Surpriză. Celebra statuie a leului din Veneția ar fi, de fapt, chinezească. Ce au descoperit cercetătorii

Pentru vizitatori, Veneția este un oraș glorios de clădiri istorice, canale, clopotnițe, acoperișuri roșii — și un leu înaripat puternic, simbolul republicii venețiene, sculptat în structurile din întreaga oraș.

Probabil cea mai faimoasă versiune a leului este o statuie de bronz situată în vârful unei coloane din Piazzetta, lângă Piața San Marco.

Acum, însă, cercetătorii cred că statuia a fost realizată în China.

După ce au studiat mostre din leul de metal folosind analiza izotopilor de plumb, cercetătorii de la Universitatea din Padova, din nordul Italiei, au descoperit că cuprul folosit pentru a crea aliajul de bronz (care este un amestec de cupru și staniu) din lucrarea originală din bronz provenea din râul Yangtze din China, potrivit unui studiu publicat în revista Antiquity, citat de CNN.

Asta, au spus ei, ar explica de ce statuia de 4 metri lungime și 2,2 metri înălțime - despre care se credea anterior că a fost realizată local, în Siria sau Anatolia - este misterioasă din punct de vedere stilistic.

Shutterstock

Deși a fost instalată în Piața San Marco în secolul al XIII-lea, leul seamănă mai mult cu lucrările produse în China în timpul dinastiei Tang — 618-907 d.Hr. — decât cu cele găsite în Europa mediteraneană medievală, susțin cercetătorii, citând forma botului său și cicatricile rezultate în urma îndepărtării coarnelor anterioare.

Coloana pe care stă leul provine din Anatolia (parte a Turciei moderne), iar leul în sine a fost reparat de mai multe ori, cea mai veche reparație fiind înregistrată în 1293.

”Este posibil ca tatăl și unchiul lui Marco Polo, în timpul celor patru ani petrecuți la curtea lui Kublai Khan în timpul primei lor călătorii, să fi fost responsabili de achiziționarea sculpturii”, au spus cercetătorii, adăugând că vizita a avut loc probabil între 1264 și 1268.

Autorii speculează că animalul era inițial un zhènmùshòu, un gardian monumental și feroce al mormântului, asemănător unui leu, din dinastia Tang.

Odată ce familia Polo a trimis statuia înapoi în Italia după vizita la curtea mongolă, aceasta a fost probabil „discret și laborios refăcută” pentru a arăta ca emblema sfântă a Sfântului Marc, cu coarnele îndepărtate și o „perucă” adăugată, au adăugat ei.

„În absența enigmatică a informațiilor scrise, intenția și logistica din spatele călătoriei sale la Veneția rămân neclare și deschise interpretării. Dacă instalarea „Leului” a avut scopul de a transmite un mesaj politic puternic și defensiv, acum îl putem interpreta și ca un simbol al impresionantei conectivități a lumii medievale”, au adăugat ei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













