Un monument istoric din Brașov, afectat de lucrări improvizate cu beton. Lucrările, oprite după protestele localnicilor

Lucrările de amenajare la un pârâu din centrul Brașovului au stârnit indignarea locuitorilor.

Peste 100 de oameni s-au strâns joi seară în zona șantierului, nemulțumiți de intervenția care transformă un loc pitoresc, cu ziduri vechi, cascade, copaci și maluri înverzite, în canal betonat.

Reprezentanții Primăriei spun că lucrările erau necesare, fiindcă trotuarul risca să se prăbușească. Pe de altă parte, lucrările au fost făcute fără autorizație, iar muncitorii au dat jos piatra montată.

Aleea numită „După Ziduri” se află în centrul istoric al Brașovului, de-a lungul pârâului Graft. Este zona supusă lucrărilor, în care s-au adunat brașovenii nemulțumiți. Oamenii s-au alarmat când au văzut că muncitorii toarnă beton acolo unde, cândva, erau ziduri de piatră.

Localnică: „Suntem un oraș istoric, vrem să rămâna acest oraș istoric! Să nu vedem betoane și piatra decorativă aplicată pe malul apei. E urât, e ca și cum ai trece printr-un șant unde trece canalizarea, nu un râu”.

Specialiștii spun că albia și malurile pârâului aveau nevoie urgentă de reparații, așa că Primăria s-a apucat de treabă.

Toni Butaru, Serviciul de Gospodărire a Apelor Brașov: „În urma apelor mari, în urma inundațiilor, pârâul Graft a avut mult de suferit. În zona cascadei, am sesizat că apa săpase sub trotuar și există riscul de a se prăbuși trotuarul”.

Problema este, de fapt, nu reparația în sine, ci felul în care e făcută. Canalul Graft este un monument istoric clasa A, așa că orice lucrare trebuie aprobată de Direcția de Cultură. În memoriul de avizare, Primăria a promis că va folosi materiale și tehnici ca cele din construcția inițială. Dar realitatea de pe șantier e cu totul alta.

Arhitect: „Se betonează sute de metri, se scot zidurile vechi de sute de ani într-o alee care este monument istoric. Eu ca arhitect, daca fac chestia asta, am dosar penal a doua zi, mi se închide șantierul și așa mai departe”.

La presiunea opiniei publice, Primăria a sistat lucrările și anunță că va demara procedura de obținere a autorizației de construcție. Înainte de a părăsi șantierul, muncitorii au dat jos roca decorativă, proaspăt zidită.

Într-un comunicat public, Ordinul Arhitecților din România transmite că, prin natura și valoarea lor, lucrările pot face ca zona să-și piardă autenticitatea și valoarea istorică,

