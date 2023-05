Cum a reuşit un model australian să-i fure un sărut prinţului Charles. Imaginea surprinsă în urmă cu patru decenii| FOTO

Era o zi frumoasă pe plaja Cottesloe din Perth, Australia de Vest, în martie 1979. Prinţul Charles, pe atunci în vârstă de 30 de ani, fiul cel mare al Reginei Elizabeth a II-a - şi viitor rege - făcea un turneu în acest stat, în numele mamei sale. Şi în timp ce-şi termina înotul obişnuit de la ora 6:30 dimineaţa, Charles a fost interceptat de Jane Priest, un model de 26 de ani, îmbrăcată în bikini, care a chicotit în timp ce şi-a pus mâinile pe umerii timidului prinţ şi, spre surprinderea lui, i-a "plantat" un sărut pe obraz.

Momentul "Bond" - care a fost surprins de aparatul de fotografiat - nu a fost însă chiar atât de spontan pe cât ar putea părea la prima vedere. Într-un documentar din 2013, fotograful regal Kent Gavin a recunoscut că i-a cerut lui Priest să "alerge şi să-l sărute" pe Charles pentru a crea o oportunitate foto.

Dar, într-un interviu acordat în 2012 ziarului londonez Evening Standard, Jane Priest a explicat cum întâlnirea, menită să-l "facă pe Charles mai accesibil", nu a decurs chiar aşa cum fusese planificată. "Când m-a văzut, s-a scufundat în apă, aşa că m-am gândit să îl urmez, dar când am intrat, el a ieşit", a povestit Priest pentru cotidianul britanic. "Aşa că l-am urmat afară, cu părul distrus, machiajul distrus şi m-am simţit ca o idioată. De fapt, m-am dus şi mi-am pus mâinile pe pieptul lui pentru a-i da un sărut, iar Charles a spus: Nu, nu te pot atinge, nu te pot atinge", a povestit fostul fotomodel.

Cu toate acestea, fotografia - care a fost anunţată ca arătând transformarea unui tânăr cândva timid şi incomod într-un prinţ dezirabil - a făcut cu siguranţă valuri, apărând pe primele pagini ale ziarelor şi revistelor din întreaga lume. Rămâne una dintre rarele ocazii în care un prinţ britanic a fost fotografiat în costum de baie şi, cu siguranţă, în pantaloni atât de scurţi.

Imaginea din 1979 i-a conferit, de asemenea, o faimă peste noapte lui Jane Priest, pe atunci o tânără mamă a unui copil, care a continuat să aibă o carieră de succes în modeling şi televiziune. "Aici, era unul dintre cei mai puternici bărbaţi din lume şi era absolut adorabil", şi-a amintit ea comentând pentru Evening Standard pe marginea celebrei fotografii. "Am fost total copleşită preţ de acele câteva minute", a mărturisit Jane, potrivit News.ro.

