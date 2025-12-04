Căutări reluate în Bucegi pentru tânărul britanic dispărut pe 23 noiembrie. Salvatorii încearcă să reconstituie traseul. FOTO

O echipă de 17 salvamontişti din Braşov a reluat, joi dimineaţă, căutările în zona Valea Ţigăneşti, din Masivul Bucegi, unde în seara de 23 noiembrie a dispărut un tânăr britanic, în vârstă de 18 ani.

Potrivit Salvamont Braşov, o echipă formată din 17 salvatori montani a urcat încă de miercuri seară în Bucegi şi a rămas peste noapte la Cabana Mălăieşti, pentru a putea interveni încă de la primele ore ale dimineţii de joi.

Cei 17 salvatori montani de la Serviciul Salvamont Braşov au reluat căutările în zona Valea Ţigăneşti, în condiţiile în care activitatea este îngreunată de stratul de zăpadă proaspătă.

În paralel, împreună cu familia, salvamoniştii încearcă reconstituirea „cât mai exactă” a traseului parcurs de George.

„Contrar unor informaţii vehiculate în mediul online, până în acest moment nu există date care să indice că persoana dispărută ar fi intenţionat să se deplaseze către Castelul Bran. (...) Deşi condiţiile meteo au fost dificile în ultimele zile, salvatorii au decis să depună un nou efort pentru a continua operaţiunile de căutare”, precizează Salvamont Braşov.

Recomandările oferite tânărului înainte de dispariţie

De asemenea, explică salvamontiştii braşoveni, având în vedere că tânărul „a raportat senzaţie de frig şi posibilă instalare a hipotermiei”, salvatorii montani i-au recomandat să îşi continue deplasarea pe traseul turistic pe care se afla, întrucât, conform coordonatelor GPS, se afla în direcţia corectă către Cabana Mălăieşti.

„Recomandarea a avut în vedere atât reducerea timpului până la întâlnirea cu echipele de intervenţie, cât şi menţinerea unei mişcări moderate, esenţiale pentru producerea de căldură şi întârzierea instalării hipotermiei severe. Staţionarea în condiţii de viscol, ceaţă şi temperaturi scăzute ar fi accelerat pierderea căldurii corporale”, precizează sursa citată.

Salvamontiştii menţionează că folosirea resurselor tehnice depinde de condiţiile specifice de operare.

„În noaptea producerii incidentului şi în dimineaţa următoare, echipamentele aeriene şi dronele nu au putut fi folosite din cauza ceţii dense şi a vântului puternic, totodată fiind necesar ca întregul echipament să fie transportat la pas până în zona de intervenţie”, mai afirmă salvatorii montani.

La acest moment, acţiunea de căutare este în desfăşurare.

Vinerea trecută, Salvamont Braşov a distribuit fotografia tânărului de 18 ani dispărut în Bucegi şi a îndemnat persoanele care l-au văzut sau au informaţii relevante să contacteze autorităţile.

Potrivit informaţiilor deţinute de salvamontişti, tânărul ar fi traversat zona Diham – Tache Ionescu, iar ulterior a ajuns în zona Ţigăneşti, unde a solicitat sprijin prin 112.

În seara de duminică, 23 noiembrie, un tânăr aflat într-o stare avansată de epuizare şi hipotermie a cerut ajutor salvamontiştilor, care l-au căutat o noapte întreagă, fără rezultat. Căutările au continuat şi în zilele următoare, tot fără succes. În schimb, salvatorii montani au descoperit în zona indicată de turist un rucsac cu echipament, care a fost predat Poliţiei.

Potrivit salvatorilor montani, există varianta ca tânărul, epuizat fiind, să fi renunţat la rucsac din cauza greutăţii acestuia şi să-şi fi continuat drumul spre Cabana Mălăieşti, aşa cum i s-a recomandat.

Intervenţia cu elicopter Black Hawk

În premieră, salvamontiştii braşoveni au folosit un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviaţiei, pentru ca echipele de intervenţie să poată fi duse rapid în porţiunile greu accesibile ale masivului. Deşi au utilizat toate mijloacele tehnice disponibile, inclusiv o dronă dotată cu o cameră cu termoviziune, tânărul nu a fost găsit.

La acţiune au participat salvatori montani din cadrul formaţiilor Salvamont Braşov, Predeal, Râşnov, Victoria, Bran, Zărneşti şi Prahova, alături de jandarmi montani de la IJJ Braşov şi de o echipă canină specializată, din cadrul Salvamont Prahova.

