Orașele europene care au renunțat la mașini. Destinații fără trafic pentru o vacanță liniștită

În unele orașe, măsura a transformat complet centrul orașului, în timp ce în altele mașinile sunt lăsate la marginea localității.
Themayor.eu, un portal dedicat orașelor și administrațiilor locale, a publicat o listă cu mai multe destinații în care mașinile personale au fost restricționate sau eliminate din anumite zone. Printre acestea se numără orașe și sate din Spania, Italia, Țările de Jos, Austria și Croația.
În locul mașinilor, localnicii și turiștii folosesc biciclete, merg pe jos sau se deplasează cu bărcile și alte mijloace de transport.
Orașe din Europa în care traficul nu există
Pontevedra, Spania
Orașul spaniol Pontevedra a început să renunțe la mașini în 1999, la inițiativa primarului Miguel Anxo Fernández Lores. Orașul, cu peste 81.000 de locuitori, a reușit să își atingă obiectivul abia în 2011. În prezent, pe străzi mai pot fi văzute doar mașini folosite pentru livrarea alimentelor și colectarea gunoiului.
Veneția, Italia
Centrul istoric al Veneției este destinat exclusiv pietonilor, fiind interzise atât mașinile, cât și bicicletele. Din 2019, navele de croazieră și bărcile cu motor nu mai au voie să intre în oraș. Cele 183 de canale pot fi traversate cu gondole, al căror număr este limitat pentru a evita blocajele pe apă.
Giethoorn, Țările de Jos
Satul Giethoorn din Țările de Jos nu are deloc drumuri destinate mașinilor. Localnicii și turiștii se pot deplasa cu bicicletele și bărcile, care îi pot duce în orice punct al satului prin intermediul canalelor.
Hallstatt, Austria
Autoritățile din satul montan austriac Hallstatt, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, au interzis circulația mașinilor. La marginea localității au fost amenajate mai multe parcări mari, unde localnicii și turiștii își pot lăsa vehiculele.
Rovinj, Croația
Și în orașul-stațiune croat Rovinj mașinile nu sunt permise în anumite zone. Vehiculele trebuie lăsate în parcările de la intrarea în oraș. Autoritățile locale au permis folosirea mașinuțelor de golf pentru transportul turiștilor către hoteluri.