Cu toate acestea, astfel de călătorii nu sunt deloc ieftine, iar câteva zile de vacanță în timpul iernii pot costa acum mai mult decât o săptămână de concediu vara, potrivit Express.

Pentru cei care vor să economisească bani, un târg de Crăciun mai puțin cunoscut a fost desemnat recent „cel mai subestimat din Europa”, ocupând primul loc în clasamentul privind accesibilitatea prețurilor și calitatea serviciilor.

Târgul de Crăciun Betlejem Poznańskie din Poznań, Polonia, se află în fruntea unui nou clasament. O escapadă aici este cu aproximativ 3.200 de lei mai ieftină decât în unele dintre destinațiile consacrate, orașul oferind hoteluri bine cotate și un curs valutar favorabil.

Potrivit celor mai recente date, o călătorie de două nopți pentru două persoane ar costa aproximativ 2.046 de lei, sumă care include zborurile dus-întors, cazarea și două cine însoțite de o băutură, relatează Daily Star.

În comparație, o escapadă similară în Colmar, Franța, ar costa aproximativ 5.383 de lei, iar în Basel, Elveția, aproximativ 4.494 de lei.

Ce oferă târgul de Crăciun din Poznań

Situat pe malurile râului Warta, orașul atrage atât localnici, cât și turiști, datorită târgului de Crăciun, care impresionează prin roata panoramică uriașă, decorațiunile luminoase spectaculoase și festivalul sculpturilor în gheață.

Programul târgului include parade, concerte, seri caritabile, ateliere de artizanat și o discotecă silențioasă. Ediția din acest an se deschide în această săptămână și va continua până pe 6 ianuarie.

Noua analiză compară destinațiile consacrate cu alternative mai puțin cunoscute, pe baza a cinci criterii principale: costul zborurilor dus-întors, al cazării pentru două nopți într-un hotel de trei stele, al unei mese cu trei feluri de mâncare și două beri, fluctuațiile cursului valutar din ultimul an și evaluările medii acordate hotelurilor de către clienți.

Sibiul, pe locul al doilea în clasament

Sibiul ocupă locul al doilea, cu un punctaj total de 95,4 puncte. Cu zboruri dus-întors pentru două persoane estimate la aproximativ 109 lei și cazare de aproximativ 616 lei, orașul românesc reprezintă o destinație atractivă pentru o escapadă de iarnă.

Polonia ocupă și locul al treilea în clasament, prin Wrocław, un oraș pitoresc din sud-vestul țării.

Piața centrală se transformă în fiecare an într-un decor de poveste, cu luminițe strălucitoare, atracții pentru întreaga familie și căsuțe din lemn unde vizitatorii pot savura delicatese tradiționale poloneze.

O călătorie pentru două persoane poate costa aproximativ 2.593 de lei.