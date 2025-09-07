Festivalul de la Veneția s-a încheiat cu surprize și controverse. Cui i-a revenit marele trofeu Leul de Aur

Festivalul de la Veneția s-a încheiat cu surprize, dar și controverse. Marele trofeu, Leul de Aur, a mers către regizorul Jim Jarmusch pentru filmul „Father Mother Sister Brother”, o poveste plină de umor despre părinți și copiii ajunși adulți.

Decizia juriului a stârnit discuții aprinse, mai ales că mulți vedeau drept favorită drama „The Voice of Hind Rajab”, inspirată din realitatea tragică din Fâșia Gaza.

Cineastul independent american a primit trofeul din mâinile președintelui juriului, regizorul Alexander Payne.

Filmul cu Adam Driver, Cate Blanchett și Tom Waits în rolurile principale este o poveste amuzantă despre felul în care copiii ajunși adulți se raportează la părinții lor.

Jim Jarmusch, regizor: „Pur și simplu nu eram pregătit (să câștig). Ar fi trebuit să scriu un discurs mai bun, acum am de spus atâtea lucruri. Cinematografia este un limbaj foarte complicat. Necesită mult efort pentru a părea lipsit de efort, iar eu am avut o extraordinară echipă de colaboratori care să mă ajute.”

Leul de argint pentru „The Voice of Hind Rajab”

Dezbaterile juriului au fost marcate de polemici. Actrița Fernanda Torres ar fi părăsit deliberările și a revenit abia la festivitatea de premiere, din cauza opiniilor diferite.

Mulți se așteptau ca drama cu mesaj politic „The Voice of Hind Rajab” să câștige marele premiu.

Pelicula spune povestea adevărată a unei fetițe de șase ani, blocată într-o mașină în orașul Gaza, în timpul unui atac israelian din 2024, și a luat Leul de Argint.

Ben Hania, regizoare, câștigătoarea premiului Leul de Argint: „Dedic acest premiu Semilunii Roșii Palestiniene și tuturor celor care au riscat totul pentru a salva vieți în Gaza. Ei sunt adevărații eroi.”

Regizorul Cristian Mungiu, care a făcut parte din juriul Festivalului, i-a înmânat lui Benny Safdi trofeul Leul de Argint pentru cel mai bun regizor. Filmul său, „The Smashing Machine”, prezintă biografia luptătorului MMA Mark Kerr. Dwayne Johnson, protagonistul, pare să fi intrat în cursa pentru Oscar, cu interpretarea sa.

În schimb, pelicula românească „Dinți de lapte”, scrisă și regizată de Mihai Mincan, a pierdut la secțiunea Orizzonti, în fața mexicanului David Pablos, cu al său „En el camino”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













