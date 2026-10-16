Potrivit datelor raportate, pacientul nu figura în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) ca fiind vaccinat antigripal. Infecția a fost confirmată cu virus gripal de tip A.

În săptămâna 5–11 octombrie 2026, la nivel național au fost raportate peste 82.000 de cazuri de infecții respiratorii, cu 2,7% mai multe față de săptămâna precedentă. Potrivit datelor pentru săptămâna epidemiologică 41, respectiv intervalul 5–11 octombrie 2026, în România au fost raportate 82.363 de cazuri de infecții respiratorii, incluzând gripa clinică, infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și pneumoniile. Numărul cazurilor a crescut cu 2,7% față de săptămâna anterioară, când au fost înregistrate 80.193 de îmbolnăviri. Comparativ cu aceeași perioadă a sezonului precedent, când au fost raportate 84.736 de cazuri, se observă însă o scădere de 2,8%. De asemenea, numărul îmbolnăvirilor este cu 1,1% peste media de 81.497 de cazuri calculată pentru sezoanele 2018–2026, fără includerea sezoanelor pandemice.

201 cazuri de gripă clinică și 12 cazuri de gripă confirmată în laborator

În aceeași perioadă, la nivel național au fost raportate 201 cazuri de gripă clinică, față de 210 în săptămâna precedentă și 296 în aceeași săptămână a sezonului trecut. Totodată, au fost confirmate în laborator 12 cazuri de gripă, repartizate astfel:

-3 cazuri cu virus gripal A(H1);

-3 cazuri cu virus gripal A nesubtipat;

-3 cazuri cu virus gripal netipat;

-1 caz cu virus gripal de tip B;

-2 cazuri de coinfecție cu virusuri gripale A și B.

În plus, au fost raportate 12 cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu cinci mai multe față de săptămâna precedentă.

Peste 256.000 de persoane vaccinate antigripal

Până la data de 11 octombrie 2026, în Registrul Electronic Național de Vaccinări au fost înregistrate 256.556 de vaccinări antigripale. Dintre acestea, 252.147 au fost efectuate în rândul grupelor populaționale care beneficiază de vaccinare compensată. De asemenea, 1.991 de vaccinări au fost realizate în farmaciile comunitare autorizate. Datele pentru perioada 15 septembrie – 11 octombrie 2026 arată că cele mai multe vaccinări au fost efectuate în rândul persoanelor cu vârsta de cel puțin 65 de ani.

Distribuția vaccinărilor antigripale pe grupe de vârstă este următoarea:

-Sub 1 an: 316 vaccinări;

-1–4 ani: 5.727 de vaccinări;

-5–19 ani: 25.778 de vaccinări;

-20–44 de ani: 11.857 de vaccinări;

-45–64 de ani: 46.553 de vaccinări;

-65 de ani și peste: 166.325 de vaccinări.

13 cazuri de gripă confirmate de la începutul sezonului

De la începutul sezonului gripal 2026–2027 și până la data raportării, au fost înregistrate 13 cazuri de gripă confirmate în laborator.

Acestea includ trei cazuri cu virus gripal A(H1), patru cazuri cu virus gripal A nesubtipat, trei cazuri cu virus gripal netipat, un caz cu virus gripal B și două cazuri de coinfecție cu virusuri gripale A și B. Evoluția îmbolnăvirilor și apariția primului deces confirmat cu virus gripal evidențiază importanța monitorizării infecțiilor respiratorii în perioada următoare, în special în rândul persoanelor vârstnice și al celor cu afecțiuni medicale preexistente. Vaccinarea antigripală rămâne o măsură importantă de prevenție, în special pentru persoanele cu risc crescut de complicații. Respectarea măsurilor de igienă și solicitarea sfatului medical în cazul apariției simptomelor severe contribuie, de asemenea, la reducerea riscurilor asociate infecțiilor respiratorii.