Templul Coral din București este inclus pe lista monumentelor istorice și se află pe strada Sfânta Vineri, în Sectorul 3 al Capitalei. Lăcașul de cult are o istorie de peste 150 de ani și se remarcă prin arhitectura sa de inspirație maură și bizantină.

Istoric

Templul Coral din București a fost construit la inițiativa lui Isaac Leib Weinberg, lider al comunității evreiești care susținea modernizarea vieții religioase. Proiectul a urmărit realizarea unei sinagogi impunătoare, inspirate de edificiile religioase din marile capitale europene.

Clădirea a fost realizată după modelul Sinagogii Tempelgasse din Viena, proiectată de arhitectul Ludwig Förster și distrusă în 1938, în timpul regimului nazist din Austria.

Terenul pentru construirea templului a fost cumpărat de comunitatea evreiască în 1857, în zona cunoscută atunci drept Mahalaua Stelei. Proiectul inițial avea influențe gotice, însă planurile au fost ulterior modificate.

Lucrările de construcție au început în 1864, sub coordonarea Asociației pentru Construirea Templului. Edificiul a fost proiectat de arhitecții vienezi I. Enderle și Gustav Freiwald, în stil mauro-bizantin. Piatra de temelie a fost pusă la 21 iulie 1864, iar lucrările au avansat până la începutul anului 1866.

Inaugurarea a fost amânată după ce clădirea a fost incendiată în contextul manifestațiilor antisemite din acea perioadă. Pentru refacerea templului au fost strânse fonduri, inclusiv cu sprijinul domnitorului Carol I.

Templul Coral a fost inaugurat la 6 iulie 1867, în cadrul unei ceremonii conduse de rabinul Antoine Lévy, la care au participat reprezentanți ai autorităților și diplomați străini.

De-a lungul timpului, clădirea a trecut prin mai multe modificări și intervenții de restaurare. În 1892 au fost adăugați contraforți și a fost amenajat un nivel suplimentar al galeriei interioare. În 1932 au fost prevăzute extinderi pentru spații destinate conferințelor, unui muzeu, unei biblioteci și unei arhive.

Templul a fost afectat de cutremurul din 1940 și de devastările din ianuarie 1941. Ulterior, clădirea a fost reparată, iar alte intervenții de consolidare și restaurare au început în 2008. Aceste lucrări au urmărit conservarea monumentului și protejarea elementelor sale arhitecturale.

Templul Coral este în continuare un lăcaș de cult activ al comunității evreiești din București, unde se desfășoară servicii religioase. Datorită valorii sale istorice și arhitecturale, acesta reprezintă unul dintre reperele importante ale patrimoniului evreiesc din Capitală.

Arhitectură

Templul Coral se remarcă prin dimensiunile sale și prin aspectul fațadei, decorate cu cărămizi în două culori. Clădirea are subsol, parter și două etaje, iar suprafața construită a parterului este de aproximativ 647 de metri pătrați.

Portalul de intrare prezintă elemente decorative de inspirație maură, iar partea superioară a edificiului este ornamentată cu șase turnulețe amplasate la colțuri. Întregul ansamblu îmbină influențe maure, romanice și bizantine.

Interiorul este organizat în jurul unei nave centrale, acoperite de o boltă semicilindrică, și al două nave laterale, separate prin arcade. Elementele arhitecturale și decorative contribuie la caracterul distinctiv al lăcașului de cult.

Templul Coral este unul dintre cele mai cunoscute monumente ale patrimoniului evreiesc din București. Clădirea păstrează o parte importantă din istoria comunității evreiești locale și continuă să îndeplinească o funcție religioasă.