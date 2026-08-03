Insule grecești autentice, spectaculoase și mult mai ieftine. Mulți le compară cu Santorini sau Mykonos

Cu apele lor turcoaz și plajele neatinse, insulele Greciei se numără printre cele mai spectaculoase destinații de vacanță din lume.

Deși sunt cele mai populare în sezonul de vârf, între lunile iunie și august, majoritatea insulelor încep să prindă viață spre sfârșitul lunii aprilie și își întâmpină vizitatorii până la începutul lunii noiembrie. De ce au devenit Santorini și Mykonos aproape inaccesibile pentru un buget mediu Situate în Marea Egee, Mykonos și Santorini fac parte din arhipelagul Ciclade, un grup de insule care împărtășesc același stil arhitectural tradițional. Santorini și Mykonos sunt două dintre cele mai cunoscute insule ale Greciei, însă oferă experiențe de vacanță foarte diferite. Santorini este renumită pentru priveliștile spectaculoase asupra calderei, satele romantice, apusurile de soare, podgoriile și peisajele vulcanice. În schimb, Mykonos este alegerea potrivită pentru plajele cu nisip fin, cluburile de pe plajă, viața de noapte, cumpărături și atmosfera animată. Creșterea numărului de turiști în Grecia a dus, așa cum era de așteptat, la majorarea prețurilor, iar destinațiile foarte populare, precum Mykonos și Santorini, au fost cele mai afectate. Recomandări Video Aproape toți migranții care au năvălit în Ceuta s-au întors în Maroc. Criză ...

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Un fost miner din Petrila și-a descoperit o pasiune neobișnuită după ce a ieșit ... Se poate spune că Mykonos este, în prezent, cea mai scumpă insulă din Grecia. Insula este cunoscută drept o destinație preferată de milionari, ceea ce oferă o idee despre costurile pe care le poți avea chiar și pentru un sejur de doar câteva zile în Mykonos. Cele două destinații au devenit mult prea scumpe pentru turiștii care dispun de un buget mediu. Milos, insula vulcanică cu peisaje selenare care eclipsează apusul din Oia Milos este o insulă din sud-vestul arhipelagului Ciclade, situată aproximativ la jumătatea distanței dintre Pireu și Creta, fiind considerată una dintre cele mai impresionante destinații insulare din Marea Egee. Numele său este cunoscut în întreaga lume datorită celebrei statui a Afroditei din Milos, descoperită aici și expusă în prezent la Muzeul Luvru din Paris. Milos este renumită și pentru numeroasele sale plaje spectaculoase. Fiind o insulă de origine vulcanică, se remarcă prin formațiuni geologice deosebite, cu stânci în nuanțe de alb, roșu, galben și negru, plaje cu nisip alb și formațiuni stâncoase modelate de-a lungul timpului de mare și vânt. Originea sa vulcanică este vizibilă în peșterile spectaculoase și formațiunile de coastă unice, cel mai cunoscut exemplu fiind plaja Kleftiko, unde grupurile de stânci vulcanice albe, abrupte, creează un peisaj impresionant. Izvoarele termale ale insulei sunt cunoscute încă din Antichitate și sunt menționate inclusiv de Hipocrate. Milos găzduiește numeroase situri arheologice și muzee importante. Printre acestea se numără Muzeul Minier din Milos, care prezintă istoria îndelungată a exploatării resurselor minerale de pe insulă. Cu sate pitorești, peste 70 de plaje spectaculoase, o istorie bogată și produse locale apreciate, Milos este o destinație care lasă o impresie de neuitat.

