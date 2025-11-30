Opt persoane au fost rănite într-un accident grav la Azuga. Un tânăr de 23 de ani a intrat în stop cardio-respirator

30-11-2025 | 21:48
Un grav accident rutier în care am fost implicate opt persoane s-a produs, duminică seară, pe raza oraşului Azuga, pe DN1, la limita dintre judeţele Prahova şi Braşov, un tânăr fiind în stare gravă.

Sabrina Saghin

„Din datele primite până în acest moment, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme şi cei opt ocupanţi ai acestora, printre care se numără şi trei copii. Unul dintre ocupanţi, un bărbat în vârstă de 23 ani, se află în stop cardio-respirator", informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Victima aflată în stop cardio-respirator a fost supusă manevrelor de resuscitare, fiind stabilizată la faţa locului. Ulterior, aceasta a fost preluată de una dintre ambulanţele sosite la locul intervenţiei şi a început deplasarea către UPU Braşov, a anunţat ISU.

„Toate celelalte persoane implicate în accident, cu diverse traumatisme, au fost evaluate şi, ulterior, transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri suplimentare", precizează sursa citată.

La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de stingere (dotată cu modul pentru descarcerare) şi un echipaj de prim ajutor SMURD, iar de la ISU Braşov acţionează o altă autospecială de stingere (dotată cu modul pentru descarcerare) şi un echipaj SMURD. De asemenea, la accident a intervenit şi o ambulanţă SAJ. 

