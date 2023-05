Regele Charles i-a învățat pe români să prețuiască ce au. Motivul pentru care monarhul a ales să aibă o reședință la Viscri

Cea mai bună lecție a fost exemplul personal. A cumpărat case tradiționale în Transilvania și le-a dat o viață nouă. A finanțat proiecte de conservare a meșteșugurilor și a patrimoniului construit. Charles i-a cucerit pe români, din prima clipă.

Viscri, satul mic din Transilvania cu biserică fortificată şi faţade colorate, a devenit cunoscut în întreaga lume datorită Majestății Sale.

Caroline Fernolend: „A venit o doamnă din Anglia, Jessica Douglas Home, a vizitat cetatea, am invitat-o la o cafea și i-am zis: „Nu puteți să ne ajutați să păstrăm acest patrimoniu?” și ea îmi zice: „O să ți-l aduc pe Prințul Charles”. Desigur că n-am crezut-o...”.

Englezoaica s-a ținut însă de cuvânt și Prințul a venit. Apoi le-a rămas aproape.

Sara Dootz, localnic viscri: „Nu vreau să mă laud cu nimica, dar ne iubim și ne-am pupat și astăzi, că poate mai ceva ca mamă-sa, că aia n-are timp așa de el”.

Susținut de Charles, Viscri a devenit un magnet pentru oamenii educați și înstăriți care apreciază autenticitatea locului. Steven van Groningen, președintele unei mari bănci, s-a mutat aici după pensionare.

Steven van Groningen: „A dat un exemplu și cred că asta a contribuit la aprecierea a ceea ce avem în Transilvania pentru că e un loc unic care merită respectat și tratat ca atare”.

Alexu Toader: „În urmă cu 10 ani vizitele aici erau incognito, fară presă, fără pază. Se plimba pe dealuri cu un prieten biolog, se bucura de ce înseamnă satul. Faptul că pe dealuri vezi migdal sălbatic, sparanghel sălbatic, tot felul de plante care au dispărut...”

Într-un interviu din 2014 acordat Andreei Esca, Regele Charles a povestit cum a decis să aibă o reședință la Viscri.

Regele Charles: „Călătoream mult, dar pe atunci era important să găsești un loc unde să te cazezi. Am stat în mânăstiri, am dormit pe podea. Și la un moment dat am găsit un loc pe care-l puteam folosi drept reședință în Transilvania. Trebuia să aleg un loc, nu puteam avea peste tot câte o casă. Vreau să folosesc acea casă de la Viscri ca exemplu pentru ce se poate face”.

Treptat localnicii s-au obișnuit cu prezența regelui printre ei

Katharine Alecse, o pictoriță din New York, mărturisește că întâlnirea cu Regele Charles i-a schimbat viața. Invitată la un ceai în casa Majestății Sale, s-a îndrăgostit de oameni și locuri și a rămas definitiv în România.

Katharine Alecse, pictoriță: „Era fermecător. Știu că poate nu ar trebui să zic asta. I-am adus un cadou, un tablou, și i-am zis că „am un cadou pentru dumneavoastră” și a zis: „Pentru mine?”. Era foarte încântat”.

Turiști: „E atât de frumos, fac poze peste tot, îmi place mult!”

În 2008, Majestatea Sa a mai cumpărat o proprietate la Valea Zălanului, în Covasna.

Gospodăria a devenit casă de oaspeți, iar o cameră aici trebuie rezervată cu luni înainte.

Gina Moore: „E un mare privilegiu și pare un sentiment ireal când te gândești că Majestatea Sa stă aici”.

Jurnaliştii de la The New York Times au scris despre acest loc: „În Transilvania oricine are 200 de dolari poate trăi ca un rege. Ei bine, un anume rege".

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 05-05-2023 19:54