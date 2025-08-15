Număr record de turiști pe litoral de Sfânta Maria. Peste 200.000 de oameni s-au bucurat de soare și distracție la mare

Așa cum se întâmplă an de an, ziua liberă de Sfânta Maria a adus un număr record de turiști pe litoral. Peste 200 de mii de oameni s-au bucurat vineri de mare și de soare, în stațiunile cele mai populare: Mamaia, Eforie Nord și Costinești.

Din păcate, deși au plecat foarte devreme, tot au avut de înfruntat blocaje. Pe plaja din Eforie Nord vineri s-a jucat hora pe nisip.

În schimb, în Mamaia Nord, ca niciodată, turiștii s-au înghesuit să prindă șezlonguri, însă au reușit doar cei care s-au trezit cu noaptea în cap.

Trafic aglomerat și drumuri lungi spre litoral

Chiar și așa, șoselele au fost extrem aglomerate, iar drumul a durat mai mult ca de obicei.

Fată: „Am pornit de la ora trei și ceva din Brăila, iar la șase am fost aici. Este chiar aglomerat, este și august, e și Sfânta Marie."

Fată: „Am plecat de la 4 dimineața din București că știam că o să fie foarte aglomerat, a fost groaznic. Am ajuns fix la 8 dimineața, dar acum este foarte aglomerat."

Plajele, pline până la refuz

Întârziații și-au întins prosopul pe nisip, unde s-a stat aproape umăr la umăr.

Bărbat: „Aici este ok căci mai poți să stai, nu ca mai încolo unde sunt unul lângă altul, unul lângă altul."

Din păcate, salvamarii au fost nevoiți să arboreze steagul galben din cauza valurilor mari care i-au împiedicat pe unii turiști să se mai întoarcă la mal.

Doi soți au fost purtați de valuri în larg, iar jandarmii abia au reușit să îi aducă la mal cu ajutorul unei frânghii.

Pe la prânz, toată lumea s-a năpustit pe terase sau la autoservire.

Hotelierii sunt în sfârșit mulțumiți.

Iulian Tenie, administrator complex turistic: „Suntem în momentul de maximă intensitate al sezonului. Practic, noi nu mai avem camere libere."

Tot în Mamaia va fi vineri și supermodelul Naomi Campbell, care va pune muzică într-un club.