Naxos, alternativa autentică la Mykonos, cu plaje nesfârșite și prețuri decente Naxos este o insulă grecească situată în Marea Egee și cea mai mare insulă din arhipelagul Ciclade, alături de destinații populare precum Mykonos și Paros. Naxos este apreciată pentru plajele sale cu nisip fin, străduțele înguste și întortocheate, ideale pentru plimbări, magazinele cu suveniruri și rochii vaporoase în stil grecesc. Pavajul din piatră albă și florile de bougainvillea în nuanțe intense de roz, care acoperă fațadele caselor, completează peisajul tipic insulelor grecești. Capitala insulei, Chora, este renumită pentru Poarta Templului lui Apollo (Portara), unul dintre cele mai fotografiate simboluri ale insulei, prezent pe cărți poștale, magneți și în numeroase imagini distribuite pe rețelele sociale. Orașul are un port pitoresc, plin de bărci pescărești și iahturi, iar promenada de pe mal este presărată cu taverne și baruri. Tot aici se află principalul port al insulei, punctul de sosire pentru majoritatea turiștilor. În timpul zilei, Chora este locul ideal pentru plimbări printre magazine sau pentru o pauză la una dintre numeroasele cafenele și restaurante. Străduțele vechiului cartier comercial urcă spre castelul medieval, ascuns în centrul orașului. Deși accesul în interiorul castelului este limitat, zona poate fi admirată din exterior și oferă o perspectivă asupra istoriei insulei.

Amorgos, tărâmul alb-albastru neschimbat de turismul de masă Deși insule precum Santorini și Mykonos atrag milioane de turiști, tot mai mulți călători caută alternative mai autentice și mai accesibile. Un loc unde serile înseamnă preparate tradiționale servite în taverne de familie, băuturi pe malul mării și apusuri spectaculoase, nu cluburi exclusiviste și magazine de lux. Amorgos este o insulă grecească din arhipelagul Ciclade, alături de Santorini, Mykonos, Naxos și Paros, însă atmosfera de aici este complet diferită. Situată în partea de sud-est a Cicladelor, între Naxos și insulele Dodecaneze, Amorgos este înconjurată de apele albastre ale Mării Egee. Spre deosebire de vecinele sale celebre, Amorgos a rămas în mare parte neatinsă de turismul de masă. Insula nu are aeroport, lucru care a contribuit la păstrarea caracterului său autentic și a ritmului tradițional de viață. Katapola, unul dintre principalele sate ale insulei, este împărțit în trei zone distincte. În partea dreaptă se află portul, unde vizitatorii găsesc taverne tradiționale pe malul apei, cafenele, baruri mici, câteva magazine și străduțe înguste care duc spre pensiuni și case de vacanță. Atmosfera este liniștită, iar din zonele de cazare se aud adesea clopoțeii turmelor de capre care pasc pe dealurile din apropiere și cântecul cocoșilor dimineața. În centrul localității se află zona administrativă și comercială, unde trăiesc aproximativ 150 de locuitori permanenți. Aici se găsesc o biserică cu cupolă albastră, un supermarket și școala satului. În partea stângă a golfului, în formă de potcoavă, sunt concentrate cele mai multe restaurante. Deși Katapola este principalul nod de transport al insulei, atmosfera rămâne relaxată chiar și în sezonul estival. În locul luxului ostentativ din Mykonos sau al punctelor aglomerate de belvedere din Santorini, farmecul acestui sat constă în autenticitate. Tavernele sunt administrate de familii locale, nu există cluburi exclusiviste pe plajă, iar ritmul lent al vieții îi încurajează pe vizitatori să petreacă mai mult timp și să descopere insula fără grabă, conform thesunlounger.co.uk.

Folegandros, eleganță cicladică și liniște absolută la o aruncătură de băț de Santorini Dacă ești în căutarea unei insule grecești liniștite, departe de turismul de masă și de vacanțele organizate, Folegandros poate fi alegerea potrivită. Totuși, popularitatea insulei este în creștere, iar tot mai mulți turiști încep să o descopere. Folegandros nu oferă facilitățile specifice stațiunilor turistice mari, nu are o rețea extinsă de drumuri și nici viață de noapte agitată. Cei care caută sporturi nautice organizate, cluburi sau petreceri până dimineața ar putea fi dezamăgiți. În schimb, insula compensează prin restaurante și cafenele excelente, unde poți încheia o zi petrecută explorând dealurile parfumate de cimbru sălbatic, oregano și flori de câmp cu preparate tradiționale și vin local. La fel ca vecinele sale, Sifnos și Milos, Folegandros și-a păstrat încă gastronomia autentică, deși dezvoltarea turismului începe să își facă simțită prezența. Insula are trei localități principale: Karavostasi, Chora (capitala insulei) și Ano Meria.

