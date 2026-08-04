Vacanță în Grecia în august 2026. Unde mergi ca să eviți aglomerația și prețurile mari

Stiri Turism
Data publicării:
Data actualizării:
grecia august
Shutterstock

Grecia în august înseamnă vara în forma ei cea mai intensă și festivă. Este vârful sezonului, când soarele este puternic, zilele par nesfârșite, iar țara este plină de turiști și localnici care profită la maximum de nopțile calde. 

autor
Anca Lupescu

Plajele sunt animate, feriboturile și zborurile funcționează la capacitate maximă, iar festivalurile dau viață insulelor și orașelor de pe continent. De la străzile încărcate de istorie din Rodos până la versanții liniștiți din Pelion, Grecia și insulele sale oferă în august atât destinații celebre și aglomerate, cât și refugii discrete.

De ce august este cea mai aglomerată lună

Grecia în august este vârful sezonului. În plus, au loc spectacole de teatru în amfiteatre antice, focuri de artificii deasupra porturilor și concerte târzii în piețele satelor.

Dacă vrei să vezi Grecia în cea mai spectaculoasă formă a verii sale, atunci august este una dintre cele mai bune perioade pentru a vizita țara.

Te poți aștepta la zile lungi, ape calde și căldură uscată, cu temperaturi în jur de 29–33°C pe majoritatea insulelor.

Recomandări Video

Vânturile meltemi păstrează coasta Mării Egee mai răcoroasă, iar seara temperaturile devin suficient de plăcute pentru cine în aer liber care se prelungesc mult după miezul nopții.

Da, Grecia este aglomerată în august. Dar asta înseamnă și că totul este deschis, disponibil și ușor accesibil. Sunt mai multe feriboturi pe rutele populare, tavernele rămân deschise până târziu în noapte, iar străzile sunt animate chiar și în orașele mai liniștite.

Dacă îți planifici vacanța din timp, poți evita cele mai mari aglomerații și cele mai ridicate prețuri. Unele locuri mai puțin cunoscute de pe continent și anumite insule subestimate pot oferi alternative mai calme, fără să afecteze experiența completă de vară.

  • Temperatură maximă: 33°C
  • Temperatură minimă: 25°C
  • Soare și lumină naturală 11 ore de soare / 13,5 ore de lumină naturală

Cele mai aglomerate insule de evitat

August este cea mai bună lună pentru turiștii care pun pe primul loc temperatura ridicată a mării, viața de noapte de nivel internațional și experiența completă a unui resort aflat în plin sezon. Este vârful sezonului în Grecia, perioada în care energia este intensă, iar fiecare beach club, boutique și tavernă este deschisă.

Totuși, august nu este ideal pentru persoanele sensibile la căldură, pentru cei cu un buget strict sau pentru cei care nu suportă aglomerația. Este o lună care necesită planificare din timp și disponibilitatea de a accepta haosul specific verii mediteraneene.

În august, sezonul estival atinge punctul maxim: ai impresia că jumătate din nordul Europei își petrece vacanța în insulele Greciei, iar în același timp și grecii își iau concediile de familie. Practic, nu poți evita aglomerația, deoarece până și insulele mai puțin cunoscute sunt pline de localnici. Cel mai bine este să te adaptezi ritmului locului.

Deși există mai multe zboruri și curse de feribot disponibile, trebuie să faci rezervările pentru transport și hotel cu mult timp înainte, mai ales pentru insulele extrem de populare. Prețurile pentru biletele de avion, cazare și închirieri auto sunt inevitabil mai mari, așa că trebuie să iei în calcul costurile ridicate specifice vârfului de sezon.

Vremea poate fi prea caldă pentru vizite turistice confortabile, mai ales dacă vrei să explorezi siturile arheologice, unde te vei confrunta și cu grupuri numeroase de turiști organizați.

În schimb, insulele mai retrase și liniștite din nordul Mării Egee sunt relativ mai puțin afectate de turismul de masă. La fel și unele insule din arhipelagul Dodecanez, precum Ikaria, cunoscută pentru peisajele sale sălbatice și autentice. Aici vei găsi mai puține plaje amenajate și muzee, dar vei câștiga în schimb liniște și un stil de viață autentic, rar întâlnit în plin sezon.

Aceasta este și o perioadă bună pentru drumeții în munții din Creta, însă, mai presus de orice, mijlocul verii este dedicat plajei.

Alege orice insulă, iar vânturile Meltemi te vor ajuta să suporți mai ușor căldura, mai ales pe coastele nordice.

Mykonos, Paros și Santorini, cele trei mari insule de petrecere, sunt în cea mai animată perioadă a lor, așa că ar fi bine să le eviți în august, mai ales dacă vrei o vacanță relaxantă.

