Destinațiile preferate de români în preajma sărbătorii de Moş Nicolae. Târgurile de Crăciun atrag tot mai mulți turiști

Românii profită de perioada Moş Nicolae pentru mini-escapade în oraşe cu atracţii culturale şi târguri festive, precum Braşov, Sibiu sau Cluj-Napoca, potrivit unei platforme online.

Majoritatea rezervărilor au fost făcute de cupluri, dar există şi interes pentru sejururi care includ copii sau grupuri mici. Hotelurile de 4 stele rămân cea mai căutată opţiune de cazare, dar apartamentele şi pensiunile câştigă teren, oferind flexibilitate şi intimitate. Bugetul alocat rămâne undeva sub 1.000 lei / cuplu.

Datele indică o creştere semnificativă a interesului pentru sejururile din perioada 5–7 decembrie, ceea ce confirmă că românii aleg tot mai des această ocazie pentru a combina relaxarea cu atmosfera festivă şi activităţile culturale locale.

”Majoritatea sejururilor se concentrează pe destinaţii cu infrastructură turistică bine dezvoltată şi atractivitate culturală, incluzând oraşe cu târguri de sărbători, evenimente gastronomice şi activităţi locale care sporesc experienţa vizitatorilor. Aceste tendinţe reflectă interesul crescut al românilor de a îmbina tradiţia cu relaxarea şi experienţele de călătorie, chiar şi pentru perioade scurte, dar cu impact semnificativ asupra turismului intern”, arată compania.

Topul destinaţiilor preferate

Topul destinaţiilor pentru perioada 5–7 decembrie se împarte între oraşele cu târguri de Crăciun, potrivite pentru un city break autohton, precum Braşov, Sibiu, Bucureşti, Cluj-Napoca şi Oradea, şi între staţiunile montane precum Sinaia şi Poiana Braşov, care oferă combinaţia ideală între atracţii turistice diverse, potrivite atât pentru copii cât şi pentru adulţi, atmosfera festivă specifică sezonului şi opţiuni variate de recreere.

În ceea ce priveşte cazarea, hotelurile domină preferinţele turiştilor, reprezentând aproximativ 45% din rezervări, iar dintre acestea hotelurile de 4 stele atrag majoritatea călătorilor, cu 52% dintre alegători, în timp ce hotelurile de 3 stele cumulează 45%.

Apartamentele şi pensiunile rămân opţiuni populare, reprezentând 20%, respectiv 19% din rezervări, oferind turiştilor alternative mai intime şi flexibile. Cele mai multe sejururi sunt efectuate de cupluri, în proporţie de 60%, urmate de grupuri sau familii de patru persoane, care reprezintă 17% din rezervări.

În ceea ce priveşte bugetul, 73% dintre turişti aleg să aloce până în 1.000 lei pentru sejurul lor, în timp ce doar un procent redus depăşeşte această sumă.

Rezervările din perioada 5–7 decembrie arată şi tendinţe interesante în comportamentul turiştilor. Majoritatea aleg oraşe care oferă o combinaţie între activităţi recreative şi evenimente festive, iar călătorii planifică vacanţele pentru a maximiza experienţa culturală şi de divertisment.

”Se remarcă o atenţie sporită acordată accesibilităţii şi confortului, ceea ce influenţează alegerea tipului de cazare şi durata sejurului. De asemenea, perioada Moş Nicolae pare să stimuleze interesul pentru destinaţii tradiţionale şi zone montane, indicând că românii valorifică aceste zile pentru a se bucura de atmosfera specifică începutului sezonului de iarnă”, menţionează compania.

