Vacanță în Grecia în august 2026. Unde mergi ca să eviți aglomerația și prețurile mari

Plajele sunt animate, feriboturile și zborurile funcționează la capacitate maximă, iar festivalurile dau viață insulelor și orașelor de pe continent. De la străzile încărcate de istorie din Rodos până la versanții liniștiți din Pelion, Grecia și insulele sale oferă în august atât destinații celebre și aglomerate, cât și refugii discrete.

De ce august este cea mai aglomerată lună

Grecia în august este vârful sezonului. În plus, au loc spectacole de teatru în amfiteatre antice, focuri de artificii deasupra porturilor și concerte târzii în piețele satelor.

Dacă vrei să vezi Grecia în cea mai spectaculoasă formă a verii sale, atunci august este una dintre cele mai bune perioade pentru a vizita țara.

Te poți aștepta la zile lungi, ape calde și căldură uscată, cu temperaturi în jur de 29–33°C pe majoritatea insulelor.

Vânturile meltemi păstrează coasta Mării Egee mai răcoroasă, iar seara temperaturile devin suficient de plăcute pentru cine în aer liber care se prelungesc mult după miezul nopții.

Da, Grecia este aglomerată în august. Dar asta înseamnă și că totul este deschis, disponibil și ușor accesibil. Sunt mai multe feriboturi pe rutele populare, tavernele rămân deschise până târziu în noapte, iar străzile sunt animate chiar și în orașele mai liniștite.

Dacă îți planifici vacanța din timp, poți evita cele mai mari aglomerații și cele mai ridicate prețuri. Unele locuri mai puțin cunoscute de pe continent și anumite insule subestimate pot oferi alternative mai calme, fără să afecteze experiența completă de vară.

Temperatură maximă: 33°C

Temperatură minimă: 25°C

Soare și lumină naturală 11 ore de soare / 13,5 ore de lumină naturală

Cele mai aglomerate insule de evitat

August este cea mai bună lună pentru turiștii care pun pe primul loc temperatura ridicată a mării, viața de noapte de nivel internațional și experiența completă a unui resort aflat în plin sezon. Este vârful sezonului în Grecia, perioada în care energia este intensă, iar fiecare beach club, boutique și tavernă este deschisă.

Totuși, august nu este ideal pentru persoanele sensibile la căldură, pentru cei cu un buget strict sau pentru cei care nu suportă aglomerația. Este o lună care necesită planificare din timp și disponibilitatea de a accepta haosul specific verii mediteraneene.

În august, sezonul estival atinge punctul maxim: ai impresia că jumătate din nordul Europei își petrece vacanța în insulele Greciei, iar în același timp și grecii își iau concediile de familie. Practic, nu poți evita aglomerația, deoarece până și insulele mai puțin cunoscute sunt pline de localnici. Cel mai bine este să te adaptezi ritmului locului.

Deși există mai multe zboruri și curse de feribot disponibile, trebuie să faci rezervările pentru transport și hotel cu mult timp înainte, mai ales pentru insulele extrem de populare. Prețurile pentru biletele de avion, cazare și închirieri auto sunt inevitabil mai mari, așa că trebuie să iei în calcul costurile ridicate specifice vârfului de sezon.

Vremea poate fi prea caldă pentru vizite turistice confortabile, mai ales dacă vrei să explorezi siturile arheologice, unde te vei confrunta și cu grupuri numeroase de turiști organizați.

În schimb, insulele mai retrase și liniștite din nordul Mării Egee sunt relativ mai puțin afectate de turismul de masă. La fel și unele insule din arhipelagul Dodecanez, precum Ikaria, cunoscută pentru peisajele sale sălbatice și autentice. Aici vei găsi mai puține plaje amenajate și muzee, dar vei câștiga în schimb liniște și un stil de viață autentic, rar întâlnit în plin sezon.

Aceasta este și o perioadă bună pentru drumeții în munții din Creta, însă, mai presus de orice, mijlocul verii este dedicat plajei.

Alege orice insulă, iar vânturile Meltemi te vor ajuta să suporți mai ușor căldura, mai ales pe coastele nordice.

Mykonos, Paros și Santorini, cele trei mari insule de petrecere, sunt în cea mai animată perioadă a lor, așa că ar fi bine să le eviți în august, mai ales dacă vrei o vacanță relaxantă.

Insule mai liniștite pentru august

Folegandros

Folegandros este unul dintre acele locuri în care visezi să revii. Micul port de aici este unul dintre cele mai liniștite sate de pe litoralul Cicladelor: pescarii își descurcă plasele pe chei, iar familiile își privesc copiii jucându-se pe plaja cu nisip.

Drumul din port urcă în serpentine spre Chora, centrul medieval fortificat și unul dintre cele mai frumoase orașe din Ciclade. Serile încep aici cu o urcare până la biserica aflată pe stânci pentru a privi apusul, urmată de cină într-una dintre numeroasele taverne ale căror mese se revarsă în piețele orașului.

Folegandros are doar aproximativ 13 kilometri lungime și totuși rămâne una dintre insulele liniștite preferate din Grecia. O plimbare cu mașina prin insulă te poartă printre lămâi și măslini, măgari care pasc, biserici izolate și caracatițe puse la uscat în fața tavernelor de pe marginea drumului. Nu vei găsi rânduri de șezlonguri pe plaje, ci doar câteva taverne, iar cu bărcile locale poți ajunge la plaje inaccesibile pe cale rutieră.

Drumul cu feribotul rapid din Santorini durează aproximativ 40 de minute. Există și feriboturi din Atena și Mykonos.