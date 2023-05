“Stră-străbunica mea era din Transilvania”. Regele Charles, despre rădăcinile familiei sale, într-un interviu de Andreea Esca

Într-un interviu în exclusivitate acordat Andreei Esca în 2014, Charles a mărturisit că “stră-străbunica” sa era originară din Transilvania, și a reamintit că străbunicul său, Regele George al V-lea, “avea o verișoară primară, Maria, care a devenit Regina Maria a României”.

Charles, care va fi încoronat sâmbătă, într-o ceremonie oficială la Londra, are titlul de Rege încă din septembrie 2022, în urma decesului mamei sale, Elisabeta a II-a.

PRO TV va transmite sâmbătă, în direct, evenimentele de la Londra, într-o ediție specială a Știrilor PRO TV, care va începe la ora 11:30.

Urmăriți aici prima parte a interviului realizat de Andreea Esca.

Andreea Esca: Credeți că am putea găsi un echilibru între nevoia de a fi competitivi, în turism sau agricultură, și conservarea naturii?

ASR Prințul Charles: Da, se poate face în mai multe feluri. Uitați-vă la Italia, acolo au înțeles cum să dea identitate produselor tradiționale: au legătură cu peisajul, cu felul în care se face agricultura, cu stilul de viață. Și este un fantastic avantaj suplimentar de marketing. Cheia este rolul integrat al dezvoltării, care permite protecția naturii, dar și un anume grad de dezvoltare inteligentă. Cred că am reușit să aplicăm această rețetă în parcurile naționale ale Mari Britanii. Protejăm nu doar peisajul natural, ci și construcțiile, există reguli care permit doar ridicarea de clădiri care să se armonizeze cu mediul existent. Păstrăm integritatea peisajului și a clădirilor, dar și a sistemului agricol. Acum, că România este parte a Uniunii Europene, este perfect posibil, și este nevoie ca planul de dezvoltare rurală a României să includă măsuri specifice pentru micii fermieri și pentru agricultorii tineri.

Andreea Esca: Să-i protejeze, într-un fel, dar să-i includă în marele tablou al României.

ASR Prințul Charles: Așa e. Altfel, satele vor fi complet depopulate, iar agricultura intensivă se va extinde, și veți pierde tot ce este unic și special.

Andreea Esca: În același timp, foarte mulți tineri nu au slujbe în orașe, și cred că ar trebui să fie stimulați să se întoarcă acasă, la părinți, și să devină parte a acestui sistem de ferme despre care vorbiți.

ASR Prințul Charles: Așa este. Și să fie sprijiniți să deprindă abilitățile de care au nevoie, construcțiile și meșteșugurile. Eu voi înființa un centru de pregătire în Viscri, unul dintre satele săsești, în casa pe care am restaurat-o și am readus-o la viață, în sat. Vom face un centru de pregătire pentru meșteșugari, meșteșuguri tradiționale, tehnici de construcție, unde se vor ține cursuri internaționale dar, sper eu, și cursuri locale gratuite pentru oamenii din zonă care vor să învețe mai multe.

Vrem să ne asigurăm că vom menține această minunată tradiție vie nesfârșită, pentru că este nesfârșită, și tot timpul pare să fie așa, indiferent de epocă. Dacă vrem să continuăm tradiția, trebuie să învățăm meșteșugul, să aflăm cum să conservăm, dar și să adaptăm elementele vechi traiului modern, folosind însă materialele potrivite, care sunt mai sustenabile, mai durabile și adesea mai ieftine.

Andreea Esca: Exact. Vreau să vă întreb, cel mai greu este să-i convingi pe fermieri, vorbind despre clădiri, cel mai greu e să-i convingi pe fermieri să-și repare casele în modul tradițional, și nu modern. Cum am putea să-i convingem să aleagă modul tradițional?

ASR Prințul Charles: Făcând cursuri, arătându-le fotografii cu case restaurate. Există reguli, dar nu sunt respectate … Le arăți oamenilor care e cea mai bună metodă. Adesea, oamenii văd lucruri la televizor și și le doresc. E mult mai ușor și mai ieftin să dai jos țigla veche, frumoasă, și să pui în loc una fabricată industrial, de culoarea cireșii.

Andreea Esca: Poate că ar trebui să avem reguli mult mai stricte?

