Târgul de Crăciun din Craiova 2025. Până când este deschis și de ce merită vizitat

07-12-2025 | 08:56
Târgul de Crăciun din Craiova
Facebook / Târgul de Crăciun din Craiova

Târgul de Crăciun din Craiova a câștigat primul loc în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa, fiind desemnat cel mai frumos de pe continent.

Anca Lupescu

Victoria a fost una zdrobitoare, cu 56.000 de voturi față de al doilea loc. Craiova este renumită pentru târgurile de Crăciun fabuloase pe care le organizează an de an, iar românii vin aici de sărbători în număr cât mai mare.

Când are loc Târgul de Crăciun din Craiova 2025

Târgul de Crăciun din Craiova este deschis anul acesta de pe 14 noiembrie 2025 până pe 4 ianuarie 2026, astfel încât oricine își dorește să îl viziteze să aibă suficient timp la dispoziție.

Tema ediției de anul acesta este „Spărgătorul de nuci”, iar decorurile sunt fantastice. Străzile orașului capătă un farmec deosebit și îi așteaptă pe vizitatori, de la mic la mare, să se bucure de atmosfera de basm.

Atracții principale și decorațiuni spectaculoase

Anul acesta, târgul se desfășoară în șase piețe, fiecare cu tematica proprie, după cum urmează:

Piața Mihai Viteazul – „Candy Land”: zonă tematică plină de decorațiuni în stilul lumii dulciurilor, cu iluminat colorat și apariția saniei lui Moș Crăciun în fiecare seară, de la ora 18.00.

Zona Doljana – „Carousel Christmas”: spațiu cu căsuțe tematice decorate festiv, gândit pentru vizitatori de toate vârstele.

Piața Frații Buzești – „Crăciun Tradițional”: punct dedicat obiceiurilor românești, cu colinde, meșteșugari și preparate locale.

Piața William Shakespeare – „Țara lui Moș Crăciun”: zonă destinată copiilor și tinerilor, cu carusele, trenulețe, experiențe VR și roata panoramică ce oferă vedere asupra orașului luminat.

Strada Theodor Aman – „Best Christmas Street Food”: alee cu ofertă variată de mâncare, de la preparate tradiționale la opțiuni internaționale.

English Park – „Țara Jucăriilor”: loc amenajat pentru copii, cu figurine supradimensionate, jocuri și personaje inspirate din povești.

Printre atracții se numără bradul-scenă din Piața Frații Buzești, un brad decorat festiv care găzduiește momente artistice și spectacole.

Nici bradul din Piața Mihai Viteazul nu se lasă mai prejos, fiind inspirat de forma unui magazin de jucării.

De asemenea, la târgul de anul acesta poți vedea Satul lui Moș Crăciun în Piața William Shakespear, o construcție de șase metri, decorată cu un ceas supradimensionat.

În plus, sania zburătoare a lui Moș Crăciun va întregi experiența în fiecare seară. Moș Crăciun va fi prezent zilnic între orele 18:30 și 19:00 în Piața Mihai Viteazul, iar sosirea lui va veni alături de un efect de zăpadă artificială. Momentul este creat cu ajutorul unui sistem special de lumini.

Sfaturi pentru vizitatori: transport, parcare și program

Autoritățile au stabilit un sistem clar de acces pentru a evita blocajele rutiere. Vizitatorii care sosesc cu mașina sunt direcționați către parcarea de la Aeroportul Internațional Craiova, unde sunt disponibile aproximativ 1.000 de locuri. Din această zonă, transportul către centru este asigurat de traseele RAT 8 și 9, care au legături directe cu zonele principale ale târgului.

Programul activităților include momente zilnice dedicate copiilor și familiilor. Moș Crăciun ajunge în Piața Mihai Viteazul între 18:30 și 19:00, atelierele pentru copii sunt deschise în Satul lui Moș Crăciun din Piața William Shakespeare, iar spectacolul saniei zburătoare are loc în fiecare seară. Concertele și spectacolele se desfășoară zilnic la bradul-scenă din Piața Frații Buzești, iar căsuțele tematice și zonele gastronomice funcționează pe toată durata târgului.

Pentru transport, vizitatorii pot folosi autobuzele RAT Craiova de pe rutele 8 și 9. Un bilet costă 4 lei, iar abonamentul zilnic este 10 lei. Biletele pot fi achiziționate prin POS sau prin aplicația „Craiova Transport”.

Pe Drumul Expres DEx12 au fost implementate măsuri de fluidizare a traficului, iar zona este monitorizată prin sisteme video și prezență a Poliției Locale, pentru un flux sigur al vizitatorilor.

Târgul de Crăciun din Craiova, cel mai mare și mai frumos din România

Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat cel mai bun târg de Crăciun din Europa 2026, după ce a obținut un număr record de voturi în competiția anuală organizată de European Best Destinations. Rezultatele au fost anunțate joi seara, pe 27 noiembrie, după o săptămână de votare online.

Întins pe aproximativ 280.000 de metri pătrați de lumini strălucitoare, atracții și decoruri de sezon, târgul de Crăciun din Craiova este considerat cel mai mare din Europa, transformând întreg centrul orașului într-un tărâm de iarnă luminat.

Târgul din Craiova a adunat mai multe distincții importante, fiind desemnat „Cel mai frumos târg de Crăciun din Europa” de un grup de călători, depășind piețe renumite precum cea din München, Germania, sau Christkindlmarkt din Viena.

„Craiova a câștigat locul 1 în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa! Am primit 142.687 de voturi din toată lumea, cu un avans de peste 56000 de voturi față de locul II. Din totalul de voturi, peste 55 la sută au provenit din afara României, în principal din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania. In fiecare dintre aceste țări, Craiova se clasează fie pe locul I, fie în top 3. Mulțumim tuturor vizitatorilor și mai ales celor care ne-au votat”, a scris primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

