Un șofer a primit peste 130 de amenzi pentru treceri neplătite în Roma, deși locuiește în alt oraș. Ce a descoperit ulterior

Un bărbat de 36 de ani din Caserta, Italia, a trăit un adevărat coșmar după ce, în mai puțin de șase luni, a primit acasă peste 130 de amenzi pentru treceri neautorizate în zona cu trafic restricționatdin Roma.

Valoarea totală a sancțiunilor depășea 2.000 de euro, motiv pentru care bărbatul a fost nevoit să își reînmatriculeze mașina pentru a scăpa din situația incomodă, scrie Corriere della Serra.

Autoritățile au descoperit că numărul de înmatriculare al mașinii fusese clonat pe un alt vehicul de același model, dar de culoare diferită. Aceasta era folosită de un bărbat de 29 de ani și de o femeie de 44 de ani, căreia i-a fost revocat permisul în 2012.

Femeia a fost surprinsă la volan recent de polițiștii urbani ai Grupului de Intervenție Rapidă pentru Trafic, împreună cu fiicele sale. Ambii au fost denunțați pentru falsificarea și utilizarea plăcuțelor și documentelor contrafăcute.

Investigațiile au început după ce polițiștii au constatat numărul neobișnuit de amenzi neachitate pentru aceeași mașină și numeroasele contestații depuse de o persoană care nu fusese niciodată la Roma între iunie anul trecut și câteva zile în urmă.

Agenții s-au pus în special la punctele de control dintre Castro Pretorio și San Lorenzo, zone în care Jeep-ul Renegade circula frecvent, și, în cele din urmă, vehiculul a fost oprit. În plus, mașina nu era asigurată.

