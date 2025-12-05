Destinațiile preferate de români în preajma sărbătorii de Moş Nicolae. Târgurile de Crăciun atrag tot mai mulți turiști

Stiri Turism
05-12-2025 | 15:49
targ de craciun craiova
Foto: Facebook / Primaria Municipiului Craiova

Românii profită de perioada Moş Nicolae pentru mini-escapade în oraşe cu atracţii culturale şi târguri festive, precum Braşov, Sibiu sau Cluj-Napoca, potrivit unei platforme online.

autor
Mihaela Ivăncică

Majoritatea rezervărilor au fost făcute de cupluri, dar există şi interes pentru sejururi care includ copii sau grupuri mici. Hotelurile de 4 stele rămân cea mai căutată opţiune de cazare, dar apartamentele şi pensiunile câştigă teren, oferind flexibilitate şi intimitate. Bugetul alocat rămâne undeva sub 1.000 lei / cuplu.

Datele indică o creştere semnificativă a interesului pentru sejururile din perioada 5–7 decembrie, ceea ce confirmă că românii aleg tot mai des această ocazie pentru a combina relaxarea cu atmosfera festivă şi activităţile culturale locale.

”Majoritatea sejururilor se concentrează pe destinaţii cu infrastructură turistică bine dezvoltată şi atractivitate culturală, incluzând oraşe cu târguri de sărbători, evenimente gastronomice şi activităţi locale care sporesc experienţa vizitatorilor. Aceste tendinţe reflectă interesul crescut al românilor de a îmbina tradiţia cu relaxarea şi experienţele de călătorie, chiar şi pentru perioade scurte, dar cu impact semnificativ asupra turismului intern”, arată compania.

Topul destinaţiilor preferate

Topul destinaţiilor pentru perioada 5–7 decembrie se împarte între oraşele cu târguri de Crăciun, potrivite pentru un city break autohton, precum Braşov, Sibiu, Bucureşti, Cluj-Napoca şi Oradea, şi între staţiunile montane precum Sinaia şi Poiana Braşov, care oferă combinaţia ideală între atracţii turistice diverse, potrivite atât pentru copii cât şi pentru adulţi, atmosfera festivă specifică sezonului şi opţiuni variate de recreere.

Citește și
moș nicolae
Ce se pune în ghetuțe de Moș Nicolae. Ce cadouri să pregătești pentru cei mici și mari

În ceea ce priveşte cazarea, hotelurile domină preferinţele turiştilor, reprezentând aproximativ 45% din rezervări, iar dintre acestea hotelurile de 4 stele atrag majoritatea călătorilor, cu 52% dintre alegători, în timp ce hotelurile de 3 stele cumulează 45%.

Apartamentele şi pensiunile rămân opţiuni populare, reprezentând 20%, respectiv 19% din rezervări, oferind turiştilor alternative mai intime şi flexibile. Cele mai multe sejururi sunt efectuate de cupluri, în proporţie de 60%, urmate de grupuri sau familii de patru persoane, care reprezintă 17% din rezervări.

În ceea ce priveşte bugetul, 73% dintre turişti aleg să aloce până în 1.000 lei pentru sejurul lor, în timp ce doar un procent redus depăşeşte această sumă.

Rezervările din perioada 5–7 decembrie arată şi tendinţe interesante în comportamentul turiştilor. Majoritatea aleg oraşe care oferă o combinaţie între activităţi recreative şi evenimente festive, iar călătorii planifică vacanţele pentru a maximiza experienţa culturală şi de divertisment.

”Se remarcă o atenţie sporită acordată accesibilităţii şi confortului, ceea ce influenţează alegerea tipului de cazare şi durata sejurului. De asemenea, perioada Moş Nicolae pare să stimuleze interesul pentru destinaţii tradiţionale şi zone montane, indicând că românii valorifică aceste zile pentru a se bucura de atmosfera specifică începutului sezonului de iarnă”, menţionează compania. 

ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Sursa: News.ro

Etichete: cazare, romani, turism, destinatii, mos nicolae,

Dată publicare: 05-12-2025 15:49

Articol recomandat de sport.ro
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”
Citește și...
Jandarmii din județul Bacău au devenit ajutoarele lui Moș Nicolae și au dăruit cadouri pentru 14 copii din familii nevoiașe
Stiri Diverse
Jandarmii din județul Bacău au devenit ajutoarele lui Moș Nicolae și au dăruit cadouri pentru 14 copii din familii nevoiașe

Darurile de la Moș Nicolae au ajuns mai devreme, la patru familii din județul Bacău. Ajutoarele Moșului au fost jandarmii, care au dus cadouri pentru 14 copii.

Ce se pune în ghetuțe de Moș Nicolae. Ce cadouri să pregătești pentru cei mici și mari
Stiri Diverse
Ce se pune în ghetuțe de Moș Nicolae. Ce cadouri să pregătești pentru cei mici și mari

Fiecare copil așteaptă cu emoție noaptea de 5 spre 6 decembrie, momentul în care Moș Nicolae trece pe la casele copiilor cuminți, lăsând cadouri în ghetuțe.  

Când vine Moș Nicolae în 2025. În ce seară se pregătesc ghetuțele și ce cadouri se pun în ele
Stiri Diverse
Când vine Moș Nicolae în 2025. În ce seară se pregătesc ghetuțele și ce cadouri se pun în ele

Moș Nicolae este una dintre cele mai iubite tradiții de iarnă, iar în fiecare an apare aceeași întrebare: când vine Moș Nicolae și în ce seară se pregătesc ghetuțele. În 2025, tradiția rămâne neschimbată.  

Primul târg de Crăciun din Capitală și-a deschis porțile. Sute de copii au fost întâmpinați de Moș Nicolae, dar și de Grinch
Stiri actuale
Primul târg de Crăciun din Capitală și-a deschis porțile. Sute de copii au fost întâmpinați de Moș Nicolae, dar și de Grinch

Primul târg de sărbători din Capitală și-a deschis porțile. Sute de copii, însoțiți de părinți, s-au grăbit deja să intre în atmosfera magică. I-a întâmpinat Moș Nicolae, dar și personajul Grinch, de care ce mici s-au cam speriat.

Cum să respectăm postul Crăciunului cu un preparat delicios de Moș Nicolae. Sugestia pe care o oferă Mihaela Bilic
Doctor de bine
Cum să respectăm postul Crăciunului cu un preparat delicios de Moș Nicolae. Sugestia pe care o oferă Mihaela Bilic

Ce mâncăm de Moș Nicolae, ca să respectăm și postul Crăciunului? Nutriționistul Mihaela Bilic prezintă la „Doctor de bine”, o variantă plină de proteine și cu doar 85 de calorii la suta de grame.

 

Recomandări
ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”
Stiri actuale
ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis, vineri, să sesizeze din nou Curtea Constituțională a României (CCR) în privința legii pensiilor speciale ale magistraților.

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Ilie Bolojan, întrebat dacă o demite pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Nu voi da azi un punct de vedere fără echivoc”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, întrebat dacă o demite pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Nu voi da azi un punct de vedere fără echivoc”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, astăzi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, dacă o demite pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, pentru criza apei potabile din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Luna Plină în Gemeni din 5 Decembrie 2025 aduce revelații majore pentru toate zodiile
2 Dana Rogoz: «Gândește liber» este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în e mai puțin sa gândim
Știrile PRO TV
Protv 30 de ani
Dana Rogoz: „Gândește liber” este un mesaj foarte relevant și azi, când ni se cere din ce în ce mai puțin să gândim
3 moș nicolae
Imagine generată de AI prin Reve.Art
Stiri Diverse
Ce se pune în ghetuțe de Moș Nicolae. Ce cadouri să pregătești pentru cei mici și mari
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Decembrie 2025

48:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
05 Decembrie 2025

01:46:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă procedura complexă care combină chirurgia cu chimioterapia, numită HIPEC, ne explică. Dr. Adrian Bartos, Medic primar Chirurgie generală la Spitalul Regina Maria Cluj

11:09

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28