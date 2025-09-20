Veneția prelungește taxa pentru turiști și în 2026. Ce trebuie să știe cei care vizitează orașul

Stiri externe
20-09-2025 | 15:49
statuie, Venetia
Shutterstock

Turiștii care aleg să meargă în veneția în anul 2026 vor fi obligați să plătească o taxă de intrare în oraș, de vienri până duminiciă, în lunile mai-iulie.

autor
Lorena Mihăilă

Taxa va fi extinsă la 60 de zile, comparativ cu 54 în 2025, are ca scop reducerea turismului de o zi, notează publicația Euronews.

Consiliul local al Veneției a confirmat că taxa introdusă în vara lui 2024 va continua și în 2026, deși sta din acest an arată că numărul vizitatorilor de o zi a scăzut doar ușor față de anul trecut, în ciuda taxei.

În zilele de vârf, Veneția a atras aproape 25.000 de vizitatori – echivalentul a jumătate din populația orașului.

Cum va funcționa taxa

În 2026, taxa se aplică în intervalul 8:30 – 16:00. În afara acestor ore, accesul este liber. Există numeroase excepții: nu plătesc rezidenții, vizitatorii născuți în Veneția, studenții, angajații locali, precum și turiștii cu rezervări la hotel, întrucât aceștia achită deja taxa de cazare.

Citește și
statuie, Venetia
Surpriză. Celebra statuie a leului din Veneția ar fi, de fapt, chinezească. Ce au descoperit cercetătorii

Vizitatorii își pot „rezerva” ziua în Veneția pe o platformă dedicată.

Turiștii de o zi primesc un cod QR, verificat prin controale punctuale în șapte zone de acces din oraș, inclusiv în gara principală.

Cei care au rezervări la hotel introduc datele de cazare și primesc, de asemenea, un cod QR pentru a-l arăta la punctele de control. Ei nu trebuie însă să plătească taxa, întrucât factura hotelului include deja taxa de ședere în Veneția.

Deși consiliul a confirmat că taxa va fi aplicată și în 2026, valoarea acesteia nu a fost încă stabilită.

În 2025, turiștii care nu și-au rezervat vizita cu cel puțin patru zile în avans au trebuit să plătească 10 euro, în loc de tariful standard de 5 euro.

De ce a introdus Veneția taxa pentru turiști de o zi

Veneția este de ani de zile sufocată de turismul excesiv. Activștii au atras atenția că numărul locurilor de cazare pentru turiști l-a depășit pe cel al locuitorilor, care au scăzut sub 50.000.

Ei susțin că dezechilibrul golește orașul de servicii, blochează străduțele și vaporetele, iar locuitorii sunt nevoiți să se mute.

Autoritățile spun că sistemul taxei de acces este esențial pentru reducerea presiunii.

„Este un instrument util pentru gestionarea fluxurilor turistice și pentru a asigura un echilibru mai bun între rezidenți și vizitatori”, a declarat consilierul Michele Zuin.

El a adăugat că este o măsură experimentală, monitorizată atent și care a atras interes internațional – Veneția fiind primul oraș din lume care a adoptat un astfel de sistem.

Totuși, cifrele arată că scăderea a fost mică: în 2025, media zilnică a vizitatorilor care au plătit taxa a fost de 13.046, față de 16.676 în 2024.

În ziua cea mai aglomerată, 2 mai, 24.951 de persoane au plătit taxa – mai mult de jumătate din populația rezidentă a Veneției.

Turnurile Catedralei Notre-Dame din Paris, redeschise pentru public, la șase ani după incendiul devastator

Sursa: StirilePROTV

Etichete: taxa, turisti, venetia,

Dată publicare: 20-09-2025 15:49

Articol recomandat de sport.ro
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Citește și...
O româncă și un britanic au fost obligați să părăsească Veneția după ce au înotat în Canalul Mare
Stiri externe
O româncă și un britanic au fost obligați să părăsească Veneția după ce au înotat în Canalul Mare

Un britanic în vârstă de 35 de ani și iubita sa româncă de 25 de ani au fost obligați să se întoarcă în Marea Britanie, în aceeași zi în care au ajuns în Veneția, după ce gondolierii i-au denunțat poliției locale pentru că s-au scăldat în canal.

Surpriză. Celebra statuie a leului din Veneția ar fi, de fapt, chinezească. Ce au descoperit cercetătorii
Stiri Diverse
Surpriză. Celebra statuie a leului din Veneția ar fi, de fapt, chinezească. Ce au descoperit cercetătorii

Pentru vizitatori, Veneția este un oraș glorios de clădiri istorice, canale, clopotnițe, acoperișuri roșii — și un leu înaripat puternic, simbolul republicii venețiene, sculptat în structurile din întreaga oraș.

Festivalul de la Veneția s-a încheiat cu surprize și controverse. Cui i-a revenit marele trofeu Leul de Aur
Stiri Diverse
Festivalul de la Veneția s-a încheiat cu surprize și controverse. Cui i-a revenit marele trofeu Leul de Aur

Festivalul de la Veneția s-a încheiat cu surprize, dar și controverse. Marele trofeu, Leul de Aur, a mers către regizorul Jim Jarmusch pentru filmul „Father Mother Sister Brother”, o poveste plină de umor despre părinți și copiii ajunși adulți.

Se anunță câștigătorul Mostrei de la Veneția. „Frankenstein” și „The Voice of Hind Rajab” favorite pentru trofeul suprem
Stiri Mondene
Se anunță câștigătorul Mostrei de la Veneția. „Frankenstein” și „The Voice of Hind Rajab” favorite pentru trofeul suprem

Emoții mari la Veneția, unde în scurt timp vor fi anunțați câștigătorii Mostrei cu numărul 82.

AUR a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO privind utilizarea abuzivă a angajării răspunderii Guvernului
Stiri actuale
AUR a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO privind utilizarea abuzivă a angajării răspunderii Guvernului

Alianța pentru Unirea Românilor a transmis miercuri sesizări urgente către două organisme europene, acuzând Executivul că transformă o procedură excepțională într-un mecanism legislativ de rutină pentru evitarea dezbaterii parlamentare.

Recomandări
Sondaj: AUR rămâne pe primul loc, dar partidele din coaliție adună 50% din voturi. Două formațiuni nu mai intră în Parlament
Stiri Politice
Sondaj: AUR rămâne pe primul loc, dar partidele din coaliție adună 50% din voturi. Două formațiuni nu mai intră în Parlament

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 41% dintre voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%, potrivit unui sondaj Avangarde.

Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă
Stiri externe
Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

Rusia provoacă noi incidente la granița cu statele NATO. Trei aeronave de vânătoare rusești au încălcat, vineri, spațiul aerian al Estoniei. S-au întors la bază abia după ce au intervenit avioane de luptă italiene, finlandeze și suedeze.

România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire după furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Assen
Stiri actuale
România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire după furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Assen

Statul român a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Țările de Jos, a anunțat Muzeul Național de Istorie a României (MNIR).  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 20 Septembrie 2025

02:04:14

Alt Text!
Superspeed
S9E19

21:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 19 - 2025

20:58

Alt Text!
La Măruță
19 Septembrie 2025

01:30:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28