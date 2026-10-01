Oficialul consideră că un astfel de scrutin nu ar rezolva criza politică, ci, dimpotrivă, ar adânci-o și ar reprezenta un „cadou pentru Putin”, deschizând ușa către forțele care promovează narativele Moscovei.

„Alegerile anticipate sunt un cadou pentru Putin. Asta este opinia mea şi mi-o menţin cât se poate de ferm”, a declarat Eugen Tomac la Digi24, conform news.ro.

Acesta a subliniat că, deși cetățenii au tot dreptul să fie nemulțumiți și să ceară anticipate, liderii politici trebuie să dea dovadă de responsabilitate și să pună interesul național mai presus de cel de partid. Potrivit consilierului prezidențial, România se află la o răscruce, iar soluția trebuie să fie una pragmatică, care să garanteze păstrarea direcției pro-occidentale, consolidarea parteneriatului cu Statele Unite și loialitatea față de Uniunea Europeană.

„O adâncire a crizei n-ar servi decât celor care îşi doresc ca România să fie instabilă, vulnerabilă şi cu aceste provocări pe care le simţim deja aproape regulat la frontierele noastre”, a explicat Tomac.

Întrebat despre riscul ca partide precum AUR să obțină majoritatea în urma unor alegeri anticipate, Tomac a recunoscut că acest scenariu este unul real și trebuie evitat cu orice preț: „Nu este exclus ca forţele politice care promovează agresiv, insistent (...) narativele lui Putin să aibă un asemenea rezultat, şi acest lucru este de evitat în momentul de faţă”.

Nicușor Dan: „Cinci luni fără rectificare bugetară. Nu mai dăm bani la ambulanțe”

La rândul său, preşedintele Nicuşor Dan a explicat de ce se opune categoric alegerilor anticipate, invocând riscurile majore la nivel economic, social și medical. Șeful statului a avertizat că țara ar rămâne blocată cel puțin cinci luni, perioadă în care un guvern interimar nu ar avea pârghiile legale pentru a face o rectificare bugetară.

„Alegerile anticipate... Teoretic sună foarte bine. Adică partidele nu se înţeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide. Numai că în practică (...) Un guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegerile anticipate înseamnă cinci luni în care noi nu putem face rectificare, înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanţe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar”, a afirmat Nicușor Dan într-o conferinţă de presă.

Președintele a adăugat că nici investitorii nu ar privi cu ochi buni o astfel de instabilitate politică și a dat asigurări că acționează ca un om responsabil: „Nu mă joc de-a soarta acestei ţări”.