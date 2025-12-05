Un bărbat de 54 de ani a murit în timp ce traversa neregulamentar, în Capitală. A fost lovit de o motocicletă

05-12-2025 | 08:06
Un bărbat de 54 de ani a murit joi noapte, după ce ar fi încercat să traverseze neregulamentar o stradă din centrul Capitalei.

Alexia Banu

A fost lovit în plin de un motociclist care nu a reușit să evite impactul. Pietonul a fost aruncat la câțiva metri distanță.

Un martor a sunat la 112, iar medicii au încercat să resusciteze victima minute în șir. Însă nu au mai putut decât să declare decesul.

Motociclistul, în vârstă de 23 de ani, a fost rănit și o ambulanță l-a transportat la spital. Nu consumase alcool. Traficul în zonă a fost blocat mai bine de o oră.

