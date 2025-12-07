Târgul de Crăciun din Viena 2025 - ghid complet pentru vizitatori. Program și ce atracții să vizitezi

Târgul de Crăciun din Viena 2025 transformă orașul într-un decor feeric, cu lumini, colinde și arome de sărbătoare. Vizitatorii se pot bucura de tradiții vieneze, decorațiuni spectaculoase și delicii culinare autentice, toate într-o atmosferă de iarnă.

Târgurile de Crăciun din Viena sunt o tradiție cu adevărat veche. Primele forme ale acestor evenimente datează din Evul Mediu, când, în 1296, Albrecht I le-a acordat locuitorilor orașului privilegiul de a organiza un Târg de Decembrie sau „Krippenmarkt”. De atunci, specificul și numărul piețelor s-au schimbat mult. Astăzi, peste 20 de târguri de Crăciun oferă o gamă largă de cadouri de sezon și delicii culinare.

Când are loc Târgul de Crăciun din Viena 2025

Austria are multe târguri de Crăciun. Însă cel mai cunoscut este cel din Rathausplatz, piața din fața primăriei din Viena. Acest Christkindlmarkt este punctul central al experienței vieneze de sărbători.

• Date: 14 noiembrie – 26 decembrie

• Program: zilnic 10:00 – 22:00, pe 24 decembrie 10:00 – 18:30

• Adresă: Rathausplatz, 1010 Viena

• Acces: gratuit

Târgul de Crăciun din Rathausplatz găzduiește Wiener Christkindlmarkt: târgul la care se referă majoritatea atunci când vorbesc despre „târgul de Crăciun din Viena”, chiar dacă orașul are multe altele.

Rădăcinile acestui eveniment festiv merg până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, însă târgul a fost mutat în locația actuală abia în 1975. Numărul vizitatorilor diferă de la an la an, dar estimările pentru ediția precedentă indică aproximativ 2,8 milioane.

În fiecare an, Rathausplatz din Viena, cu decorurile sale de Crăciun și Primăria luminată în fundal, se transformă într-un adevărat tărâm de iarnă care încântă de fiecare dată numeroșii vizitatori.

Cu peste 100 de căsuțe, târgul de Crăciun din fața Primăriei nu este doar cel mai mare, ci și cel mai vechi târg de Crăciun din Viena. Standurile variate îi întâmpină pe vizitatori cu delicii, idei de cadouri și o atmosferă festivă.

Cele mai frumoase târguri și piețe din Viena

Viena, capitala târgurilor de Crăciun, găzduiește peste 20 de târguri, iar iluminatul festiv oferă un aer cu adevărat festiv. Iată care sunt cele mai frumoase târguri de Crăciun pe care le poți vizita la finalul anului acesta și începutul anului viitor.

Târgul de Crăciun de la Schönbrunn – 6 noiembrie 2025 – 6 ianuarie 2026

Nicio vizită la Viena nu este completă fără o oprire la Palatul Schönbrunn. Târgul de Crăciun de aici este unul dintre cele mai îndelungate ca durată și are rădăcini vechi, provenind dintr-o tradiție începută în 1298. Se remarcă prin artizanat austriac, preparate gourmet, unul dintre cele mai bune vinuri fierte din oraș și o atmosferă potrivită pentru toate vârstele. După Crăciun, târgul se transformă în piață de Anul Nou. Cu peste 80 de căsuțe și un program zilnic gratuit cu coruri, grupuri a cappella și ansambluri de alamă, acest târg oferă o experiență festivă amplă, transformând iarna vieneză într-un sezon memorabil.

Târgul Vienez Vechi de pe Freyung – 15 noiembrie – 23 decembrie 2025

Dacă vrei un târg tradițional și cu istorie, cel de pe Freyung este alegerea potrivită. Funcționează încă din 1772 și se concentrează pe atmosferă autentică și artizanat, cu demonstrații meșteșugărești și muzică. Un punct de atracție este scena mare a Nașterii, inspirată de o pictură a lui Josef Ritter von Führich.

Satul de Crăciun din Maria-Theresien-Platz

Situat între Muzeul de Istorie Naturală și Muzeul de Istorie a Artei, acest târg este perfect integrat în decorul monumental al pieței. Atmosfera este liniștită, dar festivă. Este cunoscut pentru artizanatul de calitate, care îl diferențiază de târgurile mai comerciale. După Crăciun, se transformă în Satul de Anul Nou.

Informații utile:

• Intrare: gratuită

• Activități pentru adulți: standuri de artă și vizitarea muzeelor din jur

• Activități pentru copii: carusele de epocă și ateliere creative

• Mâncare și băuturi: numeroase căsuțe cu preparate austriece

Târgul de Crăciun din Spittelberg

Întins pe străduțele înguste ale cartierului Biedermeier, acesta are un aer aparte, aproape ca o petrecere de cartier. Căsuțele se îmbină cu arhitectura istorică, creând o atmosferă intimă. Este locul ideal pentru cadouri artistice și originale. Zona este plină de galerii și ateliere, iar oferta reflectă această orientare spre artă.

