Pilotul indian înjunghiat de copilotul său a reușit să deschidă ușa cabinei, astfel ca pasagerii să poată interveni. Unul dintre aceștia a tras de manșă stabilizând avionul care intrase în picaj. Spune că a văzut ce trebuie să facă urmărind documentare despre dezastrele aeriene.

În imaginile filmate de martori se văd atât pilotul rănit cât și atacatorul, copilotul - rănit și el. Căpitanul Smit Machchhar, pilotul indian, a fost înjunghiat de copilotul său - în timp ce încerca să împiedice prăbușirea avionului Flydubai cu destinația Tel Aviv. Plin de sânge și căzut pe podea, Smit a reușit totuși să apese butonul de deschidere a uşii de la cabina de pilotaj și să ceară ajutor.

Donald Trump, președinte SUA: „A avut prezența de spirit - într-un fel, a fost un erou - să deschidă ușa. Știți, acele uși sunt din oțel masiv și nu pot fi deschise din exterior. El a reușit să se târască, să deschidă ușa și să strige (după ajutor)”.

Atunci, pasagerii de pe locurile din față au reușit să îl imobilizeze la timp pe atacator.

Yaniv Hayoun a tras de manșă pentru a stabiliza avionul care intrase într-un picaj nebunesc, coborând de la peste 10.000 de metri la 5.200 în nici 2 minute.

Yaniv Hayoun, pasager care a intervenit: „L-am tras afară (din cabină), a durat câteva secunde. I-am chemat pe băieții isrealieni (pasagerii din față). Au venit doi. Le-am spus îl imobilizăm, apoi îl scoaten afară. Eu m-am repezit apoi (în cabină) și am tras de manșă.

Urmăresc documentarele cu investigații ale dezastrelor aviatice”.

Apoi, ceilalți doi piloți care călătoreau cu pasagerii în avion, au preluat controlul și au reuşit o aterizare de urgenţă, dar în siguranţă, în Arabia Saudită.

La aproape 12 ore de la tentativa de deturnare, toți călătorii au ajuns în siguranță la Tel Aviv. Printre cei care au intervenit a fost și Shota Musayev, medic. El a fost cel care l-a tratat pe pilotul rănit.

Shota Musayev, pasager: „Nu am văzut niciun cuțit. Căutam un cuțit și exista temerea că ar putea fi un alt terorist în interior, așa că, din acest motiv, am trimis câțiva oameni să fie atenți la ce se întâmplă în avion”.

Premierul Netanyahu susține că Israelul nu a primit „avertismente specifice" cu privire la presupusa tentativă de deturnare.

Atacatorul care acum este anchetat în Arabia Saudită, urmează să fie transferat în Emiratele Arabe Unite, de unde a decolat avionul - a declarat premierul Netanyahu.