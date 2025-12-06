Un bărbat din Braşov a fost reţinut după ce a păcălit angajaţi din Alba Iulia și i-a convins să depună bani în conturi false

Un bărbat din judeţul Braşov a fost reţinut de poliţiştii din Alba Iulia, după ce ar fi determinat angajaţii unor firme din oraş să depună bani în conturi indicate de el, sub pretextul că ar fi contabilul societăţilor unde aceştia lucrau.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 7 - 22 noiembrie, bărbatul ar fi contactat telefonic angajaţi ai unor societăţi comerciale din Alba Iulia, sub pretextul că este angajat al societăţilor în structura de contabilitate, şi i-ar fi convins să depună suma totală de 17.000 de lei, prin intermediul terminalelor de plată folosite pentru încasări, în conturile indicate de acesta.

"Pentru documentarea activităţii infracţionale, la data de 4 decembrie, poliţiştii au efectuat o percheziţie domiciliară pe raza localităţii Lisa, judeţul Braşov, fiind descoperite şi ridicate carduri bancare asociate aplicaţiei folosite de bărbatul de 30 de ani şi alte bunuri de interes pentru cauză. În cursul zilei de sâmbătă, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea dispunerii unor măsuri legale", a informat IPJ Alba.

