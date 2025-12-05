Un monument istoric din Brașov, afectat de lucrări improvizate cu beton. Lucrările, oprite după protestele localnicilor

Lucrările de amenajare la un pârâu din centrul Brașovului au stârnit indignarea locuitorilor. 

autor
Electra Ghiza

Peste 100 de oameni s-au strâns joi seară în zona șantierului, nemulțumiți de intervenția care transformă un loc pitoresc, cu ziduri vechi, cascade, copaci și maluri înverzite, în canal betonat.

Reprezentanții Primăriei spun că lucrările erau necesare, fiindcă trotuarul risca să se prăbușească. Pe de altă parte, lucrările au fost făcute fără autorizație, iar muncitorii au dat jos piatra montată.

Aleea numită „După Ziduri” se află în centrul istoric al Brașovului, de-a lungul pârâului Graft. Este zona supusă lucrărilor, în care s-au adunat brașovenii nemulțumiți. Oamenii s-au alarmat când au văzut că muncitorii toarnă beton acolo unde, cândva, erau ziduri de piatră.

Localnică: „Suntem un oraș istoric, vrem să rămâna acest oraș istoric! Să nu vedem betoane și piatra decorativă aplicată pe malul apei. E urât, e ca și cum ai trece printr-un șant unde trece canalizarea, nu un râu”.

Specialiștii spun că albia și malurile pârâului aveau nevoie urgentă de reparații, așa că Primăria s-a apucat de treabă.

Toni Butaru, Serviciul de Gospodărire a Apelor Brașov: „În urma apelor mari, în urma inundațiilor, pârâul Graft a avut mult de suferit. În zona cascadei, am sesizat că apa săpase sub trotuar și există riscul de a se prăbuși trotuarul”.

Problema este, de fapt, nu reparația în sine, ci felul în care e făcută. Canalul Graft este un monument istoric clasa A, așa că orice lucrare trebuie aprobată de Direcția de Cultură. În memoriul de avizare, Primăria a promis că va folosi materiale și tehnici ca cele din construcția inițială. Dar realitatea de pe șantier e cu totul alta.

Arhitect: „Se betonează sute de metri, se scot zidurile vechi de sute de ani într-o alee care este monument istoric. Eu ca arhitect, daca fac chestia asta, am dosar penal a doua zi, mi se închide șantierul și așa mai departe”.

La presiunea opiniei publice, Primăria a sistat lucrările și anunță că va demara procedura de obținere a autorizației de construcție. Înainte de a părăsi șantierul, muncitorii au dat jos roca decorativă, proaspăt zidită.

Într-un comunicat public, Ordinul Arhitecților din România transmite că, prin natura și valoarea lor, lucrările pot face ca zona să-și piardă autenticitatea și valoarea istorică,

Sursa: Pro TV

Etichete: protest, brasov, monument istoric,

Dată publicare: 05-12-2025 12:07

Căutări reluate în Bucegi pentru tânărul britanic dispărut pe 23 noiembrie. Salvatorii încearcă să reconstituie traseul. FOTO
Stiri actuale
Căutări reluate în Bucegi pentru tânărul britanic dispărut pe 23 noiembrie. Salvatorii încearcă să reconstituie traseul. FOTO

O echipă de 17 salvamontişti din Braşov a reluat, joi dimineaţă, căutările în zona Valea Ţigăneşti, din Masivul Bucegi, unde în seara de 23 noiembrie a dispărut un tânăr britanic, în vârstă de 18 ani.

Opt persoane au fost rănite într-un accident grav la Azuga. Un tânăr de 23 de ani a intrat în stop cardio-respirator
Stiri actuale
Opt persoane au fost rănite într-un accident grav la Azuga. Un tânăr de 23 de ani a intrat în stop cardio-respirator

Un grav accident rutier în care am fost implicate opt persoane s-a produs, duminică seară, pe raza oraşului Azuga, pe DN1, la limita dintre judeţele Prahova şi Braşov, un tânăr fiind în stare gravă.

Doi bărbați s-au dat drept angajați ai unei companii de gaze și au furat zeci de mii de lei din casa unei vârstnice
Stiri actuale
Doi bărbați s-au dat drept angajați ai unei companii de gaze și au furat zeci de mii de lei din casa unei vârstnice

Doi bărbaţi, unul din Bucureşti, celălalt din Reşiţa, au fost arestaţi preventiv după ce, pretinzând că sunt angajaţi ai unei companii furnizoare de gaze naturale, au intrat în locuinţa unei vârstnice din Braşov, de unde furat zeci de mii de lei.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale ale magistraților
Stiri actuale
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale ale magistraților

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis, vineri, să sesizeze din nou Curtea Constituțională a României (CCR) în privința legii pensiilor speciale ale magistraților.

Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Energie termică gratis, fluidizarea traficului rutier sau locuințe pentru tineri. ȘtirileProTv.ro vă prezintă cele mai importante promisiuni electorale ale candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei, care sunt organizate în 7 decembrie 2025.

Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume
Stiri externe
Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume

Noua strategie de securitate naţională a lui Donald Trump, publicată discret joi, conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei, sugerând că aceasta se află într-un declin civilizaţional, şi acordă relativ puţină atenţie Orientului Mijlociu şi Africii.

