilul de viață, pornind într-un tur mondial de un an alături de fiica lor de șase ani. Surprinzător, spun ei, această aventură este mai puțin costisitoare decât dacă ar fi rămas acasă.

Alba Iulia a intrat pentru a treia oară în Cartea Recordurilor cu o masă de 2,7 km. „S-a muncit mult”
Stiri Diverse
Alba Iulia a intrat pentru a treia oară în Cartea Recordurilor cu o masă de 2,7 km. „S-a muncit mult”

Alba Iulia a intrat pentru a treia oară în Cartea Recordurilor. De data aceasta pentru cea mai lungă masă din lume, construită din materiale reciclabile.

Recomandări
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional
Stiri actuale
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Alertă, sâmbătă seară, în Delta Dunării, după ce o dronă rusească a fost detectată în spațiul nostru aerian. Două aeronave F-16 au urmărit aparatul, al cărui semnal a dispărut în zona Chilia Veche.

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Stiri Politice
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Fostul preşedinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova.

Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi”
Stiri externe
Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi”

Președintele Donald Trump a dat un ultimatum aliaților NATO într-o scrisoare, sâmbătă, spunând că Statele Unite vor impune sancțiuni „majore” Rusiei numai dacă aceștia vor fi de acord să facă același lucru și vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Septembrie 2025

02:05:27

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28