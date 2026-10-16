Cei care lucrează de luni până vineri vor putea beneficia de patru zile libere la finalul lunii noiembrie.

Când este următoarea minivacanță din 2026

Următoarea minivacanță din România este programată la finalul lunii noiembrie 2026, când angajații vor putea beneficia de patru zile consecutive de odihnă. Calendarul sărbătorilor legale include două zile libere la începutul săptămânii, luni, 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, și marți, 1 decembrie, de Ziua Națională a României.

Pentru angajații care au un program obișnuit de lucru, de luni până vineri, cele două sărbători legale se leagă de weekend. Astfel, minivacanța se va desfășura în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2026, de sâmbătă până marți.

Zile libere de Crăciun

După această perioadă de odihnă, următoarele zile libere legale vor fi cele acordate cu ocazia Crăciunului.

În 2026, prima zi de Crăciun, 25 decembrie, va fi vineri, iar a doua zi de Crăciun, 26 decembrie, va cădea sâmbătă. Angajații care lucrează de luni până vineri vor avea astfel parte de un weekend prelungit de trei zile, în perioada 25–27 decembrie 2026.