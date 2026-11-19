„Poziția noastră, comună cu cea a multor state, a fost că este nevoie ca Europa să fie la masa negocierilor, pentru că războiul din Ucraina este legat de securitatea Europei. E nevoie ca, în această discuție, Europa să fie unită și, deci, pentru asta e nevoie să existe grupuri de lucru care să reunească, să pună împreună așteptările tuturor țărilor europene, în special ale celor care sunt mai aproape de linia frontului. Și poziția noastră a fost, de asemenea, că rezultatul acestui proces de pace nu trebuie să fie o Ucraină mai slăbită, pentru că asta e o invitație ca Rusia, peste câțiva ani, să facă același lucru”, a spus președintele Nicușor Dan, după participarea, la Berlin, la reuniunea Coaliției de Voință, potrivit News.ro.

„Am vorbit de securitatea la Marea Neagră, prezentă și viitoare”

Președintele a precizat că nu poate să fie o Europă mai slăbită și că toate câștigurile în materie de securitate pe care le-am făcut împreună nu trebuie să rămână așa cum sunt și că relația transatlantică dintre Europa și Statele Unite nu poate să se deterioreze.

„Evident, am vorbit de securitatea la Marea Neagră, prezentă și viitoare. Am explicat ce se întâmplă și am insistat, cum o facem de multă vreme, cât de importantă este Marea Neagră pentru securitatea regiunii și inclusiv pentru procesul de pace din Ucraina, după încheierea războiului”, a arătat șeful statului.