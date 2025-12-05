Funcționarii unei primării din Dolj sunt cercetați că falsificau consumul de carburant. Se decontau bani pe bonuri fictive

Stiri actuale
05-12-2025 | 07:59
×
Codul embed a fost copiat

Ancheta este departe de final, în cazul unor funcționari de la o primărie din Dolj, suspectați că, timp de 3 ani, și-ar fi însușit bonuri de carburant. Completau apoi fișe de parcurs false, pentru a le fi decontate sumele.

autor
Edi Măriuță,  Roxana Vlădășel

După perchezițiile de joi dimineață, oamenii legii au început verificările în contabilitatea primăriei și au ridicat mai multe documente. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru delapidare și fals intelectual.

Funcționarii Primăriei Amărăștii de Jos ar fi avut un plan bine pus la punct. Făceau rost de bonuri pentru carburant de la benzinării, fără să alimenteze efectiv. Apoi, completau foi de parcurs false și decontau sumele de pe bonuri, spun anchetatorii.

Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt IPJ Dolj:Pentru a crea aparența de legalitate și justificarea în interesul instituției, aceștia ar fi întocmit înscrisuri false privind folosirea carburantului. În urma activităților desfășurate, polițiștii vor pune în executare și trei mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi conduse la audieri.”

Joi dimineață, polițiștii au descins la 7 adrese, inclusiv la primar și la contabila instituției. Anchetatorii au căutat documente și bonuri de motorină – atât în locuințe, cât și în mașini.

Citește și
atac rusia in ucraina
Cel puţin patru morţi şi 40 de răniţi în Dnipro, după un atac rusesc cu rachetă ce a avariat o staţie de carburant

Constantin Dinu, primar Primăria Amărăștii de Jos: Bonuri valorice, bonuri de motorină în general, motorină, benzină, dacă e la mine, aveam 2 litri de benzină din aia colorată pentru drujbă. Dacă m-am dus cu mașina la Craiova, normal că s-a luat bon de motorină, se bagă în mașină și pe baza de foaie de parcurs.”

Oamenii legii verifică acum documentele, iar prejudiciul urmează să fie stabilit în urma cercetărilor. Anual, 100.000 de lei din bugetul local se duceau pe motorină.

Sursa: Pro TV

Etichete: carburant, dolj, primarie, bon,

Dată publicare: 05-12-2025 07:59

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Percheziții în Dolj, inclusiv la o instituție publică. Mai mulți bugetari sunt suspectați că au furat bonuri de carburant
Stiri actuale
Percheziții în Dolj, inclusiv la o instituție publică. Mai mulți bugetari sunt suspectați că au furat bonuri de carburant

Şapte percheziţii au loc joi dimineaţă, în judeţul Dolj, inclusiv la sediul unei instituţii publice, într-un dosar de delapidare şi fals intelectual, în care mai mulţi funcţionari sunt suspectaţi că şi-au însuşit bonuri valorice de carburant.

Cel puţin patru morţi şi 40 de răniţi în Dnipro, după un atac rusesc cu rachetă ce a avariat o staţie de carburant
Stiri externe
Cel puţin patru morţi şi 40 de răniţi în Dnipro, după un atac rusesc cu rachetă ce a avariat o staţie de carburant

Cel puţin patru persoane au fost ucise, iar alte 40 au fost rănite într-un atac rus cu rachetă la Dnipro, un oraş important situat în partea central-estică a Ucrainei, a anunţat guvernatorul regiunii, Vladîslav Gaivanenko, relatează AFP.

Angajat al STB, surprins că sustrăgea carburant din autocisterna pe care o conducea. A fost prins cu 240 kg motorină
Stiri actuale
Angajat al STB, surprins că sustrăgea carburant din autocisterna pe care o conducea. A fost prins cu 240 kg motorină

Un angajat al Societăţii de Transport Bucureşti (STB), şofer de autocisternă, a fost surprins în flagrant în timp ce sustrăgea carburant din vehiculul pe care îşi desfăşura activitatea, acesta fiind în prezent cercetat pentru furt calificat.

Recomandări
Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea

Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se reunesc vineri pentru a decide cu privire la proiectul de lege care schimbă condiţiile de pensionare pentru magistraţi şi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Ultima zi de campanie pentru candidații la Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general
Alegeri locale 2025
Ultima zi de campanie pentru candidații la Primăria Capitalei. Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general

Vineri este ultima zi în care cei 17 candidaţi aflaţi în competiţia pentru fotoliul de primar general al Capitalei mai pot să îşi prezinte oferta electorală în faţa bucureştenilor.

Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia
Stiri externe
Vladimir Putin nu s-ar putea mulțumi doar cu „Novorusia”. Bucata de pământ cu care ar lega „de minune” Rusia

„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina”. Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment, într-o discuție cu Zelenski și cu alți lideri europeni, pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 4 Decembrie 2025

45:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Decembrie 2025

01:44:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28