Chora Chora este unul dintre cele mai vechi și mai bine conservate sate medievale din Ciclade. Casele sunt construite una lângă alta, formând zidurile exterioare ale vechiului castel (Kastro). Centrul satului este închis circulației auto și moto și este alcătuit din trei piețe alăturate, umbrite de copaci, unde se află taverne și cafenele cu o atmosferă relaxată. Chora este considerată unul dintre cele mai frumoase sate tradiționale din Ciclade. Priveliștea asupra Mării Egee este adesea comparată cu cea din Santorini. În partea cea mai înaltă a localității se află Kastro, o fortificație medievală construită în secolul al XIII-lea. Deși Folegandros este o insulă liniștită, în Chora există și câteva baruri unde se ascultă muzică până târziu în noapte.

Karavostasi Karavostasi este un mic sat de coastă situat la aproximativ 3 kilometri sud-est de Chora. Casele albe, construite în stil cicladic, și plaja cu pietriș îi conferă un aspect tipic insulelor grecești. Tot aici se află portul principal al insulei, unde ancorează atât bărcile pescărești, cât și iahturile. Feriboturile care fac legătura cu Atena și celelalte insule sosesc mai rar în extrasezon, însă în timpul verii cursele sunt mult mai frecvente, conform greektravel. Din Karavostasi se poate ajunge pe jos spre plajele Petousis și Livadi sau la peștera Georgitsis. În port există mai multe taverne apreciate pentru preparatele tradiționale și selecția de beri grecești.

Ano Meria Ano Meria este satul rural al insulei, întins printre terenuri agricole delimitate de ziduri tradiționale din piatră uscată. Aici se află Muzeul Ecologic și de Folclor, unde sunt prezentate modul tradițional de viață al localnicilor, gospodării specifice, unelte agricole, costume populare și plantații de viță-de-vie și pomi fructiferi. Satul este cunoscut și pentru tavernele sale tradiționale, administrate de familii locale, unde sunt servite rețete specifice insulei. În Ano Meria există și unități de cazare apreciate de turiști, iar zona este preferată de cei care caută liniște și peisaje autentice. În ultimele decenii, mai mulți francezi și-au construit aici case de vacanță izolate, pe dealurile din jur, ceea ce a făcut ca localitatea să fie poreclită, în glumă, „al 16-lea arondisment”, o referire la unul dintre cele mai exclusiviste cartiere ale Parisului.

Sifnos, raiul gastronomic al Greciei unde mănânci mai bine (și mai ieftin) decât în insulele celebre Sifnos este imaginea pe care mulți și-o fac despre o insulă grecească. O destinație liniștită și autentică, unde plajele frumoase, satele pitorești și tradiția gastronomică se îmbină într-un mod firesc. Aici nu există opulență și nici nu este nevoie de ea. Farmecul insulei stă în echilibrul dintre arhitectura tradițională, peisajele naturale și atmosfera relaxată. Zilele trec fără grabă, între băi în mare, plimbări prin sate și mese lungi în taverne, care se prelungesc adesea până seara. Un alt avantaj al insulei este poziționarea sa. Situată aproape de Atena și înconjurată de alte insule spectaculoase din arhipelagul Ciclade, dintre care unele au legături aeriene directe, Sifnos poate fi atât destinația principală a unei vacanțe relaxante, cât și o oprire într-un circuit între mai multe insule. Mult timp, Sifnos a rămas o destinație mai puțin cunoscută în afara Greciei, fiind preferată în special de locuitorii Atenei pentru escapadele de weekend. Deși în ultimii ani a devenit tot mai populară, insula și-a păstrat atmosfera liniștită și caracterul autentic, fără a fi afectată de turismul de masă. Sifnos este locul potrivit pentru cei care vor să descopere satele tradiționale, gastronomia locală și ritmul relaxat al vieții insulare, bucurându-se de o vacanță fără aglomerația specifică celor mai cunoscute destinații din Grecia.

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