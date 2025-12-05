Care va fi culoarea anului 2026. Institutul American a decis deja, iar unele vedete au „furat startul”

Anul 2026 va fi definit prin liniște și serenitate. Cel puțin asta a decis Institutul American pentru culori „Pantone”, care a ales nuanța anului viitor – „un alb aerat și echilibrat”, numit „Cloud Dancer”.

Într-o lume tot mai dominată de tehnologie, culoarea Cloud Dancer apare ca un antidot, spun experții. Ne îndeamnă la reflecție și la un ritm mai domol în viața de zi cu zi.

Diana Ross și Emma Stone sunt două dintre vedetele care au ales deja să poarte această nuanță. De peste două decenii, reprezentanții Institutului American stabilesc anual o culoare dominantă, după o analiză atentă a referințelor culturale actuale.