Insule mai liniștite pentru august

Folegandros

Folegandros este unul dintre acele locuri în care visezi să revii. Micul port de aici este unul dintre cele mai liniștite sate de pe litoralul Cicladelor: pescarii își descurcă plasele pe chei, iar familiile își privesc copiii jucându-se pe plaja cu nisip.

Drumul din port urcă în serpentine spre Chora, centrul medieval fortificat și unul dintre cele mai frumoase orașe din Ciclade. Serile încep aici cu o urcare până la biserica aflată pe stânci pentru a privi apusul, urmată de cină într-una dintre numeroasele taverne ale căror mese se revarsă în piețele orașului.

Folegandros are doar aproximativ 13 kilometri lungime și totuși rămâne una dintre insulele liniștite preferate din Grecia. O plimbare cu mașina prin insulă te poartă printre lămâi și măslini, măgari care pasc, biserici izolate și caracatițe puse la uscat în fața tavernelor de pe marginea drumului. Nu vei găsi rânduri de șezlonguri pe plaje, ci doar câteva taverne, iar cu bărcile locale poți ajunge la plaje inaccesibile pe cale rutieră.

Drumul cu feribotul rapid din Santorini durează aproximativ 40 de minute. Există și feriboturi din Atena și Mykonos.

Kefalonia

Această insulă verde din Marea Ionică are plaje celebre, case în culori pastelate și peisaje dramatice din calcar. Pe dealuri pasc capre, iar în porturi pot fi văzute țestoase marine.

Kefalonia nu mai este o destinație secretă, portul elegant din Fiskardo seamănă vara cu o versiune mai discretă a Saint-Tropezului, însă chiar și aici poți găsi zone autentice și neatinse de turismul de masă.

Mergi spre Assos, unde vei descoperi un port în formă de potcoavă, cu case colorate și taverne care privesc spre mare. Există o plajă mică, un castel pe deal și numeroase trasee de plimbare printre pini și chiparoși.

Sifnos

Până și mirosul insulei Sifnos este special, aromele de oregano, salvie și cimbru coboară de pe dealuri, iar lavanda sălbatică crește printre măslini și migdali.

Este surprinzător că Sifnos a rămas atât de mult timp în afara marilor circuite turistice. Are tot ce ai putea căuta la o insulă grecească liniștită: mici porturi pescărești, hoteluri elegante, orașe medievale fortificate și sate pitorești. Chiar și plajele sunt excelente, scrie suitcaseandsandcastles.

Închiriază o mașină pentru a explora mai bine insula, peisajele stâncoase și sălbatice sunt spectaculoase. Nu rata orașul medieval fortificat Kastro și biserica spectaculoasă construită pe stânci de sub el, unul dintre cele mai frumoase decoruri pentru o biserică din Grecia. Și rezervă timp pentru mesele lungi și relaxate — mâncarea de pe insulă este considerată una dintre cele mai bune din Ciclade.

Cum ajungi aici: există feribot zilnic din Atena către Sifnos. Călătoria durează între trei și cinci ore, în funcție de compania de feribot. Există și curse din Santorini.

Koufonisia

Primul lucru pe care îl observi când cobori de pe feribot în Koufonisia este culoarea incredibilă a mării. Apa are un turcoaz atât de intens încât pare ireală.

Această insulă minusculă din Micile Ciclade merită tot efortul necesar pentru a ajunge aici. Are doar aproximativ cinci kilometri pătrați, dar găzduiește unele dintre cele mai frumoase plaje din Grecia și o atmosferă boemă imposibil de ignorat.

Traficul aproape că nu există pe insulă, există un singur taxi, așa că majoritatea oamenilor merg pe jos sau cu bicicleta de-a lungul drumului de coastă spre diferitele plaje. Serile se petrec în singurul sat al insulei, unde găsești câteva taverne foarte bune și mici buticuri apreciate mai ales de turiștii italieni.

Dacă plajele devin prea aglomerate, poți lua feribotul către Kato Koufonissi, insula nelocuită din apropiere, unde poți avea plaja aproape doar pentru tine.

Koufonisia poate fi accesată din celelalte insule ale Cicladelor. Drumul durează aproximativ două ore din Naxos și 90 de minute din Mykonos.

Ithaca

Dacă vrei o variantă mai liniștită decât Kefalonia în Marea Ionică, cea mai bună alegere este mica insulă Ithaca, aflată la o scurtă călătorie cu feribotul. Mulți turiști vin aici doar într-o excursie de o zi, așa că serile sunt mult mai calme după plecarea lor. Vei fi cucerit încă de la prima vedere a portului principal, Vathy, cu casele sale roz, galbene și crem aliniate de-a lungul apei.

