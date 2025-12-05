Funcționarii unei primării din Dolj sunt cercetați că falsificau consumul de carburant. Se decontau bani pe bonuri fictive

Ancheta este departe de final, în cazul unor funcționari de la o primărie din Dolj, suspectați că, timp de 3 ani, și-ar fi însușit bonuri de carburant. Completau apoi fișe de parcurs false, pentru a le fi decontate sumele.

După perchezițiile de joi dimineață, oamenii legii au început verificările în contabilitatea primăriei și au ridicat mai multe documente. Cercetările continuă într-un dosar penal pentru delapidare și fals intelectual.

Funcționarii Primăriei Amărăștii de Jos ar fi avut un plan bine pus la punct. Făceau rost de bonuri pentru carburant de la benzinării, fără să alimenteze efectiv. Apoi, completau foi de parcurs false și decontau sumele de pe bonuri, spun anchetatorii.

Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: „Pentru a crea aparența de legalitate și justificarea în interesul instituției, aceștia ar fi întocmit înscrisuri false privind folosirea carburantului. În urma activităților desfășurate, polițiștii vor pune în executare și trei mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi conduse la audieri.”

Joi dimineață, polițiștii au descins la 7 adrese, inclusiv la primar și la contabila instituției. Anchetatorii au căutat documente și bonuri de motorină – atât în locuințe, cât și în mașini.

Constantin Dinu, primar Primăria Amărăștii de Jos: „Bonuri valorice, bonuri de motorină în general, motorină, benzină, dacă e la mine, aveam 2 litri de benzină din aia colorată pentru drujbă. Dacă m-am dus cu mașina la Craiova, normal că s-a luat bon de motorină, se bagă în mașină și pe baza de foaie de parcurs.”

Oamenii legii verifică acum documentele, iar prejudiciul urmează să fie stabilit în urma cercetărilor. Anual, 100.000 de lei din bugetul local se duceau pe motorină.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













