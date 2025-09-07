Festivalul de la Veneția s-a încheiat cu surprize și controverse. Cui i-a revenit marele trofeu Leul de Aur

Stiri Diverse
07-09-2025 | 21:21
×
Codul embed a fost copiat

Festivalul de la Veneția s-a încheiat cu surprize, dar și controverse. Marele trofeu, Leul de Aur, a mers către regizorul Jim Jarmusch pentru filmul „Father Mother Sister Brother”, o poveste plină de umor despre părinți și copiii ajunși adulți.

autor
Știrile PRO TV

Decizia juriului a stârnit discuții aprinse, mai ales că mulți vedeau drept favorită drama „The Voice of Hind Rajab”, inspirată din realitatea tragică din Fâșia Gaza.

Cineastul independent american a primit trofeul din mâinile președintelui juriului, regizorul Alexander Payne.

Filmul cu Adam Driver, Cate Blanchett și Tom Waits în rolurile principale este o poveste amuzantă despre felul în care copiii ajunși adulți se raportează la părinții lor.

Jim Jarmusch, regizor:Pur și simplu nu eram pregătit (să câștig). Ar fi trebuit să scriu un discurs mai bun, acum am de spus atâtea lucruri. Cinematografia este un limbaj foarte complicat. Necesită mult efort pentru a părea lipsit de efort, iar eu am avut o extraordinară echipă de colaboratori care să mă ajute.”

Citește și
George Simion
AUR a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO privind utilizarea abuzivă a angajării răspunderii Guvernului

Leul de argint pentru „The Voice of Hind Rajab”

Dezbaterile juriului au fost marcate de polemici. Actrița Fernanda Torres ar fi părăsit deliberările și a revenit abia la festivitatea de premiere, din cauza opiniilor diferite.

Mulți se așteptau ca drama cu mesaj politic „The Voice of Hind Rajab” să câștige marele premiu.

Pelicula spune povestea adevărată a unei fetițe de șase ani, blocată într-o mașină în orașul Gaza, în timpul unui atac israelian din 2024, și a luat Leul de Argint.

Ben Hania, regizoare, câștigătoarea premiului Leul de Argint: „Dedic acest premiu Semilunii Roșii Palestiniene și tuturor celor care au riscat totul pentru a salva vieți în Gaza. Ei sunt adevărații eroi.”

Regizorul Cristian Mungiu, care a făcut parte din juriul Festivalului, i-a înmânat lui Benny Safdi trofeul Leul de Argint pentru cel mai bun regizor. Filmul său, „The Smashing Machine”, prezintă biografia luptătorului MMA Mark Kerr. Dwayne Johnson, protagonistul, pare să fi intrat în cursa pentru Oscar, cu interpretarea sa.

În schimb, pelicula românească „Dinți de lapte”, scrisă și regizată de Mihai Mincan, a pierdut la secțiunea Orizzonti, în fața mexicanului David Pablos, cu al său „En el camino”.

Sursa: Pro TV

Etichete: venetia, festivalul de la venetia,

Dată publicare: 07-09-2025 20:22

Articol recomandat de sport.ro
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Citește și...
Se anunță câștigătorul Mostrei de la Veneția. „Frankenstein” și „The Voice of Hind Rajab” favorite pentru trofeul suprem
Stiri Mondene
Se anunță câștigătorul Mostrei de la Veneția. „Frankenstein” și „The Voice of Hind Rajab” favorite pentru trofeul suprem

Emoții mari la Veneția, unde în scurt timp vor fi anunțați câștigătorii Mostrei cu numărul 82.

AUR a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO privind utilizarea abuzivă a angajării răspunderii Guvernului
Stiri actuale
AUR a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO privind utilizarea abuzivă a angajării răspunderii Guvernului

Alianța pentru Unirea Românilor a transmis miercuri sesizări urgente către două organisme europene, acuzând Executivul că transformă o procedură excepțională într-un mecanism legislativ de rutină pentru evitarea dezbaterii parlamentare.

Festivalul de film de la Veneția 2025: Filmul românesc „Dinți de lapte” primește aplauze și critici elogioase
Stiri actuale
Festivalul de film de la Veneția 2025: Filmul românesc „Dinți de lapte” primește aplauze și critici elogioase

La festivalul de film de la Veneția, Idris Elba și Rebecca Ferguson au fost vedetele serii. Pelicula în care cei doi și-au demonstrat din plin talentul actoricesc a fost proiectată pentru public și juriu și este considerată deja candidată la Oscar.

Recomandări
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
Stiri Politice
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”

Parlamentul României a dezbătut și votat, în premieră, patru moțiuni de cenzură depuse de Opoziție împotriva pachetelor de reforme asumate de Guvern. Toate au fost respinse.

Bolojan: Parlamentarii Opoziţiei au folosit în mod iresponsabil termenul de
Stiri Politice
Bolojan: Parlamentarii Opoziţiei au folosit în mod iresponsabil termenul de "terorism legislativ"

Premierul Ilie Bolojan a atras, duminică, atenţia că parlamentarii Opoziţiei au folosit iresponsabil termenul de "terorism legislativ" şi s-a arătat surprins că semnatarii moţiunii de cenzură nu doresc o reformă a întreprinderilor publice.

Programul protestului dascălilor din 8 septembrie, prima zi de școală: Vă rugăm să nu ne blamați”
Stiri actuale
Programul protestului dascălilor din 8 septembrie, prima zi de școală: Vă rugăm să nu ne blamați”

Trei mari federații sindicale din învățământ vor organiza luni, 9 septembrie 2024, un miting în Piața Victoriei urmat de un marș până la Palatul Cotroceni, protestând față de Legea 141/2025 și cerând demisia ministrului Educației.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Septembrie 2025

29:55

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28