Echipele de salvamontişti au lucrat încontinuu, utilizând toate mijloacele tehnice disponibile precum dispozitivul de salvare RECCO şi o dronă dotată cu cameră cu termoviziune, menite să îmbunătăţească acoperirea zonelor inaccesibile la sol.

Salvamontişii afirmau că intervenţia este mult îngreunată de condiţiile meteorologice nefavorabile şi de terenul dificil.

”S-au efectuat sondări în mai multe puncte, însă stratul de zăpadă rămâne extrem de instabil, cu acumulări masive şi plăci întinse de zăpadă care pot ceda oricând. Până în acest moment, nu au fost identificate elemente suplimentare care să conducă la localizarea persoanei dispărute, iar misiunea continuă în funcţie de evoluţia condiţiilor meteo şi de siguranţa echipelor din teren”, menţiona Salvamont Braşov.

Ce scrie presa internaţională despre cazul lui George Smyth

Atât presa din Marea Britanie, cât şi publicaţii de pe alte continente relatează pe larg despre dispariţia lui George Smyth, tânărul de 18 ani aflat în drumeţie în România şi dat dispărut în Bucegi pe 23 noiembrie.

BBC relatează joi că o echipă de salvare a reluat căutările adolescentului dispărut de mai bine de o săptămână în munţii din România.

George Smyth, în vârstă de 18 ani, student la Universitatea din Bristol şi originar din Shropshire, este dat dispărut în Munţii Bucegi din 23 noiembrie, potrivit serviciului de salvamont din Braşov. Adolescentul se afla, potrivit informaţiilor, într-o drumeţie. Serviciul a declarat că 17 persoane au reluat căutările în zona Văii Ţigăneşti joi dimineaţă, „în condiţii îngreunate de un strat de zăpadă proaspătă”.

BBC îl citează pe Sebastian Marinescu, de la Salvamont Braşov, care a declarat că în paralel se depun eforturi împreună cu familia pentru a reconstitui cât mai exact traseul parcurs de George Smyth.

Căutarea tânărului fusese întreruptă din cauza riscului de avalanşă, dar Marinescu a declarat joi că, în ciuda condiţiilor meteorologice dificile din ultimele zile, salvatorii au decis să depună un efort suplimentar, notează BBC.

Potrivit datelor Salvamont, Smyth a ajuns vinerea trecută în zona Ţigăneşti, unde a cerut ajutor prin intermediul unui număr de urgenţă.

Iniţial, se credea că studentul a dispărut după ce a părăsit Poiana Braşov pentru a se îndrepta spre Bran, locul unde se află un castel asociat în turism cu personajul fictiv Contele Dracula. Însă joi, serviciul de salvare montană a declarat că în ciuda informaţiilor apărute online, nu există date care să indice că George Smyth intenţiona să se îndrepte spre castel, precizează BBC.

Declaraţiile mamei

Tabloidul Daily Mirror, care miercuri a avut relatări în regim live text despre acest subiect, scrie că mama sa, Jo Smyth, a declarat pentru canalul de televiziune românesc Antena 1: „Sperăm şi ne rugăm ca el să fi supravieţuit cumva, împotriva tuturor prognozelor, deoarece gândul la o viaţă fără el este insuportabil”. Mama lui a povestit presei din România că George este un tânăr inteligent, iubitor şi aventuros. Tocmai a împlinit 18 ani şi este în primul an de studii la geologie. „Ne-a ţinut secretă această călătorie, pentru a nu ne face griji. Este un tânăr puternic, sportiv, care călătorea mult cu noi şi cu prietenii lui. Iubea munţii”, a declarat ea.

George a sunat la serviciile de urgenţă duminică seara, spunând că este epuizat şi suferă de hipotermie. Serviciile de salvare au fost nevoite să întrerupă căutările luni, marţi şi miercuri din cauza vremii nefavorabile. Au recuperat rucsacul lui George, dar nu au găsit niciun indiciu despre el, notează Mirror.

Politicienii se implică

Cazul a ajuns inclusiv la urechile politicienilor. Kerry McCarthy, deputată laburistă pentru circumscripţia Bristol East, a declarat marţi: „Sunt foarte îngrijorată să aud că unul dintre alegătorii mei, George Smyth, a dispărut în Munţii Bucegi din România. Gândurile mele sunt alături de familia şi prietenii lui. Am scris ministrului de externe pentru a mă asigura că familia lui primeşte tot sprijinul posibil şi pentru a încuraja autorităţile române să facă tot ce le stă în putinţă pentru a-l găsi”.

George făcea rugby la clubul Newport Salop din Shropshire, care a transmis în weekend că toată lumea este „profund îngrijorată” după ce a aflat că George a fost dat dispărut.