ASR Prințul Charles: Da, alte țări au reguli mai stricte. Ar fi păcat, în momentul în care tradiționalul dispare în România, să pierdeți atât de mult. Există comunități foarte mici încă în picioare, și ca să merite să faci eco-turism sau alte forme de turism... ne place sau nu, este o parte importantă a economiei, și să ofere oportunități oricărei forme de afaceri în zonele rurale, trebuie să ai atracția, o calitate a mediului pe care oamenii vor veni să o vadă. Și asta va da oportunitatea de a restaura casele, de a le oferi cazare turiștilor, de a-i distra, de a-i hrăni, da oportunități uriașe.

“Am realizat că am aici rădăcini!”

Andreea Esca: Oamenii știu că iubiți Transilvania. Dar vreau să vă întreb, cum găsiți celelalte părți ale României? Ați vizitat altceva?

ASR Prințul Charles: Da, da. Principalul motiv pentru care am vrut să văd Transilvania a fost, desigur, pentru că am auzit de ororile pe care fostul președinte Ceaușescu se pregătea să le facă, să distrugă foarte multe dintre aceste sate. Apoi am descoperit că stră-stră-străbunica, străbunica străbunicilor mele, Regina Mary, venea din Transilvania. Și nu apreciasem acest lucru până atunci.

Andreea Esca: Deci, în sfârșit, v-ați găsit rădăcinile!

Am realizat că am aici rădăcini! De aici am plecat, am auzit apoi de zona săsească și de satele uimitoare. Am aflat apoi de dispariția a 250.000 de locuitori, în 1989 sau 1990. Dar când am venit prima dată, și de atunci tot vin, de 16 ani, am fost și în alte părți ale României. În Maramureș, unde e minunat.

Andreea Esca: Minunat...

ASR Prințul Charles: Exact, și mi-ar plăcea să mai merg acolo. Bucovina mi-o amintesc, minunată.. Asta e magia României! Și Horeju, cred, Horezu…

Andreea Esca: Cunoașteți foarte bine țara noastră. Sunteți cel mai bun turist!

ASR Prințul Charles: O cunosc puțin.. încă n-am ajuns în Deltă, dar o să încerc să ajung la un moment dat. Călătoream mult, dar pe atunci era imposibil să găsești un loc în care să te cazezi. Am stat în mănăstiri, am dormit pe podea. Și la un moment dat am găsit un loc pe care-l puteam folosi drept reședință, în Transilvania. Trebuia să aleg un loc, nu puteam avea peste tot câte o casă. Ar putea fi un model pentru toate zonele din România, pentru ce trebuie făcut, indiferent unde te afli. Vreau să folosesc acea casă, cea de la Viscri, ca exemplu pentru ce se poate face. Să ai confortul modern și tot ce e mai bun din ambele lumi.

Andreea Esca: Știți că în România oamenii vă spun afectuos Prințul Charles de Transilvania?

ASR Prințul Charles: Nu știam…

Andreea Esca: … pentru că promovați tradițiile românești în toată lumea. Ați devenit, trebuie să spun, cel mai bun ambasador al țării noastre. Mi-ați povestit despre rădăcinile dvs., dar ce v-a convins că țara noastră merită să fie cunoscută în lumea largă?

ASR Prințul Charles: Nu puteam să trec cu vederea greutățile prin care au trecut românii. Înțeleg bine, am citit istorie, și înțeleg măcar în parte. Străbunicul meu, Regele George al V-lea, avea o verișoară primară, Maria, care a devenit Regina Maria a României. Știu că și-a dedicat viața acestei țări.

Dar ororile prin care a trecut România, întâi Primul Război Mondial, apoi al Doilea, apoi sub regimul comunist, și înțeleg suferințele și ororile prin care a trecut poporul român. Simt că meritați mult mai multă atenție, și oamenii ar trebui să înțeleagă faptul că aici e o parte specială a lumii. Oamenii trebuie să aibă încredere în ei și stima de sine ca să reclădească lucrurile. Asta încerc eu să fac…

Andreea Esca: Alteța Voastră Regală, vă mulțumesc foarte mult, și aș vrea să vă mulțumesc din partea tuturor românilor pentru tot ce faceți pentru țara noastră. Și vreau să vă spun din nou cât suntem de mândri pentru că ați fost oaspetele emisiunii noastre.

ASR Prințul Charles: Sunteți foarte amabilă. Mulțumesc!

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 05-05-2023 16:54