Informații utile:

• Intrare: gratuită

• Activități pentru adulți: galerii, cumpărături, atmosferă boemă

• Activități pentru copii: spectacole de tip Punch and Judy și ateliere

• Mâncare și băuturi: numeroase baruri și restaurante în zonă

Târgul de Crăciun Am Hof

Aflat într-una dintre cele mai vechi piețe ale Vienei, acest târg este cunoscut pentru atmosfera elegantă și selecția de artizanat de lux. Are un aer imperial, cu standuri de ceramică, piele și obiecte de artă, potrivite pentru cadouri speciale.

Informații utile:

• Intrare: gratuită

• Activități pentru adulți: punch, șampanie și cumpărături premium

• Activități pentru copii: puține activități dedicate, dar luminile atrag întotdeauna

• Mâncare și băuturi: faimos pentru varietatea de punch și barul de șampanie

Tradiții și obiceiuri de Crăciun din Austria

Crăciunul este o perioadă plină de obiceiuri și tradiții, ceea ce o face una dintre cele mai frumoase perioade ale anului. Iată cele mai cunoscute tradiții austriece de Crăciun.

Crenguțele Sfintei Barbara

În Austria, 4 decembrie este numită „Barbaratag” și este dedicată Sfintei Barbara. În dimineața acelei zile, oamenii taie crenguțe de cireș. Acestea sunt puse într-o vază și ținute în casă. Dacă înfloresc până în Ajunul Crăciunului, sunt considerate semn de noroc și sănătate în anul următor. În unele regiuni, înseamnă și că cineva din familie se va căsători în anul ce vine.

Sfântul Nicolae și Krampus

Pe 6 decembrie, Sfântul Nicolae merge din casă în casă să caute copiii cuminți, cărora le oferă dulciuri precum nuci, mandarine sau ciocolată. Este însoțit de Krampus, ajutorul său cu înfățișare de fiară, care îi pedepsește pe copiii obraznici cu nuiaua. Paradelor Krampus sunt mai ales populare în seara de 5 decembrie, când oamenii se costumează și cutreieră orașul făcând zgomot și speriind spectatorii.

Biscuiții de Crăciun

Austriecii sunt mari amatori de prăjituri și produse de patiserie. În perioada Crăciunului, mulți coc biscuiți. Cei mai apreciați sunt Vanillekipferl (cornulețe cu vanilie), Spitzbuben și turtă dulce.

Afumarea (Rauhnächte)

Cele 12 nopți din jurul Crăciunului sunt numite „Rauhnächte”. În aceste nopți, unii pregătesc un amestec de tămâie, ierburi sfințite, crenguțe de tuia de la Paște și alte plante, iar apoi răspândesc fumul în întreaga casă. Se crede că acest ritual alungă spiritele rele și ghinionul. Cele mai importante nopți sunt 21 decembrie (Thomasnacht), 24 decembrie (Christnacht), 31 decembrie (Silvesternacht) și 5 ianuarie (Dreikönigsnacht).

Târgurile de Crăciun

În perioada Crăciunului, în toată Austria apar târguri temporare. Poți bea vin fiert, poți mânca turtă dulce sau migdale prăjite cu zahăr. Unele târguri sunt cunoscute și pentru meșteșuguri tradiționale.

Christkind și Ajunul Crăciunului

În Austria, copiii nu cred în Moș Crăciun, ci în Christkind (Pruncul Iisus), care aduce cadouri copiilor din întreaga lume. În cărți și picturi, este reprezentat ca un copil cu păr blond, aripi și halou. Unele familii deschid geamul în seara de 24 decembrie pentru ca Christkind să poată intra. Copiii care așteaptă afară ascultă până aud un clopoțel – acesta este semnul că pot intra în cameră și își pot descoperi cadourile.

Ce să mănânci și să bei la târgul vienez

Există numeroase standuri și produse alimentare pe piețele de Crăciun din Viena, pe care le vei întâlni de mai multe ori. Iată câteva alimente și băuturi pe care ar trebui să le încerci.

►Castane: Vânzătorii vor tăia castanele în prealabil și le vor prăji înainte de a le pune într-un recipient conic.

►Punch: Aceste băuturi se prepară cu un suc îndulcit ca bază, peste care se adaugă un shot de rom. Există multe variante de punch, prea multe pentru a le încerca pe toate, așa că alege un gust cunoscut și nu vei fi dezamăgit.

►Glühwein: Vinul fiert cu condimente este băutura principală a sezonului, iar variantele sunt roșu sau alb.

►Lumumba: Dacă întâlnești această băutură pe meniu, merită să o încerci! Este o ciocolată caldă alcoolizată cu un shot de lichior, de obicei rom.

►Migdale: Când cumperi migdale caramelizate, acestea ar trebui să fie proaspăt prăjite, sau poți cere vânzătorilor să le încălzească.

►Cârnați (Bratwurst și Käsekrainer): Piețele vieneze nu ar fi complete fără aceste produse.

►Cartofi: prăjiți, copți, în spirale – întotdeauna există variații ale acestui aliment iubit în piețe. Verifică standurile care servesc spiral kartoffel și kartoffelpuffer.

►Patiserie vieneză: Vizita în Viena nu e completă fără să încerci patiseria locală. Încearcă orice strudel cu fructe, precum apfelstrudel, clătite (kaiserschmarrn) sau gogoși (bauernkrapfen).

►Raclette: O altă opțiune populară este brânza topită peste o felie de pâine. Unele standuri oferă și variante cu carne sau legume.