Jucător de rugby

Un purtător de cuvânt al clubului a declarat: „George este un membru foarte iubit al clubului nostru. A crescut în secţia noastră de juniori, a reprezentat echipa noastră Colts în sezonul trecut şi şi-a dedicat adesea timpul din toată inima pentru a ajuta la antrenarea grupurilor noastre de vârstă mai mici. Ne agăţăm de speranţa că George va fi găsit teafăr şi nevătămat şi sperăm că eforturile de căutare în curs din România vor aduce în curând veşti pozitive”.

Între timp, un purtător de cuvânt al Universităţii din Bristol, la care studia tânărul, a declarat: „Am fost informaţi că unul dintre studenţii noştri a fost dat dispărut după ce a călătorit singur în România pentru a face drumeţii. Suntem profund îngrijoraţi pentru starea lui de sănătate şi suntem în contact strâns cu familia lui. Gândurile noastre sunt alături de ei în timp ce aşteaptă veşti noi”.

De altfel, publicaţia Bristol Post a relatat de asemenea despre cazul studentului dispărut, făcând o recapitulare a tot ce se ştie şi notând că se desfăşoară „o căutare disperată”.

Telefonul lui George a avut semnal ultima dată în apropierea Văii Ţigăneşti, o locaţie izolată, situată la o altitudine de 2.000 de metri deasupra nivelului mării, de unde a efectuat apelul de urgenţă disperat. Echipele de căutare au fost mobilizate la câteva ore după apel şi au descoperit mai târziu rucsacul lui George în locul de unde le-a contactat.

Cu toate acestea, în ciuda acestor descoperiri, nu s-a găsit nicio urmă a adolescentului dispărut. Operaţiunea de căutare extinsă a implicat resurse semnificative, inclusiv un elicopter Black Hawk, o dronă echipată cu imagistică termică şi echipe de salvare cu câini de urmărire. Salvatorii au refăcut meticulos traseul probabil pe care George l-a parcurs în zona montană, scrie Bristol Post.

Castelul lui Dracula, invocat în poveste

Peste Ocean, tabloidul New York Post a scris că un adolescent britanic a dispărut în timpul unei drumeţii solo în apropierea Castelului Dracula, iar în ultimul său apel către serviciile de urgenţă a spus că suferă de hipotermie şi epuizare.

George Smyth, în vârstă de 18 ani, a fost auzit ultima dată pe 23 noiembrie, în timp ce făcea drumeţii prin pădurile dense ale Munţilor Bucegi din România şi se îndrepta spre satul Bran, unde se află Castelul Bran, asociat pe scară largă cu legenda lui Dracula, a scris New York Post, preluând relatări din presa britanică.

În ciuda zilelor de căutări, salvatorii nu au reuşit să-l localizeze, descoperind doar rucsacul său cu provizii în zona în care a sunat pentru ajutor. Mama adolescentului, Jo Smyth, l-a descris pe fiul său ca fiind „un tânăr sportiv şi puternic”, care călătorea mult cu familia şi prietenii, dar a spus că această excursie era diferită.

„A plecat duminică de la universitatea din Marea Britanie, fără să ne spună, pentru a face drumeţii singur”, a declarat ea pentru The Times. „Am zburat imediat în România şi încercăm să sprijinim echipele de căutare cât putem de bine”, a spus mama îngrijorată.

Poiana Braşov şi Bran sunt conectate prin poteci forestiere extinse care urcă abrupt în zone alpine, care pot deveni deosebit de periculoase când temperaturile scad - explică NY Post.

În Canada, Global News a relatat, de asemenea, despre caz, preluând informaţii din tabloidul american People.

„Se crede că tânărul se îndrepta spre Castelul Bran - promovat turiştilor drept „castelul lui Dracula”, dar care nu are nicio legătură cu personajul principal din celebrul roman al lui Bram Stoker” - scrie Global News.

Site-urile de ştiri ale Yahoo din Australia şi Noua Zeelandă au relatat, de asemenea, despre cazul lui George Smyth.

„Zona în care se crede că Smyth a dispărut este cunoscută pentru pădurile dense, pantele abrupte şi condiţiile meteorologice imprevizibile. Drumeţiile şi trekkingul sunt activităţi populare în regiune, dar sunt considerate potenţial periculoase, chiar şi pentru alpiniştii experimentaţi. Autorităţile locale îndeamnă pe cei care intenţionează să se aventureze în munţi să fie extrem de precauţi, să verifice regulat prognozele meteo şi să se asigure că sunt echipaţi adecvat pentru toate condiţiile”, scrie şi siteul indian India Vision.

