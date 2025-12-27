Caz foarte bizar. Un hoț care a dat lovitura în două case de lux din Florida a fost găsit de poliție gol-pușcă într-un garaj

27-12-2025 | 20:50
Vladimir Demidovici
Miami-Dade County Corrections and Rehabilitation

Poliția din SUA a anunțat că un bărbat gol a fost arestat în noaptea de Crăciun după ce a pătruns în două case de lux din Golden Beach, Florida, inclusiv într-o reședință de 12 milioane de dolari, unde a fost găsit ascuns într-un garaj.

Cristian Matei

Potrivit Fox News, hoțul se numește Vladimir Demidovici, are 26 de ani, este din Hallandale Beach și este acuzat de două infracțiuni.

Conform Departamentului de Poliție din Golden Beach, ambele spargeri au avut loc în zona 100 de pe Ocean Boulevard.

Poliția afirmă că ofițerii au răspuns la o sesizare privind un „bărbat alb, gol” la prima casă, chiar înainte de ora 21:45, pe 25 decembrie.

Potrivit poliției, ofițerii l-au găsit pe Demidovici gol-pușcă în garaj. El le-a spus ofițerilor că hainele sale se află într-o locuință din apropiere, a precizat poliția.

Registrele de proprietate din Miami-Dade arată că a doua locuință, unde ofițerii au găsit hainele lui Demidovich, are o valoare de piață de peste 37 de milioane de dolari, potrivit WPLG, filiala ABC din Miami.

Poliția a spune că a găsit casa „în dezordine”, cu băuturi consumate și haine la etajul al doilea. Anchetatorii au declarat că Demidovich a intrat fără permisiune în ambele case, „a consumat băuturi și a demonstrat intenția de a comite furt”.

Demidovici a fost acuzat de spargerea unei locuințe și de vandalism, potrivit documentelor judiciare. El era deja eliberat pe cauțiune pentru o altă acuzație de vandalism din luna iunie, când a fost arestat.

Sursa: Fox 45 News

