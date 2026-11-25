Cod galben de vânt şi ninsori viscolite în zone montane din 11 judeţe, joi. Care sunt zonele vizate de vremea rea. HARTĂ
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă de joi, 26 noiembrie, ora 02:00, până vineri, 27 noiembrie, ora 10:00.
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Meteorologii anunță precipitații în cea mai mare parte a țării, inclusiv ploi, lapoviță și ninsoare, dar și depuneri de polei și intensificări ale vântului.
„În intervalul menționat, aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte a țării, iar în vest și sud-vest, local se vor acumula cantități de apă de 15...30 l/mp. Vor fi mai ales ploi, dar la începutul zilei de joi în dealurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei, iar spre seară și noaptea în jumătatea de nord a Moldovei și estul Transilvaniei, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă, de 2...7 cm”, a precizat ANM.
Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de 5-10 centimetri la altitudini de peste 1.400 de metri, risc de polei în mai multe regiuni și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 80 km/h la munte, unde va fi viscol.
„La munte vor predomina ninsorile îndeosebi la altitudini de peste 1400 m și se va depune strat de zăpadă în general de 5...10 cm. Vor fi depuneri de polei cu o probabilitate mai mare în sud-vest, centru, nord-est și în zonele de munte. În noaptea de miercuri spre joi (25/26 noiembrie) și pe parcursul zilei de joi (26 noiembrie), vântul va avea intensificări în Banat și pe arii restrânse în sudul Transilvaniei și în Dobrogea, cu viteze în general de 40...60 km/h, iar în cea mai mare parte a zonei de munte vor fi rafale de 60...80 km/h și ninsori viscolite”, a completat ANM.
Cod galben de ninsori
Separat, meteorologii au emis o atenționare Cod galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite, valabilă joi, 26 noiembrie, între orele 05:00 și 20:00.
„În intervalul menționat în Carpații Meridionali și în Munții Banatului, vântul va avea intensificări, cu viteze de 60...70 km/h, iar în zona înaltă rafalele vor atinge 90...110 km/h viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității. Vor fi ninsori moderate cantitativ, îndeosebi la altitudini de peste 1400 m (izolat cantități de apă de 10...20 l/mp) și se va depune strat de zăpadă de 10...15 cm, iar în vestul Carpaților Meridionali, în jurul a 25 cm. În sudul Banatului vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50...70 km/h”, a precizat ANM.
Cum va fi vremea în București
Vremea va fi rece la nivelul Municipiului Bucureşti, pe parcursul următoarelor două zile, perioadă în care valorile maxime nu vor trece de 7 grade Celsius, în timp ce minima va coborî până la -3 grade.
Potrivit meteorologilor, în intervalul 25 noiembrie, ora 10:00 - 26 noiembrie, ora 8:00, în Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârşitul intervalului. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 6 - 8 grade, iar cea minimă va oscila între -3 grade şi -1 grad.
De asemenea, în perioada 26 noiembrie, ora 8:00 - 27 noiembrie, ora 10:00, vremea va fi închisă şi trecător va ploua slab, iar cantităţile de apă vor fi ajunge până la 3 litri/mp). Vântul va sufla slab şi moderat, în timp ce maxima termică se va încadra între 6 şi 7 grade, iar minima nu va depăşi 3 grade.
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