Veneția prelungește taxa pentru turiști și în 2026. Ce trebuie să știe cei care vizitează orașul

Turiștii care aleg să meargă în veneția în anul 2026 vor fi obligați să plătească o taxă de intrare în oraș, de vienri până duminiciă, în lunile mai-iulie.

Taxa va fi extinsă la 60 de zile, comparativ cu 54 în 2025, are ca scop reducerea turismului de o zi, notează publicația Euronews.

Consiliul local al Veneției a confirmat că taxa introdusă în vara lui 2024 va continua și în 2026, deși sta din acest an arată că numărul vizitatorilor de o zi a scăzut doar ușor față de anul trecut, în ciuda taxei.

În zilele de vârf, Veneția a atras aproape 25.000 de vizitatori – echivalentul a jumătate din populația orașului.

Cum va funcționa taxa

În 2026, taxa se aplică în intervalul 8:30 – 16:00. În afara acestor ore, accesul este liber. Există numeroase excepții: nu plătesc rezidenții, vizitatorii născuți în Veneția, studenții, angajații locali, precum și turiștii cu rezervări la hotel, întrucât aceștia achită deja taxa de cazare.

Vizitatorii își pot „rezerva” ziua în Veneția pe o platformă dedicată.

Turiștii de o zi primesc un cod QR, verificat prin controale punctuale în șapte zone de acces din oraș, inclusiv în gara principală.

Cei care au rezervări la hotel introduc datele de cazare și primesc, de asemenea, un cod QR pentru a-l arăta la punctele de control. Ei nu trebuie însă să plătească taxa, întrucât factura hotelului include deja taxa de ședere în Veneția.

Deși consiliul a confirmat că taxa va fi aplicată și în 2026, valoarea acesteia nu a fost încă stabilită.

În 2025, turiștii care nu și-au rezervat vizita cu cel puțin patru zile în avans au trebuit să plătească 10 euro, în loc de tariful standard de 5 euro.

De ce a introdus Veneția taxa pentru turiști de o zi

Veneția este de ani de zile sufocată de turismul excesiv. Activștii au atras atenția că numărul locurilor de cazare pentru turiști l-a depășit pe cel al locuitorilor, care au scăzut sub 50.000.

Ei susțin că dezechilibrul golește orașul de servicii, blochează străduțele și vaporetele, iar locuitorii sunt nevoiți să se mute.

Autoritățile spun că sistemul taxei de acces este esențial pentru reducerea presiunii.

„Este un instrument util pentru gestionarea fluxurilor turistice și pentru a asigura un echilibru mai bun între rezidenți și vizitatori”, a declarat consilierul Michele Zuin.

El a adăugat că este o măsură experimentală, monitorizată atent și care a atras interes internațional – Veneția fiind primul oraș din lume care a adoptat un astfel de sistem.

Totuși, cifrele arată că scăderea a fost mică: în 2025, media zilnică a vizitatorilor care au plătit taxa a fost de 13.046, față de 16.676 în 2024.

În ziua cea mai aglomerată, 2 mai, 24.951 de persoane au plătit taxa – mai mult de jumătate din populația rezidentă a Veneției.