Alternative la destinațiile populare

Tinos

Știai că insula Tinos face și ea parte din Ciclade? Însă, spre deosebire de Santorini sau vecina sa Mykonos, în Tinos nu trebuie să te lupți cu mulțimile de turiști. Insula și-a păstrat mare parte din farmecul autentic și frumusețea naturală. Se află la doar 20 de minute cu barca de Mykonos, fiind o alegere ușor accesibilă dacă vrei o insulă aproape de un aeroport.

Atmosfera relaxată din Tinos o face ideală pentru cuplurile care planifică o vacanță pe o insulă grecească. Merită să închiriezi o mașină pentru a profita la maximum de timpul petrecut aici.

Andros

Dacă îți plac clădirile albe și străduțele înguste pavate asemănătoare celor din Santorini, vei fi încântat să afli că Andros are din plin astfel de peisaje. Dar insula are și o latură complet surprinzătoare.

Andros este considerată cea mai verde insulă din Ciclade. Are izvoare naturale și râuri, lucru rar întâlnit în peisajul tipic al insulelor grecești.

Capitala Chora este situată pe o peninsulă pitorească, înconjurată de apele turcoaz intense ale Mării Egee. În larg se află și celebrul far construit pe o stâncă. Poate fi văzut de pe mal, însă merită și excursia cu barca pentru a-l admira de aproape.

În timp ce Santorini este ușor accesibilă prin aeroportul său, spre Andros poți ajunge cu feribotul din portul Rafina din Atena, în aproximativ două ore.

Rodos

Rodos este una dintre cele mai populare insule grecești. Nu este neapărat cea mai bună alternativă la Santorini dacă vrei să eviți aglomerația, însă este de obicei mai accesibilă ca preț și mai potrivită pentru familii.

Insula a fost cândva locul unde se afla celebrul Colos din Rodos, una dintre minunile lumii antice. Merită să participi la un tur al insulei pentru a descoperi detaliile istorice și monumentele importante.

Etichete: grecia, vacanta grecia, august, vacanta la mare,

Articol recomandat de sport.ro
Scene incredibile! Au dat foc stadionului și a urmat haosul: ”Nu cumpărați bilete la ei”
Scene incredibile! Au dat foc stadionului și a urmat haosul: ”Nu cumpărați bilete la ei”
Citește și...
Stiri Turism
„Ne așteptam să fie mai ieftin!” Turiștii străini cheltuie de 2 ori mai puțini bani în România decât noi în vacanțe externe

Deși anul acesta avem mai mulți turiști străini, aceștia nu cheltuie la noi la fel de mult ca românii care merg în concediu peste granițe.
Stiri Turism
Lista esențială pentru orice bagaj. Ce să nu uiți niciodată când pleci în vacanță

O listă bine pregătită pentru bagaj este esențială pentru o experiență de călătorie fără stres și fără probleme.
Stiri Turism
Insule grecești autentice, spectaculoase și mult mai ieftine. Mulți le compară cu Santorini sau Mykonos

Cu apele lor turcoaz și plajele neatinse, insulele Greciei se numără printre cele mai spectaculoase destinații de vacanță din lume. 

Recomandări
Știri Actuale
Apele Române: Nivelurile Dunării au crescut cu circa 2 centimetri. Continuă încărcarea barjelor care urmează a fi scufundate

Specialiştii de la Apele Române anunţă că, în noaptea de luni spre marţi, nivelurile Dunării au crescut cu circa doi centimetri, după ce luni a fost detonată o stâncă pentru a facilita dirijarea unui debit mai mare de apă spre Centrala de la Cernavodă. 

Vremea
Cod Roșu de caniculă extremă în România: Se ating 41°C, aproape de recordurile istorice. Harta județelor afectate și prognoza

Canicula va persista în România toată săptămâna, conform prognozei meteorologice emise marți de ANM. Patru județe din vestul țării rămân sub cod roșu de caniculă.

Stiri externe
Fost șef al armatei și potențial contracandidat al lui Zelenski la prezidențiale: Ucraina nu va adera niciodată la NATO

Fostul comandant al armatei ucrainene, Valeri Zalujni, în prezent ambasador în Marea Britanie, a declarat luni că nu crede în perspectiva aderării Ucrainei la NATO şi a îndemnat la concentrarea eforturilor asupra dezvoltării altor alianţe de securitate.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 03 August 2026

53:33

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Iulie 2026

01:46:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15 | Controlul tensiunii arteriale în sezonul cald

29:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Ferran Torres a transmis un mesaj clar: „Trebuie să demonstreze că mă vor”

Sport

Ter Stegen a plecat de la Barcelona! Portarul a fost prezentat la noua echipă