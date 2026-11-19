Mai mulți specialiști și cercetători strânși la București vin cu acest avertisment care ne dă fiori. În Statele Unite au fost raportate deja cazuri în care automobilele s-au oprit brusc în trafic, în urma unor atacuri. Pericolul depășește cu mult furtul unor date personale ori bani, pentru că este vorba despre viețile oamenilor.

La un eveniment dedicat securității cibernetice, specialiști și cercetători din 50 de țări au analizat împreună noile vulnerabilități, dar și posibilele căi prin care atacatorii pot prelua controlul asupra unor dispozitive.

Viețile pot fi puse în pericol

Vorbim inclusiv de mașinile moderne, dotate cu sisteme inteligente și funcții care comunică între ele. Miza este mult mai mare decât furtul unor date, pentru că, odată ce un atacator preia controlul vehiculului, poate pune vieți în pericol.

Aspon Issa, specialist în securitate cibernetică: „Ideea e că nu mai trebuie să fii neapărat fizic acolo, efectiv senzorii pot fi atacați, frânarea, motorul, toate astea sunt interconectate. Hai să luăm un scenariu: suntem pe autostradă pur și simplu și frânează o mașină sau face dreapta brusc fără niciun alt control din partea șoferului.”

Orice alt echipament din industria auto - dar nu numai - conectat la Wi-Fi poate să devină o țintă.

Corespondent Știrile ProTV: „Atacatorii nu mai au nevoie să forțeze o ușă ca să intre. Uneori, le este suficient să găsească o vulnerabilitate într-un sistem, oricât de bine pus la punct ar părea. Iar porțile automate de garaj, pe care le deschidem acum cu ajutorul unui buton, chiar și de la distanță, nu sunt nici ele ferite de atacuri.”

Matei Josephs, cercetător în securitate cibernetică: „În primul rând putem vorbi de tehnologiile mai vechi, de infraroșu, de radiofrecvență, care pot fi interceptate și apoi să se execute din nou același semnal pentru a deschide sau închide ușa. Totodată, și acele smart, cele mai noi, conectate, pot fi exploatate de la distanță. Ar trebui să ne gândim să cumpărăm de la producători și distribuitori de renume mai degrabă decât un produs care este mai ieftin.”

Pe măsură ce hackerii sunt tot mai îndrăzneți, producătorii auto sunt datori să își actualizeze sistemele de protecție, o obligație, de altfel, prevăzută și de lege.