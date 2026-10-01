Orașele europene care au renunțat la mașini. Destinații fără trafic pentru o vacanță liniștită

În unele orașe, măsura a transformat complet centrul orașului, în timp ce în altele mașinile sunt lăsate la marginea localității.

Themayor.eu, un portal dedicat orașelor și administrațiilor locale, a publicat o listă cu mai multe destinații în care mașinile personale au fost restricționate sau eliminate din anumite zone. Printre acestea se numără orașe și sate din Spania, Italia, Țările de Jos, Austria și Croația.

În locul mașinilor, localnicii și turiștii folosesc biciclete, merg pe jos sau se deplasează cu bărcile și alte mijloace de transport.

Orașe din Europa în care traficul nu există

Pontevedra, Spania

Orașul spaniol Pontevedra a început să renunțe la mașini în 1999, la inițiativa primarului Miguel Anxo Fernández Lores. Orașul, cu peste 81.000 de locuitori, a reușit să își atingă obiectivul abia în 2011. În prezent, pe străzi mai pot fi văzute doar mașini folosite pentru livrarea alimentelor și colectarea gunoiului.