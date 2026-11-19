Mai exact, șoferul a pornit cu un BMW i3 50 xDrive de pe o insulă din Norvegia și a traversat opt țări pentru a ajunge în sudul Spaniei. Producătorul german se poate mândri acum cu un nou record de eficiență pentru un automobil electric. Pe parcursul călătoriei, mașina a înregistrat un consum mediu de 12,5 kWh la 100 de kilometri, relatează Autobild.es.

Un record greu de imaginat pentru o mașină electrică

Mașinile electrice sunt tot mai prezente pe piață, însă șoferii continuă să aibă rezerve în privința unuia dintre cele mai importante aspecte: autonomia. Treptat, tot mai multe studii arată că aceste vehicule pot face față călătoriilor lungi, nu doar deplasărilor prin oraș, așa cum se credea inițial.

O altă dovadă a capacității mașinilor electrice de a parcurge distanțe mari sunt recordurile stabilite în ultima perioadă. Unul dintre primele exemple este cel al unui Tesla Model S, al cărui proprietar încearcă să atingă pragul de 5 milioane de kilometri. Acum, a venit rândul unui BMW să obțină o performanță care, până nu demult, părea greu de imaginat, cu timpi de încărcare surprinzător de mici.

Protagonistul acestei performanțe este un BMW i3 50 xDrive, alături de șoferul său, care a pornit într-o călătorie de la Capul Nord, aflat pe insula Magerøya din Norvegia. Locul este considerat cel mai nordic punct din Europa continentală la care se poate ajunge cu mașina. De acolo, sedanul de clasă medie a pornit spre sud, traversând opt țări. Destinația finală a fost orașul Tarifa, din Spania.

Rezultatele care au adus BMW-ul în centrul atenției

Modelul producătorului german a parcurs în total 5.886,7 kilometri folosind exclusiv motorul electric. Până de curând, o asemenea distanță putea fi parcursă într-un timp atât de scurt doar cu mașini cu motoare termice.

Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât șoferul a petrecut doar două ore și 46 de minute încărcând bateria pe tot traseul. De la plecarea din Norvegia până la sosirea în Tarifa au trecut trei zile, două ore și 41 de minute.

În aceste condiții, BMW-ul a avut o viteză medie de 79,7 km/h și un consum de energie de 12,5 kWh la 100 de kilometri. Valorile sunt chiar mai bune decât cele anunțate de producătorul german pentru acest model.

Pentru această provocare, BMW a folosit versiunea cu cea mai mare autonomie. Modelul are o autonomie declarată de 911 kilometri, conform standardului WLTP, și poate fi încărcat la o putere de până la 400 kW. BMW i3 50 xDrive este echipat cu două motoare electrice, care dezvoltă împreună 469 de cai-putere.

Provocarea a fost concepută de Rafael de Mestre, care a și condus mașina pe această distanță. Acesta este deja obișnuit cu astfel de experiențe, după ce a făcut de mai multe ori înconjurul lumii la volanul unor vehicule electrice.

Performanța reprezintă o promovare importantă pentru BMW, deoarece susține ideea că mașinile electrice pot fi folosite și pentru călătorii lungi. Totodată, modelul i3 a atras atenția prin această traversare a mai multor țări, realizată cu un timp total de încărcare de mai puțin de trei ore.