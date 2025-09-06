Se anunță câștigătorul Mostrei de la Veneția. „Frankenstein” și „The Voice of Hind Rajab” favorite pentru trofeul suprem

Stiri Mondene
06-09-2025 | 20:09
Emoții mari la Veneția, unde în scurt timp vor fi anunțați câștigătorii Mostrei cu numărul 82.

Știrile PRO TV

Între favoriți se află Frankenstein, impresionanta ecranizare semnată de Guillermo del Toro, dar și o dramă inspirată din fapte reale despre o fetiță prinsă în carnagiul din Fâșia Gaza.

În cadrul ediției de anul acesta a fost prezentată și pelicula românească Dinți de lapte.

Léa Seydoux a încântat audiența în ultima seară de proiecții. Franțuzoaica și-a prezentat în premieră mondială filmul Silent Friend, în regia lui Ildikó Enyedi.

Acțiunea se derulează de-a lungul unui secol și are ca unic reper un uriaș copac Ginkgo Biloba, bătrân de 200 de ani, din grădina unei universități germane. Interacțiunile pun în evidență legătura puternică dintre om și natură. Filmul este înscris în competiția pentru Leul de Aur, dar are adversari redutabili.

Unii cronicari pariază că, în actualul context politic, trofeul suprem va ajunge la The Voice of Hind Rajab. Filmul spune povestea adevărată a unei fetițe de șase ani, blocată într-o mașină în orașul Gaza, în timpul unui atac israelian din 2024.

Între favoriți se află și No Other Choice, a coreanului Park Chan-wook, o comedie neagră despre un bărbat care nu reușește să-și găsească o nouă slujbă. Disperat, plănuiește să-și ucidă rivalii de la interviuri.

Pe de altă parte, două dintre filmele cu alură hollywoodiană, Jay Kelly, cu George Clooney în rol principal, și A House of Dynamite, a cărui regie a fost semnată de Kathryn Bigelow, nu au reușit să impresioneze audiența.

Reacții și aplauze pentru creații românești și internaționale

În schimb, Frankenstein, creația impresionantă a lui Guillermo del Toro, le-a smuls lacrimi spectatorilor. Filmul a fost descris drept spectaculos și captivant, în ciuda faptului că durează aproape două ore și jumătate.

Bugonia, noul proiect al lui Yorgos Lanthimos, cu Emma Stone în rol principal, dar și pelicula Magul de la Kremlin, cu Jude Law în rolul lui Vladimir Putin, au fost și ele bine primite de cronicari.

La Veneția a fost prezentat și filmul Dinți de lapte, scris și regizat de Mihai Mincan. Pelicula, care a rulat în cadrul secțiunii Orizzonti, a cules aplauze și a primit critici elogioase.

